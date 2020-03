Meilleurs oreillettes pour AirPods Pro en 2020

Meilleur

Crochets auriculaires pour AirPods Pro

2020

Bien que les AirPods Pro d’Apple soient mieux adaptés à votre oreille que les AirPod de première et deuxième générations, il y aura toujours des gens qui voudront une sécurité supplémentaire. Que vous souhaitiez simplement la tranquillité d’esprit ou que vous ayez besoin d’une stabilité accrue pour votre AirPods Pro, ces crochets d’oreille vous assureront que vos écouteurs restent là où ils sont censés.

Ces crochets légers en silicone se glissent directement sur vos AirPods Pro pour les garder en toute sécurité dans vos oreilles. Disponibles en blanc ou en noir, ces crochets d’oreille sont disponibles en trois.

13 $ chez Amazon

Un autre ensemble de crochets d’oreille en silicone, ceux-ci offrent un confort avec des crochets flexibles et un silicone à double duromètre qui offre à la fois un ajustement sûr et un confort accru.

12 $ chez Amazon

Les crochets d’oreille d’Elago se fixent à votre AirPods Pro sur la tige et peuvent réellement fonctionner avec les AirPod de première et deuxième génération. Ces crochets autour de votre oreille externe plutôt que de s’appuyer contre votre oreille interne.

9 $ chez Amazon

Disponibles en noir ou en blanc, ces crochets d’oreille en silicone doux garderont vos AirPods Pro là où vous le souhaitez. Parfait pour une sécurité supplémentaire pendant l’exercice ou d’autres activités physiques.

11 $ chez Amazon

Bien qu’ils ne soient pas réellement des crochets d’oreille, ces housses DamonLight aideront à sécuriser votre AirPods Pro dans vos oreilles sans avoir besoin d’un crochet intrusif. Conviendra à votre étui AirPods Pro.

12 $ chez Amazon

Fabriqués à partir d’un matériau TPU flexible, ces crochets d’oreille sont une autre paire qui entoure votre oreille, plutôt que dedans, pour sécuriser votre AirPods Pro en place. Idéal pour les deux générations d’AirPods standard, ainsi que pour AirPods Pro.

9 $ chez Amazon

Si je voulais un ensemble de ceux-ci pour moi, je prendrais les crochets d’oreille AhaStyle AirPods Pro. Doux et flexibles, ces crochets s’insèrent en toute sécurité dans votre oreille et sont livrés avec une pochette en silicone, car, comme la plupart de ces crochets, ils ne rentreront pas dans l’étui AirPods Pro.

Si vous voulez quelque chose qui rentre dans votre boîtier AirPods Pro, consultez la couverture DamonLight AirPods Pro. Non seulement il est compatible avec le boîtier, mais ces couvertures sont également disponibles en trois couleurs: blanc, noir et bleu glacier.

Bien sûr, si vous cherchez quelque chose de plus sûr mais que vous n’aimez pas la conception des crochets intra-auriculaires, donnez une chance aux crochets d’oreille Elago AirPods Pro. Ils s’accrochent autour de votre oreille, ce qui rend vos AirPods plus comme le Powerbeats Pro. Pour beaucoup, y compris moi-même, cela est souvent plus confortable que les crochets intra-auriculaires et s’avère également plus sûr.

