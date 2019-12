Meilleurs packs de batteries et étuis de batteries pour Pixel 4 en 2019

Meilleur

Packs et étuis de batterie pour Pixel 4

Android Central

2019

Mon Pixel 4 est sorti du chargeur à 4 heures du matin pour se rendre à l'aéroport. En sortant de l'aéroport à 11h30, il était tombé à 33%. C'est à ce moment que j'ai atteint ma fidèle banque d'alimentation. Si vous n'en avez pas encore pour votre Pixel 4 ou Pixel 4 XL, alors vous devriez le faire maintenant car votre téléphone ne vous fera aucun bien s'il est mort.





Choix du personnel

Cette banque est de la même taille que le Pixel 4 et peut la recharger deux fois avant de devenir morte. Étant donné que cette banque facture via USB-C, vous pouvez utiliser le même câble que votre téléphone avec. 30 $ chez Amazon



Pour une banque qui a fondamentalement la taille d'une barre chocolatée de la voie lactée, cette banque de 10000 mAh est bonne pour votre Pixel 4 et pour les accessoires également. Vous pouvez double-cliquer sur le bouton pour recharger les petits appareils. 46 $ chez Amazon



Cette petite banque n'a peut-être pas la plus grande capacité, mais c'est la banque la plus adaptée aux poches et aux bourses de la liste et 5000 mAh devraient prolonger votre Pixel 4 pendant plusieurs heures. Les options de couleur sont également agréables. 15 $ chez Amazon



Cette batterie de petite taille a deux façons de charger votre équipement et deux façons de se charger: entrée micro-USB, entrée / sortie USB-C et sortie USB-A QuickCharge 3.0. 29 $ chez Amazon



Il n'y a pas beaucoup de boîtiers de batterie pour le Pixel 4, mais NEWDERY a ce que nous voudrions le mode à partir d'un. Il double la durée de vie de votre batterie et prend en charge la charge Qi afin que vous n'ayez pas à la brancher à chaque fois. 50 $ sur Amazon



Bien que de la même taille physique que notre personnel, cela réduit le cinquième de la capacité d'une bobine de charge Qi, ce qui vous permettra de charger votre Pixel 4 même si vous avez laissé votre câble à la maison. 30 $ chez Amazon

Choisissez votre méthode d'alimentation

Vous devez choisir si vous souhaitez alimenter votre Pixel 4 via une banque d'alimentation filaire, une banque d'alimentation sans fil ou un boîtier de batterie. Je suis amateur de la banque AUKEY 10,000mAh car c'est un bon équilibre de taille et de puissance, et il chargera le Pixel à vitesse maximale. Cependant, si vous recherchez quelque chose d'un peu plus petit – en taille et en prix – le Xcentz 5000 PD se décline en quelques bleus et roses chéris. C'est superficiel, mais bon, toute excuse pour donner un peu plus de vie et de couleur à ma technologie me convient.

Si vous préférez simplement ajouter un boîtier de batterie et en finir avec cela, votre seule véritable option pour le Pixel 4 en ce moment est le boîtier de batterie NEWDERY puisque Mophie n'en a pas fabriqué une cette année. Au moins, celui-ci est abordable – pour un boîtier de batterie – et prend en charge la charge Qi, ce qui le rend facile à jeter sur des tampons au travail et à la maison pendant que vous passez votre journée.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.