Meilleurs MVNO qui utilisent le réseau de Verizon en 2020

Source: Android Central

Meilleur

MVNO qui utilisent le réseau de Verizon

Android Central

2020

Aux États-Unis, les quatre grands fournisseurs de services sans fil sont AT&T, Sprint, T-Mobile et Verizon. Chacun a son propre ensemble d’offres et de fonctionnalités, mais ce ne sont pas les seules options à choisir. Les opérateurs de réseaux virtuels mobiles (ou MVNO pour faire court) sont d’autres fournisseurs qui exploitent le réseau des quatre grands opérateurs afin que vous puissiez toujours choisir celui qui a la meilleure couverture dans votre région tout en ayant plus de flexibilité sur vos dépenses. En ce qui concerne les MVNO alimentés par le réseau de Verizon, Visible se distingue comme le meilleur choix global. Cependant, c’est loin d’être le seul sur le marché.

Source: Joe Maring / Android Central

Visible est le premier et l’un des MVNO les plus uniques de cette liste. Plutôt que d’aller dans un magasin pour commencer avec votre nouveau service téléphonique, tout avec Visible est géré via son application mobile. Cela comprend la création d’un compte et le paiement de votre facture.

Il n’y a qu’un seul plan à choisir chez Visible, et cela coûte 40 $ / mois. Pour ce prix, vous obtenez des appels, des SMS et des données 4G LTE illimités à des vitesses illimitées. Le hotspot mobile est inclus, il n’y a pas de contrats annuels et Visible est fier d’offrir un accès à un service client rapide alimenté par de vraies personnes. Encore mieux, ce taux de 40 $ / mois est tout compris, taxes et frais inclus.

Visible a également une touche unique en ce qui concerne les plans de famille. Cela s’appelle Visible Party Pay et vous permet d’obtenir plusieurs lignes à prix réduit. Cependant, au lieu qu’une seule personne soit en charge de la facture de chacun, chaque personne incluse dans un Party Pay obtient son propre compte Visible et sa propre facture. Vous pouvez obtenir deux lignes pour 35 $ / ligne, trois lignes pour 30 $ / ligne ou quatre lignes pour 25 $ / ligne.

Le plus gros inconvénient de Visible est qu’il ne prend actuellement en charge aucun appel international, SMS ou utilisation de données. C’est une grossière omission si vous voyagez beaucoup ou si vous avez de la famille dans d’autres pays, mais sinon, Visible est une recommandation facile.

Avantages:

Tout illimité pour seulement 40 $ / mois

Taxes et frais inclus

Vitesses LTE non plafonnées

Point d’accès gratuit

Party Pay offre de grosses économies

Les inconvénients:

Pas d’appels internationaux

Plans non flexibles

Meilleur dans l’ensemble

Visible

Pas grand chose à redire

Pour seulement 40 $ / mois et pas un sou de plus, Visible vous offre tout ce qui est illimité sur le réseau LTE de Verizon.

Meilleur plan familial: Total Wireless

Source: Joe Maring / Android Central

Une autre excellente option à considérer lors de la recherche de MVNO Verizon est Total Wireless. Les plans commencent à aussi peu que 23,70 $ / mois pour parler et envoyer des SMS illimités avec 1 Go de données LTE (après cela, il est rétrogradé à des vitesses 2G). Le passage au plan à 33,20 $ / mois vous fait passer à 5 Go de données LTE, avec le plan le plus haut de gamme à 47,50 $ / mois offrant un LTE «illimité» repoussé à 2G si vous utilisez plus de 25 Go au cours du mois. Oui, l’accès au hotspot est inclus.

Total Wireless est également un choix solide pour les familles grâce à sa sélection de différents plans familiaux. Ils fonctionnent comme suit:

2 lignes – Conversation / SMS illimités et 30 Go de données LTE partagées pour 57 $ / mois

3 lignes – Conversation / SMS illimités et 60 Go de données LTE partagées pour 80,70 $ / mois

4 lignes – Conversation / SMS illimités et 100 Go de données LTE partagées pour 95 $ / mois

Total Wireless vous permet d’ajouter 5 Go de données LTE supplémentaires pour 10 $, quel que soit le plan que vous choisissez, et tout ce qui n’est pas utilisé est reporté au mois suivant sans tracas.

Les appels internationaux ne sont pas nativement inclus avec les plans Total Wireless, mais vous pouvez les ajouter pour 10 $ / mois supplémentaires. Cependant, ces frais de 10 $ / mois ne vous donnent que la possibilité de faire des appels internationaux. Vous devrez toujours payer le tarif à la minute Total des frais sans fil, qui peut aller de 0,01 $ / minute sur le bas de gamme à 14,20 $ / minute.

Avantages:

Plans familiaux à bas prix

Généreuses allocations de données

Les données sont reportées au mois suivant

L’accès au hotspot est gratuit

Appels internationaux en option

Les inconvénients:

Forfait illimité pas aussi compétitif que Visible

Les appels internationaux coûtent cher

Meilleur plan familial

Total sans fil

Beaucoup de données partagées à un prix avantageux

Total Wireless est un excellent choix complet, mais ses plans familiaux abordables avec des données généreusement partagées sont là où il brille.

Meilleure communication internationale: Straight Talk

Source: Android Central

Si vous vivez dans une ville qui a un Walmart, il est impossible de ne rien entendre sur Straight Talk Wireless. Les plans Straight Talk sont vendus en magasin chez Walmart et en ligne, et comme un autre choix sur cette liste, il utilise le service des quatre principaux opérateurs pour couvrir autant de clients que possible – y compris Verizon.

Il y a quatre plans illimités au choix, le moins cher coûtant 34 $ / mois pour 3 Go de 4G LTE. Sauter jusqu’à 44 $ / mois vous donnera 25 Go de LTE à utiliser, et si vous voulez aller gros avec le plan de 55 $ / mois, vous aurez des vitesses LTE illimitées pour tout le mois (bien que Straight Talk ait le droit d’accélérer votre vitesses après avoir utilisé 60 Go). De plus, si vous voulez pouvoir parler à des amis ou à votre famille à l’étranger, Straight Talk a un plan international qui comprend 25 Go de LTE et des appels / SMS illimités au Mexique, en Chine, au Canada et en Inde pour 60 $ / mois.

L’accès au hotspot est inclus gratuitement, mais uniquement si vous bénéficiez du forfait 55 $ / mois. Straight Talk vous permet également d’ajouter des données LTE supplémentaires si vous manquez de ressources pendant un mois donné, en vendant 1 Go à 5 $ et 2 Go à 10 $.

Visible a tendance à être la meilleure affaire dans l’ensemble, mais pour les personnes qui font beaucoup d’appels internationaux, le plan international illimité de Straight Talk vaut vraiment le coup d’œil.

Avantages:

Appels illimités vers le Mexique, la Chine, le Canada et l’Inde

Hotspot inclus dans le plan national illimité

Les données non utilisées sont reportées au mois prochain

Cartes de recharge physiques disponibles

Les inconvénients:

Des prix élevés par rapport à la concurrence

Meilleur appel international

Parler franchement

Un choix solide si vous faites beaucoup d’appels internationaux

Pour les personnes qui font souvent des appels au Mexique, en Chine, au Canada ou en Inde, le plan international de Straight Talk est une excellente option.

Meilleurs avantages: US Mobile

Source: Joe Maring / Android Central

US Mobile est un MVNO dont vous n’avez peut-être jamais entendu parler auparavant, mais c’est celui que vous voudrez certainement vérifier. Il utilise une combinaison de T-Mobile, AT&T et Verizon pour alimenter son service, mais si vous apportez un téléphone compatible Verizon, vous aurez accès au réseau de Verizon, que US Mobile qualifie de “couverture 4G LTE la plus fiable”. . “

Les plans de service avec US Mobile sont hautement personnalisables. Vous pouvez choisir la quantité de conversation, de texte et de données dont vous avez besoin avec un plan personnalisé, ou opter pour le plan illimité et obtenir un nombre illimité de conversations, de textes et de données avec votre choix de la vitesse à laquelle vous le souhaitez. Le plan personnalisable est idéal pour les personnes qui n’utilisent pas trop leur téléphone et peuvent pratiquer une certaine retenue, mais la vraie magie d’US Mobile réside dans ce plan illimité.

Vous commencez à 40 $ / mois pour des appels, des SMS et des données illimités avec des vitesses limitées à 5 Mbps. Vous pouvez ajouter un accès au hotspot pour 5 $ de plus par mois, ou payer 10 $ de plus par mois pour les vitesses de hotspot et “Ludicrous” qui sont commercialisées à 200 Mbps et plus.

Le plan en lui-même est décent, mais le véritable attrait vient du programme “Perks” de US Mobile, qui vous permet d’obtenir des abonnements gratuits lorsque vous ajoutez plus de lignes à votre compte. Vous obtenez un nouvel avantage avec deux lignes, trois lignes et votre quatrième ligne. Chaque niveau propose de nouveaux avantages, et pour une famille de quatre, vous pourriez finir par obtenir gratuitement Apple TV +, Spotify Family et PlayStation Plus – une valeur de près de 300 $ / an.

Enfin, si vous voyagez hors du pays, US Mobile vous offre jusqu’à 10 Go de données d’itinérance LTE gratuites si vous choisissez le plan illimité.

Avantages:

Le plan personnalisé est idéal pour les utilisateurs légers

Valeur décente avec le plan illimité

Des vitesses de données ludiques

Abonnements numériques gratuits à mesure que vous ajoutez des lignes

Jusqu’à 10 Go d’itinérance internationale

Les inconvénients:

Le hotspot n’est pas gratuit

Le plan illimité limite les vitesses à 5 Mbps (sauf si vous payez plus)

Meilleurs avantages

US Mobile

Musique, films et jeux gratuits

Si vous avez un tas d’abonnements numériques, US Mobile peut vous faire économiser une bonne partie de l’argent chaque mois avec son programme Perks.

Idéal pour le Wi-Fi: Xfinity Mobile

Source: Comcast

Xfinity Mobile a été lancé en avril 2017, et bien qu’il ne soit disponible que pour les abonnés des services Internet à domicile et de téléphonie à domicile de Comcast, c’est une très bonne affaire pour ceux qui le sont.

Xfinity Mobile propose des appels / SMS illimités à l’échelle nationale et un accès à des millions de points d’accès Wi-Fi. Pour les données mobiles, vous avez deux options. Vous pouvez utiliser le plan By the Gig de Xfinity, avec des données coûtant 12 $ / mois pour 1 Go, 30 $ / mois pour 3 Go ou 60 $ / mois pour 10 Go. Le coût réel est calculé au prorata en fonction de votre utilisation.

Il y a aussi le plan illimité beaucoup plus attrayant, qui est de 45 $ / mois pour des données illimitées. Cependant, peu importe si vous payez au gigaoctet ou si vous allez illimité, vous pouvez voir des vitesses réduites après avoir atteint 20 Go au cours du mois. L’accès au hotspot est inclus gratuitement, mais il est limité à seulement 600 Kbps. Xfinity propose également des appels internationaux avec des tarifs par pays et un module complémentaire facultatif de 10 $ / mois pour des appels illimités vers le Mexique et le Canada.

En parlant de modules complémentaires, Xfinity propose quelque chose appelé “HD Pass”. Si vous vous abonnez au forfait illimité à 45 $ / mois, cela augmente votre résolution de streaming vidéo de 480p SD à 720p HD et vous donne un “service cellulaire de meilleure qualité” – c’est-à-dire une préférence par rapport aux autres clients lorsque le réseau est particulièrement encombré. Le HD Pass coûte 20 $ / mois supplémentaires, ce qui signifie que vous devrez dépenser un total de 65 $ / mois par ligne si vous voulez la meilleure expérience que Xfinity Mobile puisse offrir.

Cela met définitivement un frein au plan illimité de Xfinity Mobile, mais si vous n’utilisez pas beaucoup de données par mois, vous pourriez finir par ne payer que 12 $ / mois pour votre service sans fil.

Avantages:

Abordable par le plan Gig

Accès à des millions de points d’accès Wi-Fi

Modifiez vos données à tout moment

Mélanger et assortir les plans d’une famille

Itinérance internationale dans plus de 200 pays

Les inconvénients:

L’un des plans illimités les plus chers de cette liste

Uniquement pour les clients Xfinity

Idéal pour le Wi-Fi

Xfinity Mobile

Toujours en Wi-Fi? Xfinity vaut le détour

Pour quelqu’un qui utilise principalement le Wi-Fi pour rester connecté, Xfinity Mobile a le potentiel d’être une option sans fil à très faible coût.

Meilleur choix budgétaire: Page Plus

Source: Joe Maring / Android Central

Pour notre dernier choix, nous vous recommandons de consulter Page Plus. J’ai utilisé Page Plus il y a quelques années quand je comptais sur le service de Big Red pour communiquer avec le monde extérieur. Bien qu’il n’y ait rien ici qui soit révolutionnaire, c’est un MVNO solide avec de bons plans à vérifier.

Les forfaits Page Plus commencent à seulement 10 $ / mois avec la facturation automatique activée, et bien que vous n’obtiendrez que 500 minutes d’appel et des SMS avec 100 Mo de données, c’est une option peu coûteuse qui pourrait bien fonctionner pour certaines personnes qui n’utilisent que leur téléphone ici et là pour la communication de base.

Les plans illimités commencent à 27 $ / mois avec la facturation automatique, et cela comprend 3 Go de données 4G LTE avant d’être ralenti à 2G. Les deux autres plans coûtent 36 $ / mois et 50 $ / mois et sont livrés avec 8 Go ou données LTE illimitées, respectivement. Peu importe si vous choisissez le forfait 27 $, 36 $ ou 50 $, ils sont également livrés avec des SMS internationaux illimités et un crédit de 10 $ pour les appels internationaux.

Si vous avez besoin de données supplémentaires au cours du mois, vous pouvez obtenir 1 Go pour 5 $ et 2 Go pour 10 $. Toutes les données inutilisées sont reportées au mois suivant, vous ne perdez donc jamais d’argent pour recharger.

Avantages:

Plans bon marché pour une utilisation plus légère

Modules de données par / Go abordables

Les données non utilisées sont reportées

SMS internationaux gratuits

Crédit de 10 $ pour les appels internationaux

Les inconvénients:

Pas le meilleur plan illimité là-bas

Pas beaucoup d’extras

Meilleur choix budgétaire

Page Plus

Gardez les coûts aussi bas que possible

Page Plus brille par ses plans bon marché qui plaisent aux personnes qui ne sont pas constamment sur leur téléphone.

Conclusion

Maintenant que vous avez atteint la fin, vous pouvez voir que vous avez une tonne d’options en ce qui concerne les MVNO de Verizon. Toutes ces entreprises fonctionnent bien pour certains groupes de personnes, mais dans l’ensemble, nous devons donner notre meilleure recommandation à Visible.

Les fournisseurs de services sans fil ne sont pas toujours les plus conviviaux, mais Visible fait tout son possible pour rendre les choses aussi simples que possible. Quand vous voyez que vous paierez 40 $ / mois, c’est exactement ce que vous paierez. Les taxes et les frais sont inclus dans ce prix, ce qui signifie que vous ne trouverez aucun frais surprise sur votre facture mensuelle. Il n’y a pas non plus de suivi du nombre de minutes ou de données que vous avez utilisé, car tout avec Visible est illimité.

Le plan de 40 $ / mois de Visible est solide en soi, mais les choses deviennent vraiment excitantes lorsque vous prenez en compte Party Pay. Si vous avez une famille de quatre personnes, cela réduit votre coût par ligne à seulement 25 $ / mois. De plus, comme tout le monde dans Party Pay est responsable de sa propre facture, cela en fait une excellente option pour les colocataires, les amis et les collègues de travail si vous essayez tous d’économiser de l’argent supplémentaire chaque mois.

Crédits – L’équipe qui a travaillé sur ce guide

Joe Maring est le rédacteur en chef d’Android Central et aime tout ce qui a un écran et un processeur depuis qu’il se souvient. Il parle / écrit sur Android sous une forme ou une autre depuis 2012 et le fait souvent en campant dans le café le plus proche. Vous avez un conseil? Contactez-nous sur Twitter @ JoeMaring1 ou envoyez un e-mail à joe.maring@futurenet.com!

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.