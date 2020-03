Meilleurs ordinateurs portables non Mac pour les propriétaires d’iPhone en 2020

Source: Windows

Meilleur

Ordinateurs portables non Mac pour les propriétaires d’iPhone

iMore

2020

Trouver un excellent ordinateur portable qui n’est pas un MacBook peut être une tâche ardue. Heureusement, nous avons compilé une liste appropriée qui présente certains des meilleurs ordinateurs portables Windows et Chromebook du marché. Pour nous, nous pensons que le Dell XPS 13 est le meilleur choix global en raison de son style esthétique et de ses performances. Cependant, si le Dell XPS 13 n’est pas votre tasse de thé, alors j’espère que les autres options que nous avons mises en évidence susciteront votre intérêt.

Meilleur dans l’ensemble: Dell XPS 13

Source: Windows Central

La gamme XPS de Dell est l’un des meilleurs de l’industrie en ce moment, car elle offre des performances, une vitesse et une conception. Mais le modèle de cette année n’était pas une bosse de spécifications considérable. Cependant, il a quand même apporté quelques fonctionnalités bienvenues manquantes à son prédécesseur, comme l’amélioration de la durée de vie de la batterie et le déplacement de la webcam à l’endroit où elle appartient en haut au centre de l’écran (car l’avoir placée au bas de l’écran était terrible).

Le modèle XPS 13 de cette année a plus d’options de personnalisation pour ceux qui recherchent plus de stockage, de RAM ou une expérience de visualisation améliorée avec un bel écran 4K. Sérieusement, la résolution 4K de cette chose est superbe, en particulier avec l’écran Infinity Edge sans lunette de la société.

Avantages:

Durée de vie de la batterie améliorée

Bel écran 4K (en option)

Design élégant et compact

Webcam centrée

Les inconvénients:

Mises à jour mineures

Pas de ports HDMI ou USB-A

Un peu cher

Meilleur dans l’ensemble

Dell XPS 13

Le XPS règne toujours en maître

Le Dell XPS 13 prend la couronne comme le meilleur ordinateur portable sur le marché pour les consommateurs moyens.

Meilleur rapport qualité / prix: Chromebook Flip C302 d’Asus

Source: Android Central

Si vous effectuez la majeure partie de votre travail dans le navigateur, vous voudrez peut-être envisager de vous saisir un Chromebook Google. Cependant, ne vous contentez pas de saisir un Chromebook, nous vous suggérons de consulter celui qui, selon nous, offre la meilleure valeur, et c’est le Chromebook Flip d’Asus.

Le Chromebook Flip d’Asus offre de nombreuses fonctionnalités que la plupart des gens recherchent dans un nouvel ordinateur portable, comme un processeur Intel Core décent, un écran 1080p, un écran tactile, un clavier rétroéclairé et un port USB-C pour quelques centaines de dollars.

Avantages:

Clavier tactile

Écran tactile 1080p

Port USB-C

Prix ​​abordable

Les inconvénients:

Pas de support d’application Android prêt à l’emploi

Les haut-parleurs sont meh

Meilleure valeur

Asus Chromebook Flip C302

Écran flip HD avec Chrome-OS à un prix abordable

L’écran tactile 1080p et le clavier tactile de l’Asus Chromebook Flip sont impressionnants pour le prix.

Meilleur ordinateur portable de jeu: Alienware M15

Source: Dell / Alienware

Alienware n’est pas étranger lorsqu’il s’agit de créer une liste de best-of, car il produit régulièrement une machine idéale pour les joueurs. Ainsi, avec son esthétique de conception unique, le nouvel ordinateur portable M15 mérite une place sur notre liste pour les meilleurs ordinateurs portables pour les utilisateurs d’Apple qui aiment jouer. Il est plus mince que la plupart des ordinateurs portables de jeu encombrants que vous trouverez sur le marché.

L’Alienware New M15 a des fonctionnalités impressionnantes sous le capot, comme un processeur Intel Core de 9e génération et le dernier choix de GPU RTX de Nvidia. Cette chose est une centrale électrique! Bien sûr, saisir un ordinateur avec ce type de puissance vous coûtera un joli sou; Cependant, si le meilleur est ce que vous recherchez pour le jeu à une taille mince, il n’y a pas d’autre option que le nouveau M15.

Avantages:

Centrale

Conception compacte unique

Clavier solide

Meilleur ordinateur portable de jeu

Alienware M15

L’ordinateur portable M15 d’Alienware est une puissance

L’Alienware M15 offre aux joueurs une puissance ultime pendant la lecture dans un corps plus mince.

Meilleur Chromebook: Google Pixelbook

Source: Android Central

Si vous passez la majeure partie de votre temps sur le navigateur, un Chromebook Google est de loin la meilleure option pour vous. La plupart des ordinateurs portables basés sur Chrome planent généralement dans la zone économique, vous faisant reculer de quelques centaines de dollars ou moins. Cependant, avec la gamme Pixelbook de Google, vous obtenez un ordinateur portable premium légitime qui rivalise avec les machines Apple et Windows dans le département qualité de construction.

Le Google Pixelbook vaut le détour car il dispose d’une paire de ports Thunderbolt 3 et d’une charnière cool qui se retourne pour regarder des films lors de vos voyages en avion, en bus ou en train. De plus, vous avez un accès complet au Google Play Store avec une batterie incroyablement élevée qui peut durer jusqu’à une journée de travail complète (8 heures). Le Pixelbook dispose également d’un impressionnant écran tactile LCD 12,3 pouces 2 400 x 1 600 QHD.

Avantages:

Design élégant et industriel

Prise en charge complète de l’application Android

Ports Thunderbolt 3

Les inconvénients:

Applications Android pas géniales

Cher

Meilleur Chromebook

Google Pixelbook

L’expérience Google Chromebook la plus premium

Le Google Pixelbook apporte du matériel premium à une nouvelle plate-forme Chrome-OS.

Meilleur clavier sur ordinateur portable: Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2019)

Source: Windows Central

Sans doute, aucune entreprise n’a un meilleur bilan avec les entreprises que la série ThinkPad de Lenovo depuis toujours. Cela dit, la société a fait de véritables percées sur le marché des consommateurs avec sa gamme d’ordinateurs portables ThinkPad X1 Carbon.

Le X1 Carbon est élégant et puissant, pesant moins de trois livres, et il abrite le meilleur clavier sur un ordinateur portable que vous trouverez. Si vous êtes un professionnel ou quelqu’un comme moi qui écrit pour gagner sa vie, vous apprécierez les performances exceptionnelles de son clavier – c’est la star du spectacle. Lenovo propose également une tonne d’options de personnalisation pour ceux qui recherchent des fonctionnalités non vendues dans le modèle de base, comme un stockage accru, de la RAM et un emplacement pour insérer à la fois votre MicroSD et LTE Nano-SIM.

Avantages:

Design élégant et industriel

Clavier stellaire

Tous les ports importants

lecteur d’empreintes digitales

Les inconvénients:

L’écran pourrait être mieux

Cher

Meilleur clavier sur ordinateur portable

Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2019)

Un clavier conçu pour les professionnels

Le ThinkPad X1 Carbon de Lenovo apporte un design industriel élégant qui manque avec les options plus brillantes d’aujourd’hui.

Meilleur ordinateur portable Microsoft: Microsoft Surface Pro 6

Source: Microsoft

Bien qu’il s’agisse techniquement d’une tablette, cet appareil de Microsoft est si puissant lorsqu’il est utilisé en combinaison avec un clavier et une souris qu’il est commercialisé en tant que solution pour ordinateur portable.

Microsoft a fait un excellent travail avec cet ordinateur portable, car il peut basculer entre le mode ordinateur portable et la tablette en une seule touche. Ce bébé pèse moins de trois livres et porte des composants impressionnants sous le capot. Vous avez le dernier processeur Intel Core avec une option pour augmenter la RAM jusqu’à 16 Go et le stockage interne jusqu’à 1 To.

L’écran tactile est quelque chose à voir – 12,3 “avec un rapport d’aspect de 3: 2 et une résolution de 2736 x 1824. Surface Pro 6 est, sans aucun doute, l’un des ordinateurs portables / tablettes les plus premium sur le marché en ce moment.

Avantages:

Grande polyvalence

Spécifications puissantes

Bonjour connexion faciale

Les inconvénients:

Seul un port USB

Pas de fente pour carte SD

Pas de port Thunderbolt 3

Meilleur ordinateur portable Microsoft

Microsoft Surface Pro 6

Le meilleur de Microsoft

Le Microsoft Surface Pro 6 apporte un design élégant et polyvalent avec des fonctionnalités améliorées par rapport à ses concurrents.

Meilleure polyvalence: Dell XPS 15 2-en-1

Source: Windows Central

Recherchez-vous quelque chose qui apporte un peu plus de polyvalence, tout en devenant un PC et une tablette Windows fiables? Eh bien, l’option 2-en-1 XPS 15 de Dell peut être la voie à suivre, car elle offre une puissance, un design et un écran convertible de taille impressionnante.

L’écran 2 en 1 Dell XPS 15 est de 15,6 pouces, ce qui est un écran massif sur un ordinateur portable, donc lorsqu’il est converti en mode tablette, il apporte une toute nouvelle expérience. Les propriétaires potentiels de cet ordinateur portable ont la possibilité d’associer un stylet de la technologie Wacom de marque Dell pour mieux naviguer dans l’immense surface de l’écran une fois en mode tablette. Bien sûr, comme les autres PC premium, vous avez le choix de mettre à niveau le stockage, la RAM et le processeur.

Avantages:

Puissant

Écran convertible de 15,6 pouces

Conception mince

Meilleure polyvalence

Dell XPS 15 2 en 1

Grand écran convertible avec fonctionnalités de type tablette

Le XPS 15 2-en-1 de Dell est l’ordinateur portable pour ceux qui veulent le meilleur des deux mondes de la puissance d’un PC avec une sensation de tablette.

Meilleur sosie de MacBook: Huawei Matebook 13

Source: Windows Central

Pendant des années, la gamme MacBook d’Apple a eu un look distinctif avec ses bords chanfreinés arrondis et son cadre en aluminium. Alors, bien sûr, au fil des ans, d’autres entreprises ont adopté cette esthétique de conception unique et l’ont transformée en leur propre identité. Le Huawei Matebook 13 est l’une de ces sociétés qui s’est inspirée du style pionnier d’Apple.

Bien que le Matebook 13 ressemble au MacBook à bien des égards, il a ses différences distinctives. Par exemple, l’ordinateur portable abrite un écran à cadre mince qui contient un écran tactile 2K (22160 x 1440) remarquablement bon, ce qui n’est même pas offert par la gamme premium d’ordinateurs portables MacBook Pro d’Apple. De plus, vous pouvez passer à l’Intel Core i7 plus puissant et payer ce que vous paieriez pour le modèle de base MacBook Pro. Ajoutez un port USB-A, USB-C, HDMI et VGA pour une prise en charge supplémentaire supplémentaire, et nous dirions que vous avez vous-même un ordinateur portable fiable.

Avantages:

Beaucoup de ports

Écran tactile 2K

Mince et léger

lecteur d’empreintes digitales

Les inconvénients:

Clavier

Les haut-parleurs sont meh

Meilleur sosie de MacBook

Huawei Matebook 13

Le Matebook a une ambiance MacBook

Le Matebook 13 est parfait pour ceux qui aiment le design du MacBook mais qui veulent un système d’exploitation Windows.

Conclusion

Il y a tellement de choix quand il s’agit de s’emparer d’un tout nouvel ordinateur portable, non fabriqué par Apple. Cette liste met en évidence plusieurs des meilleures options disponibles sur le marché aujourd’hui. Cela dit, nous pensons que le Dell XPS 13 est le meilleur choix global pour les consommateurs moyens qui possèdent un iPhone qui cherchent à s’aventurer en dehors de l’écosystème Apple. Il a presque tout ce que vous souhaitez, y compris un design élégant, un excellent écran, une autonomie de batterie remarquable et une puissance de traitement.

Crédits – Le gars qui a travaillé sur ce guide

Chuck West est écrivain à iMore. Un homebody perturbateur avec une obsession de la précision et de tout ce qui est Apple. Suivez-le @chuckwestworld sur Twitter et Instagram.

