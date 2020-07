Meilleurs lecteurs Blu-ray pour Mac en 2020

Meilleur

Lecteurs Blu-ray pour Mac

iMore

2020

Les disques Blu-ray sont actuellement la référence en matière de formats vidéo physiques. Vous avez probablement une bonne collection Blu-ray de vos films préférés, mais sans lecteur Blu-ray, vous ne pouvez pas les lire sur votre Mac. Les Blu-ray ne sont pas seulement parfaits pour les films; ils constituent également d’excellents périphériques de stockage pour les sauvegardes ou d’autres données pertinentes. Si vous souhaitez lire, lire ou écrire des disques Blu-ray avec votre Mac, vous devrez commencer par un excellent lecteur Blu-ray. Voici nos lecteurs Blu-ray préférés pour Mac.

Personnel préféré

Entièrement compatible avec Mac, vous n’aurez pas besoin de reformater ou d’installer quoi que ce soit pour que le lecteur Blu-ray SEA TECH parle à votre Mac. De plus, il utilise une connexion USB 3.0, ce qui signifie que tous vos transferts de données se font à la vitesse rapide de l’USB 3.0!

88 $ chez Amazon

Les vitesses d’écriture 6x du Pioneer BDR-XD05 sur les disques simple et double couche, et jusqu’à 4x vitesses d’écriture maximales sur les disques à quatre couches, ce qui en fait l’un des lecteurs les plus rapides du marché. Compatible avec Mac dès la sortie de la boîte, il dispose également d’un mode silencieux, de sorte qu’il ne fera pas une tonne de bruit lorsque vous utilisez le lecteur.

149 $ chez Amazon

Le lecteur Blu-ray ASUS 12X a une vitesse de gravure 16X, qui est parmi les plus rapides des lecteurs optiques disponibles. De plus, en utilisant une connexion USB 3.0, le lecteur Blu-ray ASUS BW-16D1X-U peut également écrire des données beaucoup plus rapidement que les autres lecteurs qui utilisent encore USB 2.0. Le disque est formaté à la fois pour Mac et Windows, vous n’avez donc pas à vous soucier de reformater le disque si vous souhaitez basculer entre les systèmes d’exploitation.

148 $ chez Amazon

122 $ chez Walmart

Pour Mac et Windows, ce lecteur magnifiquement conçu offre la prise en charge BDXL pour l’écriture de disques haute capacité pour les disques Blu-ray, DVD et CD. Il inclut également la prise en charge de M-Disc pour des enregistrements à durée de vie plus longue. Inclus est la suite multimédia Cyberlink, qui propose des outils de gravure et de lecture Blu-ray et DVD.

99 $ sur Amazon

110 $ chez Walmart

Logé dans un boîtier en aluminium, l’OWC Mercury Pro peut être un peu volumineux et carré, mais ce qui lui manque en apparence, il compense les performances. Ce lecteur 16X est rapide à graver des disques Blu-Ray, et il est même compatible avec M-Disc, donc vos archives dureront beaucoup plus longtemps. Le lecteur utilise également USB 3.0, vous offrant une vitesse de connexion beaucoup plus rapide, et il est livré avec tout le câble dont vous avez besoin dans la boîte!

130 $ chez Amazon

203 $ chez Walmart

N’oubliez pas le logiciel

Lorsqu’il s’agit de lire des Blu-ray sur votre Mac, vous aurez besoin d’un logiciel ainsi que d’un lecteur externe, et parfois ce logiciel peut être coûteux. Pour cette raison, je pense que le lecteur Blu-ray SEA TECH vaut le détour pour les personnes qui veulent simplement regarder des films Blu-ray.

Bien sûr, si vous prévoyez d’utiliser des Blu-ray pour des copies papier de votre travail, document, fichiers et sauvegarde générale, cela vaut probablement la peine de dépenser l’argent supplémentaire pour un lecteur comme le ASUS BW-16D1X-U. Il a juste beaucoup plus de puissance que ces lecteurs plus minces et vous aidera à transférer toutes vos données sur un disque beaucoup plus rapidement.

Quoi qu’il en soit, vous aurez besoin de l’un des meilleurs lecteurs répertoriés ci-dessus si vous souhaitez regarder ou graver des Blu-ray sur votre Mac.

