Meilleurs moniteurs 4K pour Mac en 2020

L’écran de votre Mac ou MacBook est déjà magnifique, mais si vous êtes à la recherche d’un deuxième écran ou même de quelque chose de plus grand que ce que vous avez, un moniteur 4K est un énorme pas dans la bonne direction. Si vous souhaitez essayer de conserver le même niveau de définition que votre écran actuel, voici les meilleurs moniteurs 4K pour votre Mac.

L’un des derniers moniteurs de LG, le 4K 27UK850-W arbore un port USB-C, une prise en charge HDR via 2 ports HDMI et un DisplayPort, une prise casque et deux ports USB-A en aval. Il a également d’excellents angles de vision, grâce à son panneau IPS, et son temps de réponse gris à gris est d’une rapidité fulgurante de cinq millisecondes.

Le U2718Q éprouvé de Dell est un moniteur riche en fonctionnalités qui prend en charge la lecture de contenu HDR. Il manque malheureusement un port USB-C, mais il a un concentrateur USB 3.0, HDMI, DisplayPort, mini DisplayPort et une prise audio 3,5 mm. C’est le meilleur moniteur 4K pour la plupart des gens.

Le nouveau moniteur 4K Z27 de HP pourrait juste prendre la première place après plus de tests car il comprend USB-C, ainsi que DisplayPort, mini DisplayPort et HDMI. Ses couleurs sont d’une précision impeccable et avec un temps de réponse gris à gris de 8 millisecondes, vous ne verrez aucun hoquet pendant que vous travaillez ou jouez.

Le moniteur 32 pouces de BenQ est un peu cher. Pourtant, il offre d’excellentes fonctionnalités pour les professionnels de la création, comme plusieurs modes différents (y compris la chambre noire) pour l’édition de photos et de vidéos, un lecteur de carte SD intégré, ainsi qu’un concentrateur USB à 5 ports, des ports HDMI et des ports mini et standard DisplayPorts.

Ce moniteur bon marché de LG possède l’excellent panneau IPS de la société, ainsi qu’un temps de réponse rapide de 5 millisecondes. Avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz, d’excellents angles de vision et un mode de jeu désigné, il s’agit d’un solide moniteur polyvalent pour la plupart des gens. Il n’offre pas beaucoup en termes d’entrées (HDMI et DisplayPort uniquement), mais il fera l’affaire.

Le grand 32 pouces 32UL950-W de LG n’est pas seulement un moniteur Thunderbolt 3, ce qui signifie que vous pouvez connecter des moniteurs en série, mais aussi quelques ports. Avec un port Thunderbolt 3, un USB-C, deux USB-A, un HDMI, un port DisplayPort et une prise casque, ce moniteur dispose de tonnes de connectivité pour connecter tous vos appareils préférés. De plus, son taux de rafraîchissement de l’écran de 60 Hz, sa luminosité de 600 nits et sa belle gamme de couleurs P3 large rendent cet écran incroyable dès la sortie de la boîte.

Bien sûr, quand il s’agit d’utiliser un MacBook plus récent, vous allez non seulement vouloir USB-C (car c’est le seul port de la gamme MacBook), mais vous voudrez probablement des ports supplémentaires. C’est là que le LG 27UK850 entre en jeu. Puisqu’il peut charger votre MacBook, MacBook Air ou MacBook Pro 13 pouces, et il dispose également de deux ports USB-A, de deux ports HDMI, d’un port d’affichage et d’une prise casque, ce qui en fait non seulement un moniteur fantastique, mais tout un hub pour la connectivité.

Lorsqu’il s’agit d’excellents moniteurs 4K, le Dell U2718Q est difficile à battre, avec un excellent rapport qualité-prix. Ses caractéristiques combinées et son prix en font une grande considération pour tous ceux qui recherchent un écran 4K à utiliser avec leur Mac, mais le manque d’USB-C peut être préoccupant pour certains.

Enfin, si le prix est votre seule préoccupation, le LG 27UD58-B est probablement le moniteur que vous devriez prendre. Depuis sa sortie il y a quelques années, il a récemment fait l’objet d’une énorme réduction de prix, et ce n’est pas une question de rire.

