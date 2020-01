Meilleurs kits de nettoyage de téléphone en 2020

Meilleur

Les êtres humains sont sales, et comme nous utilisons nos téléphones partout et partout, nous exposons également nos téléphones à toutes ces saletés. Et comme vous ne pouvez pas donner à votre téléphone une douche chaude et savonneuse tous les jours comme vous le faites vous-même, vous devez vous créer un kit de nettoyage pour garder la crasse et la méchanceté sous contrôle avant que ces germes ne reviennent de votre téléphone vers vous et ne vous rendent malade .

Si vous avez tendance à nettoyer votre écran lorsque vous n’êtes pas à la maison avec vos bouteilles spritzer, j’adore absolument ces lingettes à usage unique. J’en garde quelques-uns dans mon sac pour essuyer mon écran après qu’il soit tout en sueur et crasseux quand je suis en déplacement.

Ce lit de bronzage de la taille d’un téléphone utilise des lampes UV pour tuer les bactéries de surface de votre téléphone afin d’empêcher les germes de votre téléphone de vous rendre malade. Je passe aussi de temps en temps des clés de voiture et mes cartes de crédit ici.

Les embouts de ces écouvillons sont conçus pour mieux rechercher la poussière et la crasse qui persistent dans les coins et recoins de votre téléphone, et tandis que les embouts plats larges conviennent mieux aux ports Lightning, la brosse fonctionne bien sur les ports USB-C.

Les chiffons en microfibre sont les meilleurs pour nettoyer les lunettes et les écrans de téléphone en verre, mais le simple fait d’en avoir un dans votre poche le rend sale. Ce pack de 6 contient les vêtements dans des enveloppes en plastique afin qu’ils soient faciles à transporter tout en restant propres.

Si vous utilisez régulièrement la charge sans fil – ou même si vous avez juste tendance à accumuler plus de charpie et de saleté dans vos ports USB-C et casque – utilisez ces fiches pour empêcher la poussière d’entrer. La prise casque sert également d’extracteur de plateau SIM.

Si les écrans maculés et maculés sont le fléau de votre existence de nettoyage, ce kit est idéal pour garder dans la maison. Il est sans alcool et sans ammoniaque et est livré avec un chiffon en microfibre pour un essuyage sans stries et sans peluches.

Si vous voulez faire un spray désinfectant que vous pouvez utiliser sur votre téléphone, vous aurez besoin d’un flacon pulvérisateur qui fait une fine brume, comme ces petits flacons d’atomiseur. N’oubliez pas: vaporisez le chiffon en microfibre, ne vaporisez pas directement votre téléphone.

Les chiffons en microfibre sont souvent petits et faciles à utiliser, mais des chiffons plus gros comme ceux de ce multi-pack sont parfaits pour essuyer les tablettes, les ordinateurs portables à écran tactile et toute autre surface en verre que vous utilisez régulièrement. Les différentes textures de chaque côté peuvent aider à nettoyer puis à faire briller votre écran.

Vous voulez savoir la meilleure façon d’empêcher votre téléphone de devenir sale et méchant pour commencer? Gardez vos mains propres! Le désinfectant pour les mains peut vous aider à minimiser la quantité d’huile et de crasse que vous salissez sur votre téléphone,

Soyez doux, s’il vous plaît

La plupart du temps, lorsque je dois nettoyer mon téléphone, je dois principalement nettoyer mon écran, et les lingettes pré-humidifiées ZEISS pour écran sont le moyen idéal pour obtenir un nettoyage sans traces sans avoir besoin de produits chimiques plus agressifs. Je complète également ces nettoyages d’écran avec des traitements UV plus profonds dans mon PhoneSoap, car je passe beaucoup de temps dans les parcs à thème et je suis exposé à plus de gens – et leurs germes – que la normale.

Vous voulez éviter les abrasifs et les produits chimiques durs lors du nettoyage de votre téléphone, car les abrasifs peuvent rayer l’écran et les produits chimiques peuvent ronger les revêtements protecteurs. Les solutions sans alcool et sans ammoniaque sont préférables lors du nettoyage d’un téléphone, mais si vous voulez une solution facile et bon marché, diluez l’alcool isopropylique et l’eau dans une bouteille de brumisation. Pour désinfecter votre téléphone, vaporisez simplement un chiffon en microfibre à la place de l’écran et utilisez-le avec parcimonie.

