Meilleurs ouvre-portes de garage intelligents en 2019

Source: Android Central

Meilleur

Ouvre-portes de garage intelligents

Android Central

2019

Lorsque vous cherchez à transformer votre maison en maison intelligente, vous ne voulez pas oublier la porte de garage. Le fait de pouvoir l'ouvrir à partir de votre téléphone vous permet d'entrer plus facilement dans votre maison lorsque vous n'avez pas de télécommande ou de clavier à portée de main. Plus que cela, à un moment donné, vous ou l'un de vos enfants pourriez laisser la porte du garage ouverte. La plupart des ouvre-portes de garage intelligents, y compris le Chamberlain MyQ, vous permettent de vérifier l'état de votre porte de garage et de la fermer à distance. Voici les meilleurs ouvre-portes de garage intelligents pour toute maison.

Meilleur dans l'ensemble: Chamberlain MyQ

Source: Chamberlain

Compte tenu de son bon fonctionnement, il est très surprenant de constater à quel point le Hub de garage Chamberlain MyQ est bon marché. En plus de pouvoir ouvrir votre porte de garage à l'aide de votre application, l'appareil envoie des notifications à votre téléphone pour vous informer quand il y a de l'activité ou si la porte a été laissée ouverte. Si vous faites des courses et que vous vous demandez soudainement si vous avez laissé la porte du garage ouverte, vous pouvez vérifier l'application et elle vous indiquera l'état. Vous pouvez ensuite fermer votre garage à peu près n'importe où tant que votre téléphone peut accéder à Internet. Si vous êtes membre d'Amazon Prime, vous pouvez vous inscrire à Key by Amazon, qui permet aux livreurs Amazon de déposer des colis dans votre garage au lieu de les laisser sur le porche où d'autres pourraient y accéder. En plus de cela, vous pouvez donner à trois personnes la possibilité d'accéder à votre garage intelligent. Il est parfait pour donner aux invités ou lorsque vous êtes en dehors de la ville, et un voisin de confiance s'occupe de Fluffy pour vous. Cette configuration se connecte à plusieurs services intelligents, notamment Nest, Wink, Xfinity Home, Google Assistant, IFTTT, Alpine et EVE Connect pour Tesla. Dans le passé, vous deviez payer un dollar par mois pour connecter l'un de ces services à votre centre de garage intelligent. Ce n'est presque pas de l'argent, mais curieusement, vous avez dû payer en premier lieu. Une promotion d'une durée limitée est disponible depuis le 26 juin et supprime les frais d'abonnement vous permettant d'utiliser gratuitement les services de maison intelligente. Nous ne savons pas combien de temps durera cette promotion, mais cela rend certainement cet ouvre-porte de garage encore plus attrayant. Vous devrez également vous assurer d'avoir un signal Wi-Fi dans votre garage, sinon l'appareil ne fonctionnera pas correctement, mais c'est ainsi que cela se passe avec la plupart des ouvre-portes de garage intelligents. Avantages: Peu coûteux

Clé intelligente

Compatible avec plusieurs services intelligents

Envoie des notifications Les inconvénients: Plan de paiement

Doit avoir un signal WiFi dans le garage

Meilleur dans l'ensemble



Chamberlain MyQ

Un ouvre-porte de garage intelligent et peu coûteux Vérifiez l'état de votre garage pour vous assurer que votre maison est sécurisée. Vous pouvez également ouvrir ou fermer la porte de n'importe où à l'aide de cette configuration.

Meilleur budget: Ouvre-porte de garage intelligent Refoss

Source: Refoss

Si vous ne voulez pas dépenser une fortune pour un ouvre-porte de garage simple et intelligent, mais que vous voulez toujours pouvoir vérifier l'état de votre porte de garage et la contrôler à partir de votre téléphone Android ou iOS, c'est l'unité à obtenir. Il est moins cher que les autres versions car il nécessite une installation filaire. Cela étant, ce ne sera pas la chose la plus facile à installer par rapport aux autres options disponibles. Cependant, cela fonctionne très bien et vous envoie des notifications lorsque votre porte de garage est restée ouverte pendant un certain temps. Vous pouvez le contrôler avec des appareils IFTTT, Google Assistant ou Amazon Alexa. Il fonctionne avec une large gamme d'ouvre-portes de garage, il est donc probable qu'il fonctionne avec celui de votre maison. Vous pouvez utiliser l'application pour contrôler la porte depuis n'importe quel endroit où vous avez une connexion Internet, consulter l'historique de la porte ou recevoir des alertes de sécurité. Avantages: Peu coûteux

Fonctionne avec les assistants domestiques intelligents

Notifications d'application

Aucun hub nécessaire

Meilleur budget



Ouvre-porte de garage intelligent Refoss

Peu coûteux et fiable Vous devrez câbler le capteur en place, mais cet ouvre-porte de garage intelligent fonctionne à merveille avec l'application et fonctionne sans nécessiter de concentrateur.

Idéal pour l'ouverture automatique: NEXX Garage NXG-100b

Source: NEXX

Cet appareil intelligent possède une fonctionnalité qui lui permet de détecter quand vous êtes à proximité de votre smartphone. Vous pouvez le configurer pour qu'il s'ouvre lorsque vous vous approchez automatiquement, ce qui vous permet de ne plus jamais avoir à toucher un bouton de porte de garage lorsque vous montez. Cette fonctionnalité peut être désactivée si ce n'est pas quelque chose que vous souhaitez avoir. Vous pouvez également contrôler NEXX à l'aide de l'application incluse, Amazon Alexa, Google Assistant ou Samsung SmartThings. Tant que vous avez une connexion Wi-Fi, vous pourrez vérifier l'état, ouvrir ou fermer la porte de garage à partir de n'importe quel endroit à l'aide de l'application. C'est l'une des unités les plus chères de cette liste, mais elle est bonne dans ce qu'elle fait. N'oubliez pas que les capteurs utilisés pour déterminer si la porte de garage est fermée sont câblés. Vous devrez vous assurer que vous disposez d'un câblage suffisant pour les zones correctes de votre garage lorsque vous installez l'unité. Cela peut rendre l'installation plus compliquée, selon la configuration de votre maison. Avantages: Ouverture automatique

Commandes vocales

Fonctionne avec plusieurs services intelligents

Ouvrez la porte de n'importe où Les inconvénients: Coûteux

Installation filaire

Idéal pour l'ouverture automatique



NEXX Garage NXG-100b

Accédez à votre maison avec ouverture automatique Contrôlez votre ouvre-porte de garage à l'aide de l'application incluse, de la commande vocale ou simplement en vous rapprochant de votre smartphone pour accéder à votre maison sans bouton.

Idéal pour plusieurs portes: Genie Aladdin Connect

Source: Génie

Parfois, le moyen le plus simple d'accéder à votre garage est d'utiliser une télécommande. Vous n'avez pas besoin d'activer les applications ou d'attendre les heures de chargement, il vous suffit d'appuyer sur un bouton et le garage s'ouvre. Le Genie Aladdin Connect est livré avec un bouton physique en plus des aspects intelligents, de sorte que vous pouvez facilement contrôler votre porte de garage en utilisant la méthode la plus simple pour le moment. L'application vous permet de vérifier si la porte de garage est ouverte ou fermée, un excellent outil lorsque vous êtes en vacances ou au travail. Vous recevrez des notifications lorsque quelqu'un utilisera la porte et pourrez la contrôler de n'importe où. Cette unité se combine avec Google Assistant et Amazon Alexa, ce qui signifie que vous pouvez utiliser les commandes vocales pour ouvrir ou fermer votre porte. Si vous effectuez les travaux d'installation appropriés, cet appareil pourra contrôler jusqu'à trois portes de garage. Comme pour tout ouvre-porte de garage, il faut un peu de travail pour configurer correctement l'unité principale ainsi que les capteurs câblés autour des portes. Avantages: Peu coûteux

Livré avec télécommande

Commandes vocales

Programmez jusqu'à trois portes de garage

Envoie des notifications

Idéal pour plusieurs portes



Genie Aladdin Connect

Surveillez et contrôlez votre porte de garage Utilisez l'application Genie ou la télécommande incluse pour ouvrir et fermer votre garage. Vous pouvez même le coupler avec Alexa ou Google Assistant pour le contrôle vocal.

Idéal pour une installation facile: Contrôleur de porte de garage Wi-Fi Garadget

Source: Garadget

Étant donné que cet appareil utilise un capteur laser plutôt que des capteurs câblés, l'installation est beaucoup plus facile. Le laser lui-même fonctionne sur piles, vous n'aurez donc pas besoin de poser de câblage compliqué lors de l'installation de l'unité près de la porte du garage. Il est livré avec du ruban réfléchissant circulaire que vous devrez placer sur le côté opposé du laser. Le laser rebondit ensuite pour faire savoir à l'appareil que la porte est fermée. De nombreux utilisateurs déclarent que la bande est minuscule, ce qui la rend difficile à placer à l'emplacement exact nécessaire pour faire rebondir le laser. Vous voudrez peut-être acheter du ruban réfléchissant pour faciliter le travail. Une fois que tout est configuré, vous pouvez vérifier l'état de votre garage ou le contrôler depuis n'importe quel endroit à l'aide de l'application Garadget. Cet appareil fonctionne également avec un grand nombre de services domotiques, notamment Samsung SmartThings, Amazon Alexa, Google Assistant, Vera, Home Seer, OpenHAB, Androidwear, IFTTT, Pebble, etc. Cela signifie que vous êtes plus susceptible de pouvoir le contrôler de la manière que vous préférez. Bien que ce ne soit pas l'ouvre-porte de garage intelligent le plus cher que nous ayons vu, il est du côté le plus cher du spectre. Pourtant, compte tenu de la facilité d'installation et de tous les services de maison intelligente avec lesquels il fonctionne, c'est un excellent appareil pour le prix. Avantages Utilise un laser plutôt que des capteurs

Plus facile à installer

Envoie des notifications

Fonctionne avec plusieurs services domotiques Les inconvénients La bande réfléchissante est petite

C'est du côté le plus cher

Idéal pour une installation facile



Contrôleur de porte de garage Wi-Fi Garadget

Contrôlez votre garage comme vous le souhaitez Cet ouvre-porte fonctionne avec une large gamme de services domotiques vous permettant de vérifier et de contrôler l'appareil de plusieurs manières différentes.

Idéal pour la surveillance: Alcidae Garager 2

Source: Alcidae

Cet ouvre-porte de garage se double d'une caméra de sécurité, vous pourrez donc mieux surveiller votre porte de garage si quelqu'un la manipule. La caméra comprend également une vision nocturne pour capturer les actions des intrus potentiels, quelle que soit l'heure de la journée. La société propose un stockage dans le cloud, mais comme de nombreuses autres sociétés de caméras de sécurité, vous devez payer un abonnement pour en tirer le meilleur parti. La caméra rend cet ouvre-porte de garage plus cher que beaucoup d'autres, mais ça vaut le prix si vous voulez mieux surveiller votre maison. Vous recevrez des notifications si quelqu'un ouvre votre porte ou si elle reste ouverte trop longtemps. Cet appareil est également compatible avec Amazon Alexa et Google Assistant. Vous pouvez donc le contrôler et le surveiller à partir de vos appareils domotiques préférés. L'unité elle-même a même un microphone et un haut-parleur intégrés afin que vous puissiez interagir directement avec elle. Utilisez l'application Alcidae pour vérifier l'état de votre porte de garage à tout moment ou pour l'ouvrir ou la fermer de n'importe où. Avantages: Caméra de sécurité intégrée

Vision nocturne

Envoie des notifications

Fonctionne avec Alexa et Google Assistant Les inconvénients: Coûteux

Abonnement au stockage cloud

Idéal pour la surveillance



Alcidae Garager 2

Surveillez votre porte de garage En plus des commandes du smartphone, cet ouvre-porte de garage comprend une caméra de sécurité avec vision nocturne pour vous aider à surveiller votre maison.