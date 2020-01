Meilleurs moniteurs externes pour votre Chromebook en 2020

Source: Android Central

Meilleur

Moniteurs externes pour votre Chromebook

Android Central

2020

Les Chromebooks sont de parfaits ordinateurs mobiles pour de nombreuses personnes, mais parfois vous voulez simplement vous asseoir, vous détendre et faire votre travail avec un grand écran. C’est pourquoi presque tous les ordinateurs portables, quel que soit le logiciel utilisé, ont une sorte de port pour envoyer la vidéo vers un écran externe. Chrome OS simplifie l’utilisation des périphériques de bureau, et nous avons rassemblé les meilleurs moniteurs pour toutes les situations. Notre principale recommandation est l’incroyable BenQ PD3220U 4K 32 pouces, mais nous avons également arrondi d’autres excellentes options avec des résolutions et des prix inférieurs.

Meilleur dans l’ensemble: BenQ PD3220U 4K UHD IPS

Vous trouverez des moniteurs de BenQ sur n’importe quelle liste de best-of même si vous n’êtes pas complètement familier avec le nom, et le PD3220U, qui vient dans les tailles 27 et 32 ​​pouces, est l’un des meilleurs écrans que la société ait jamais construit .

Conçu pour la création de contenu numérique, le PD3200U a un rapport de contraste dynamique de 20 millions: 1 pour vous donner les noirs les plus noirs et les blancs les plus blancs. Il a également des modes d’affichage spécialisés pour les créateurs, tels que les modes Chambre noire et Animation, et comprend également des fonctionnalités Low Blue Light et ZeroFlicker pour protéger vos yeux. Pour compléter les spécifications, vous obtenez un taux de rafraîchissement de 60 Hz et un temps de réponse de 5 ms, ce qui est à peu près la norme de base.

Le moniteur est absolument magnifique et est livré avec deux ports USB-C qui vous permettent de chaîner deux moniteurs ensemble, ainsi que des entrées HDMI et DisplayPort (il dispose d’un port Thunderbolt 3, mais ce n’est pas encore pris en charge par les Chromebooks). Ce moniteur comprend également un Hotkey Puck G2, un accessoire de bureau qui vous permet de basculer rapidement entre différentes sources ou des paramètres d’affichage prédéfinis sans déconner dans les menus maladroits. Le moniteur peut même agir comme un commutateur KVM si vous devez connecter plusieurs ordinateurs de toute nature.

Avantages:

Moniteur 4K HDR complet

Excellente précision des couleurs

Modes d’affichage personnalisés pour les créations

Hotkey Puck G2

Caractéristiques pour éviter la fatigue oculaire et les dommages

Les inconvénients:

Assez cher

Thunderbolt 3 n’est pas encore pris en charge par les Chromebooks

Les tailles peuvent être trop grandes pour certains

Meilleur dans l’ensemble

BenQ PD3220U 4K UHD IPS

Un moniteur 4K qui fait tout

Ce moniteur de BenQ vous permet de basculer facilement entre plusieurs sources afin de pouvoir brancher votre Chromebook au besoin sans vous encombrer de câbles.

Meilleur rapport qualité / prix: BenQ EW3270U 4K HDR

BenQ offre une autre excellente option à la même résolution que notre meilleure recommandation moins quelques-unes des fonctionnalités les plus premium. Cependant, cela pourrait être un compromis qui vaut la peine d’être pris compte tenu de la différence de prix significative.

Vous bénéficiez toujours d’un moniteur de jeu haut de gamme avec prise en charge HDR et couverture DCI-P3 à 95% pour une précision des couleurs exceptionnelle. Vous pouvez l’obtenir dans des tailles de 28 et 32 ​​pouces, avec une version de 27 pouces spécialement conçue pour les jeux avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz et un temps de réponse de 4 ms. Il offre également la technologie de soins oculaires de BenQ avec des filtres de lumière bleue et une protection ZeroFlicker et des réglages de luminosité intelligents qui tiennent compte du contenu à l’écran ainsi que des conditions d’éclairage ambiant dans votre pièce. Pour l’audio, vous profiterez de haut-parleurs intégrés ainsi que d’une prise casque.

Ce moniteur vous offre plusieurs options pour connecter votre Chromebook, notamment HDMI 2.0, DisplayPort et USB-C – bien que l’USB-C ne fonctionne pas pour l’alimentation, uniquement pour la vidéo. Le manque de Thunderbolt 3 ici n’est pas un facteur pour les utilisateurs de Chromebook, c’est donc un excellent choix si vous voulez juste un moniteur 4K fiable pour utiliser votre Chromebook à la maison.

Avantages:

Écran 4K HDR 10 bits

Plusieurs ports

Grande valeur pour la taille et la résolution

Technologie de soins oculaires

Une version conçue pour les jeux

Haut-parleurs intégrés avec prise casque

Les inconvénients:

L’USB-C ne peut pas être utilisé pour alimenter le Chromebook

Thunderbolt 3 n’est pas encore pris en charge

Les tailles peuvent être trop grandes pour certains

Meilleure valeur

BenQ EW3270U 4K HDR

Un moniteur 4K pour beaucoup moins

Configurez votre bureau à domicile avec cet énorme moniteur 4K, un deuxième écran idéal pour votre Chromebook pour beaucoup moins.

Meilleur 4K: LG 32UD99-W 32 pouces 4K UHD

Ce moniteur 4K 32 pouces de LG présente un beau design avec un cadre minimal sur les côtés et en haut de l’écran. Bien qu’il existe des fonctionnalités destinées principalement aux joueurs, tout le monde peut profiter de la reproduction des couleurs de cet écran IPS UHD et du stabilisateur noir qui améliore la clarté de l’image dans les scènes très sombres. L’écran offre un taux de rafraîchissement de 60 Hz et un temps de réponse de 5 ms.

Le support intégré vous permet non seulement d’ajuster la hauteur du moniteur, mais vous pouvez également faire pivoter le moniteur en orientation portrait pour la retouche photo et la productivité – une excellente fonctionnalité pour les créatifs. Le support inclus a été conçu à l’aide d’un support standard VESA, vous donnant la liberté de le monter ailleurs dans votre bureau à domicile.

LG propose des options d’entrée vidéo pour HDMI, USB 3.0, DisplayPort et USB-C, et inclut des câbles pour tous les types de connexion dans la boîte – car il est toujours agréable d’avoir des options. Il convient également de noter que ce moniteur présente une finition mate idéale pour réduire les reflets de l’écran, mais pas le meilleur pour préserver l’intensité du contraste des couleurs, en particulier pour représenter le noir le plus profond (bien que le stabilisateur noir soit là pour vous aider). Juste quelque chose à considérer, surtout si vous avez beaucoup de lumière naturelle dans votre bureau à domicile.

Avantages:

Le moniteur Ultra HD 4K offre une clarté d’image nette

Conception presque sans lunette

Compatible avec le montage standard VESA

Support réglable

Mode portrait

Les inconvénients:

Taux de rafraîchissement impressionnant de 60 Hz

L’écran mat n’est pas le meilleur pour représenter le noir le plus profond

Coûteux

Meilleur 4K

LG 32UD99-W 32 pouces 4K UHD

Un moniteur 4K fiable à utiliser comme deuxième écran

Le moniteur 4K de 32 pouces de LG est une excellente option pour les joueurs et les créateurs qui arborent un design élégant avec un support pivotant.

Meilleur 1080p: Asus VA27EHE Full HD

Il y a de grandes économies à réaliser si vous ne vous souciez pas vraiment de la 4K pour le deuxième écran de votre Chromebook. Le cas typique est l’excellent ASUS VA27EHE, un moniteur avec un écran IPS Full HD, une technologie de synchronisation adaptative et un taux de rafraîchissement jusqu’à 75 Hz avec un temps de réponse de 5 ms. Il y a aussi un rétro-éclairage LED et tout est encombré dans un design mince et sans cadre (bien que le design sans lunette près ne soit disponible que sur le modèle 27 pouces que nous avons lié ci-dessous). ASUS inclut également des technologies sans scintillement et à faible lumière bleue pour assurer le confort des yeux lorsque vous travaillez ou jouez.

Le support réglable est également sur la norme de montage VESA, vous pouvez donc choisir de le monter au mur si vous souhaitez économiser de l’espace dans votre bureau à domicile. Il y a un manque d’options de connectivité – uniquement HDMI et D-Sub – mais si cela convient aux besoins de vous et de votre Chromebook, c’est beaucoup de moniteurs à ce prix.

Avantages:

La conception sans cadre de 27 pouces a fière allure

Excellent rapport qualité / prix pour un moniteur Full HD

Compatible avec les supports muraux VESA

Caractéristiques pour le confort des yeux

Les inconvénients:

Offre uniquement HDMI et VGA

Pas aussi pérenne qu’un moniteur 4K

Meilleur 1080p

Asus VA27EHE Full HD

Une excellente option si vous ne vous souciez pas de la 4K

Vous n’avez pas à dépenser beaucoup pour obtenir un excellent moniteur et ASUS le prouve avec ce moniteur HD 27 pouces.

Meilleur portable: ASUS Zenscreen Go MB16AHP Full HD

Les Chromebooks sont conçus pour être utilisés en déplacement, alors vous souhaitez peut-être un deuxième écran aussi portable que votre ordinateur portable. Entrez dans le ASUS Zenscreen Go, un moniteur portable HD de 15,6 pouces avec une batterie de 7800 mAh capable de fournir jusqu’à quatre heures d’utilisation avec une seule charge.

Ce moniteur est livré avec une Smart Cover qui se replie comme une béquille en mode paysage ou portrait selon la façon dont vous souhaitez l’utiliser. Un port USB-C et micro HDMI est disponible pour connecter votre Chromebook en déplacement.

Nous sommes liés au modèle de milieu de gamme, mais si votre Chromebook dispose d’un écran tactile et que vous souhaitez également une prise en charge tactile de votre écran secondaire, ASUS vous propose un modèle qui est également livré avec un stylet intelligent compatible. Faites simplement attention lorsque vous le transportez – il peut être portable mais il n’est pas aussi robuste que votre Chromebook.

Avantages:

Caractéristiques Connexions Type-C et Micro HDMI

Jusqu’à quatre heures d’utilisation avec une charge complète

Détecte automatiquement l’orientation de l’écran

Également conçu pour fonctionner avec les smartphones

Les inconvénients:

Pas aussi robuste que nous le souhaiterions

Le trou du stylo est un choix de conception étrange

Meilleur portable

ASUS Zenscreen Go MB16AHP 15,6 pouces Full HD

Un moniteur aussi portable et facile à utiliser que votre Chromebook.

L’ASUS est si mince et facile à utiliser qu’il pourrait devenir aussi indispensable que votre Chromebook. Il fonctionne également très bien pour refléter votre smartphone.

Meilleur moniteur de budget: * AOC 22V2H Full HD

L’une des raisons pour lesquelles les gens aiment les Chromebooks est qu’ils sont beaucoup plus économiques que les autres options d’ordinateurs portables, en particulier par rapport à la gamme MacBook. Il est donc bon de savoir que vous n’avez pas non plus à dépenser beaucoup pour obtenir un excellent moniteur, et AOC le prouve avec le 22V2H.

Ce moniteur 1080p, qui commence à une taille de 22 pouces (il existe des modèles tout aussi abordables de 24 et 27 pouces si vous avez envie de faire des folies un peu), dispose d’un panneau IPS ultra-mince monté sur panneau avec un design sans cadre à trois côtés c’est élégant et moderne avec une lunette nary pour être vu.

Ce modèle se connecte uniquement via des entrées HDMI ou VGA, mais comprend un câble HDMI, ce qui est toujours agréable à voir (si votre Chromebook ne dispose que d’USB-C, il y a un adaptateur pour cela). Vous bénéficiez également des technologies FlickerFree et LowBlue mises en œuvre ici pour protéger vos yeux tout en profitant du taux de rafraîchissement de 75 Hz et du temps de réponse de 5 ms fournis

Avantages:

Le design sans cadre et ultra-mince est magnifique et moderne

Le panneau IPS offre des couleurs réalistes

Tout pour moins de 100 $

Technologie de soins oculaires

Les inconvénients:

Entrées HDMI et VGA uniquement

Pas de support pour 4K ou HDR

Meilleur moniteur de budget

AOC 22V2H Full HD

Une excellente option si vous préférez économiser votre argent

L’AOC 22V2H est la preuve que vous n’avez pas besoin de vous ruiner sur un écran secondaire ultra-mince et moderne pour votre ordinateur portable.

Conclusion

Les Chromebooks sont flexibles et faciles à configurer et à utiliser – votre deuxième moniteur devrait donc l’être aussi! Que vous recherchiez un écran 4K évolutif pour votre bureau à domicile, un deuxième écran aussi portable que votre Chromebook ou un écran 1080p fiable et bon marché qui fonctionne comme annoncé, nous espérons que nous vous avons aidé à découvrir le parfait moniteur externe pour répondre à vos besoins spécifiques.

Notre principale recommandation est le BenQ PD3220U 4K 32 pouces qui offre une incroyable sélection de fonctionnalités qui va bien au-delà de l’utilisation de ce moniteur avec votre Chromebook. C’est un moniteur qui vous servira bien pendant des années à venir avec des fonctionnalités comme le Hotkey Puck G2 qui vous permet de contrôler rapidement et facilement les paramètres de votre moniteur et de basculer entre plusieurs entrées avec une personnalisation complète disponible pour répondre à vos besoins.

Crédits – L’équipe qui a travaillé sur ce guide

Jerry Hildenbrand est le nerd résident de Future Labs et fier de lui. Il n’y a rien qu’il ne puisse démonter, mais beaucoup de choses qu’il ne peut pas réassembler. Vous le trouverez sur le réseau Mobile Nations et vous pouvez le contacter sur Twitter si vous voulez dire bonjour.

Marc Lagace est l’éditeur d’applications et de jeux sur Android Central. Il a été un joueur pendant la majeure partie de sa vie et a en fait suivi un cours universitaire sur la théorie des jeux vidéo – qu’il a réussi! Vous pouvez le contacter sur Twitter @spacelagace.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.