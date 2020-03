Meilleurs outils d’apprentissage en ligne pour les enfants en 2020

Le coronavirus affecte les gens à travers le monde de diverses manières, et dans de nombreux pays et États, les écoles sont fermées, ce qui signifie que les parents recherchent un moyen d’aider les enfants à continuer d’apprendre. Heureusement, il existe de nombreux sites Web d’apprentissage en ligne qui peuvent être utilisés dans le confort de votre foyer, et nombre d’entre eux proposent des essais gratuits. Pendant que vous êtes occupé à travailler à domicile, vous voudrez également occuper vos enfants.

Les districts scolaires travaillent dur pour mettre en place des plans pour poursuivre l’éducation des enfants même lorsqu’ils ne sont pas à l’école, mais si vous cherchez quelque chose pour commencer dès maintenant, nous avons identifié quelques options différentes qui valent la peine vérifier.

Meilleurs sites Web d’apprentissage en ligne pour les enfants

Source: Shutterstock

Chacune de ces options excelle dans différents domaines de l’éducation en ligne, vous pouvez donc constater que vous souhaitez vous inscrire à plusieurs d’entre elles pour vos enfants. Lisez ci-dessous pour voir lequel d’entre eux fonctionnera le mieux pour vous!

Meilleurs outils d’apprentissage en ligne pour les enfants: ABCmouse, Reading IQ, et plus

ABCmouse

ABCmouse propose un programme complet en ligne pour les enfants de 2 à 8 ans. Il y a plus de 9 000 activités réparties entre la lecture, les mathématiques, les sciences, les arts et les couleurs, et vous pouvez le faire de n’importe où. Le site Web est accessible via un ordinateur et ABCmouse propose des applications mobiles et tablettes pour iOS et Android.

Il y a 10 niveaux différents avec plus de 850 leçons à compléter pour vos enfants. Il est interactif pour aider vos enfants à vouloir en faire plus, et ABCmouse a un système de «tickets et récompenses» pour les plus petits pour le rendre un peu plus comme un jeu au lieu d’un simple apprentissage.

Avec le programme de lecture, les enfants apprendront la différence entre les majuscules et les minuscules, la phonétique, la structure des phrases, etc. Pour les mathématiques, les enfants apprendront les nombres 1 à 120, la valeur de position, l’addition et la soustraction. Les leçons de sciences et d’études sociales aident à enseigner aux enfants la santé du corps, les cartes, le système solaire et plus encore. Pour les arts et les couleurs, ABCmouse passe en revue les nuances de couleurs, les différences de couleurs primaires et secondaires, les activités point à point de nombres et de lettres, et bien d’autres activités.

Vous pouvez commencer avec ABCmouse gratuitement en utilisant la version d’essai de 30 jours, ou vous pouvez vous abonner à un abonnement annuel et économiser 49% dès maintenant.

ABCMouse

ABCmouse s’adresse à un large groupe d’âge et enseigne toutes les bases que les enfants apprennent à l’école. Inscrivez-vous pour un essai ou un abonnement annuel dès aujourd’hui.

Lecture du QI

Comme son nom l’indique, Reading IQ est davantage basé sur la lecture et une expérience d’alphabétisation complète au lieu d’offrir une plus grande variété d’apprentissage. Il est conçu pour être utilisé pour les enfants de 2 à 12 ans et possède une bibliothèque de plus de 7000 livres pour tous les différents niveaux de lecture d’éditeurs tels que Disney, Pixar, Marvel, Boxcar Children, etc.

Vous pouvez accéder à Reading IQ à partir d’un téléphone, d’une tablette ou d’un PC, et chaque compte peut prendre en charge jusqu’à trois enfants différents. Si vous ne savez pas par où commencer, Reading IQ peut recommander des livres pour votre enfant en fonction de son niveau de lecture, et il existe des tonnes de titres populaires basés sur des personnages que vos enfants connaissent déjà et seront intéressés. plus de 700 livres qui sont exprimés par des professionnels, afin que vos enfants puissent également écouter des livres au lieu de simplement s’asseoir et les lire sur un écran.

Reading IQ offre un essai gratuit d’un mois de son service, et il renouvelle à 7,99 $ par mois par la suite. Vous pouvez également vous inscrire à l’abonnement annuel dès maintenant et économiser 58%.

Lecture du QI

Reading IQ se concentre sur les capacités de lecture et la compréhension de votre enfant et propose un vaste assortiment de livres de grands éditeurs.

Académie d’aventure

Adventure Academy s’adresse à un public légèrement plus âgé que ABCmouse et Reading IQ, car il est conçu pour les enfants de 8 à 13 ans. Il est un peu plus basé sur le jeu et la vidéo pour le groupe d’âge et se concentre sur la lecture, les mathématiques, les sciences, etc. Pour les arts du langage, Adventure Academy se concentre sur l’orthographe, les développements linguistiques, la compréhension, etc. Les mathématiques approfondissent les problèmes de multiplication, de division, de géométrie et de mots, tandis que le programme scientifique enseigne les forces, le mouvement, les atomes, etc.

Les enfants peuvent créer leur propre aventure et même jouer avec des amis, ce qui la rend un peu plus interactive pour garder leur attention. Les joueurs ont une maison qui peut être personnalisée et il y a un marché numérique où ils peuvent débloquer des objets en accomplissant des missions. Il est disponible pour être utilisé sur pratiquement toutes les plates-formes.

En ce moment, vous pouvez obtenir votre premier mois d’Aventure Academy gratuitement, ou vous pouvez vous inscrire à un abonnement annuel et économiser 49%.

Académie d’aventure

Destinée aux enfants un peu plus âgés, Adventure Academy rend l’apprentissage amusant en le gardant un peu plus interactif.

Homère

Homer est un site éducatif destiné aux jeunes enfants de votre foyer. Il est préférable pour les enfants de 2 à 8 ans et leur offre un parcours d’apprentissage personnalisé pour les aider à maîtriser de nouvelles compétences tout au long du parcours. En plus de personnaliser le programme pour chaque enfant, Homer aide à garder les choses amusantes et fraîches en mélangeant la façon dont les enfants apprennent les nouvelles compétences et les défient en cours de route.

Chaque abonnement comprend quatre profils personnalisables, afin que chacun de vos enfants puisse apprendre par lui-même et suivre son propre chemin. À l’heure actuelle, vous pouvez commencer gratuitement avec Homer en entrant le nom de votre enfant, en entrant son anniversaire, en sélectionnant certaines des choses qu’il aime et en répondant à des questions de base sur ses compétences actuelles.

Homère

Homer est conçu pour les enfants de 2 à 8 ans et propose un excellent plan d’apprentissage et un menu d’entraînement pour divertir les enfants.

pierre de Rosette

De nos jours, de nombreuses écoles se concentrent sur l’enseignement d’une langue seconde aux enfants. Aucun des autres programmes d’apprentissage ici ne comble ce vide, mais Rosetta Stone est l’une des meilleures options pour cela. Rosetta Stone peut vous enseigner l’une des 20 langues différentes à travers plusieurs méthodes visuelles et sonores différentes. Vous pouvez l’utiliser sur votre téléphone, votre PC et bien plus, afin de pouvoir l’apprendre de n’importe où.

À l’heure actuelle, Rosetta Stone propose un essai gratuit de 3 jours dans n’importe quelle langue, mais vous pouvez également vous inscrire à des plans annuels ou à vie. À l’heure actuelle, les plans à vie sont réduits de 100 $, ce qui en fait un paiement unique de 199 $.

pierre de Rosette

Que vous souhaitiez apprendre l’espagnol, le français, le chinois ou l’hindi, Rosetta Stone est l’endroit idéal pour le faire.

Udemy

Avec Udemy, vous vous inscrivez et payez pour les cours qui vous intéressent. C’est un peu moins un remplacement d’école et plus un type de système d’apprentissage par passion. Vous vous inscrivez à un cours complet sur une matière désignée et apprenez avec différentes méthodes, y compris des documents écrits et des vidéos.

Il existe plus de 100 000 cours en ligne, allant du développement d’applications au fitness, à la photographie, à la musique, etc. Si vous voulez mettre vos enfants au défi d’apprendre vraiment une nouvelle compétence lorsqu’ils ne sont pas à l’école, Udemy est un excellent moyen de le faire.

Udemy

Udemy propose des cours individuels au lieu d’un programme complet, mais vous ne payez que pour les cours que vous souhaitez suivre.

Funbrain

Celui-ci n’est pas tout à fait comme les autres et est un peu moins structuré, mais c’est toujours un excellent moyen de continuer à apprendre à vos enfants. Il propose des activités et des jeux pour les enfants de la maternelle à la 8e année et propose des jeux, de la lecture, des vidéos, une zone de mathématiques et une aire de jeux. Les enfants peuvent lire des livres populaires comme The Cat that Broke the Internet’s Back, Diary of a Wimpy Kid, and more.

Si vous voulez quelque chose qui est entièrement gratuit et ne nécessite aucun compte, cela peut être une excellente option pour vous.

Funbrain

Il n’y a pas de compte pour suivre les progrès, mais c’est totalement gratuit et une option intéressante à considérer.