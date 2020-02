Meilleurs podcasts NPR: Fresh Air, Throughline et plus encore!

Les podcasts NPR peuvent ne pas avoir le même niveau de prestige que les podcasts de la BBC de l’autre côté de l’étang, mais il existe encore un certain nombre de grandes émissions de l’organisation de médias américaine à but non lucratif. Certains, comme l’émission de longue date Fresh Air, sont de simples adaptations de programmes radio, tandis que d’autres sont de nouveaux programmes pour le format de podcast en pleine croissance.

Lisez aussi: Meilleurs podcasts pour remplir votre flux en 2020

Vous pouvez vous attendre à ce que les podcasts NPR soient axés sur les actualités et l’éducation, mais il y a aussi des émissions sur la culture pop, la comédie, le vrai crime, etc. Sans plus tarder, voici nos choix pour les meilleurs podcasts NPR actuellement disponibles!

Meilleurs podcasts NPR

Remarque: pour une raison quelconque, les podcasts NPR sur Spotify ne sont disponibles qu’aux États-Unis. Les auditeurs d’autres régions peuvent toujours accéder aux podcasts sur l’application officielle NPR One ou toute autre application de podcast populaire.

Air frais

Sujet: Entrevues

La fréquence: du quotidien

Longueur: 50 minutes

Commençons la liste avec l’un des podcasts les plus célèbres du réseau NPR: Fresh Air. Ce programme d’entrevues a débuté en 1975 et reçoit régulièrement des invités de renom – des célébrités de la culture pop aux politiciens en passant par des experts dans divers domaines. Contrairement à d’autres podcasts d’entrevues, l’hôte Terry Gross est capable de faire ressortir le meilleur de tous les invités, et elle est bien connue comme l’une des meilleures intervieweuses du monde.

Écoutez sur Pocket Casts, Spotify ou Apple Podcasts

Attendez, attendez… Ne me dites pas!

Sujet: Nouvelles, Comédie, Game show

La fréquence: Hebdomadaire

Longueur: 60 minutes

Si vous aimez suivre ce qui se passe dans le monde mais détestez écouter les nouvelles, attendez, attendez… ne me le dites pas! est le podcast NPR parfait pour vous. Enregistré en direct devant un public en studio, il s’agit d’un quiz hebdomadaire sur les actualités et autres événements curieux à travers le monde. Les panélistes sont presque exclusivement des comédiens et des humoristes, ce qui conduit à une interprétation beaucoup plus amusante des nouvelles autrement sèches.

Écoutez sur Pocket Casts, Spotify ou Apple Podcasts

TED Radio Hour

Sujet: Varie

La fréquence: Hebdomadaire

Longueur: 60 minutes

Les conférences TED donnent aux plus grands experts du monde une chance de diffuser leurs idées et leurs idées à un public plus large, et le podcast TPR Radio Hour de NPR regroupe ces conférences dans un format agréable et facile à digérer. Chaque épisode d’une heure est centré sur un sujet spécifique, tirant des extraits de la vaste bibliothèque de TED Talks. Pour ajouter encore aux discours originaux, les intervenants sont souvent ramenés pour répondre à quelques questions ou faire le point sur leurs recherches et leurs idées.

Écoutez sur Pocket Casts, Spotify ou Apple Podcasts

Planet Money

Sujet: Économie, affaires

La fréquence: Deux fois par semaine

Longueur: 20-30 minutes

Planet Money a commencé en 2008 à couvrir la crise financière majeure qui a provoqué des turbulences économiques dans le monde entier. Plus d’une décennie plus tard, c’est l’un des meilleurs podcasts de NPR. Il décompose des sujets financiers complexes, du plus grand au plus petit, d’une manière que tout profane peut facilement comprendre. Si vous ne pouvez tout simplement pas obtenir suffisamment de Planet Money, la même équipe produit également un court podcast quotidien appelé The Indicator de Planet Money.

Écoutez sur Pocket Casts, Spotify ou Apple Podcasts

Petits concerts de bureau

Sujet: La musique

La fréquence: Trois fois par semaine

Longueur: 10-20 minutes

Les concerts Tiny Desk de NPR sont mieux connus sur YouTube, mais chaque concert est également disponible sous forme de podcast audio (ou vidéo). Pour les non-initiés, il s’agit d’une série de concerts incroyablement intimes de certains des plus grands noms de l’industrie musicale. Trois épisodes complets sont publiés chaque semaine, ce qui en fait un excellent moyen de découvrir de nouveaux artistes. Pour trouver encore plus de nouvelle musique, consultez un autre podcast de musique NPR appelé All Songs Considered.

Écoutez sur Pocket Casts ou Apple Podcasts

Traduction approximative

Sujet: Varie

La fréquence: Deux fois par mois (saisonnier)

Longueur: 30-45 minutes

Rough Translation est l’un des podcasts les plus internationaux de NPR. Il cherche à donner un contexte aux problèmes américains et à tirer de nouvelles perspectives en explorant des problèmes similaires dans d’autres parties du monde. De ce que signifie être noir au Brésil à ce que signifie être maman au Japon, chaque épisode apporte une nouvelle perspective rafraîchissante à des sujets et des thèmes bien traités dans les médias américains.

Écoutez sur Pocket Casts, Spotify ou Apple Podcasts

À travers

Sujet: Actualités, Histoire

La fréquence: Hebdomadaire

Longueur: 30-60 minutes

Throughline est un podcast NPR assez récent qui tente d’expliquer les titres actuels en plongeant dans le passé. Ce n’est pas exactement un podcast d’histoire pure, mais il rembobine l’horloge pour fournir un contexte historique bien nécessaire aux problèmes modernes. Si vous voulez non seulement suivre l’actualité mais aussi la comprendre, c’est le podcast parfait pour vous.

Écoutez sur Pocket Casts, Spotify ou Apple Podcasts

Comment j’ai construit ça

Sujet: Affaires, Interview

La fréquence: Hebdomadaire

Longueur: 45-90 minutes

How I Built This est un autre podcast d’interview NPR populaire comme Fresh Air, mais cette fois, les personnes interrogées sont toutes des entrepreneurs prospères. Les fondateurs des ordinateurs Dell, Wikipedia, FUBU, Yelp et bien plus ont été présentés sur le podcast. Contrairement aux podcasts similaires (je vous regarde, Tim Ferriss), l’animateur Guy Raz donne aux invités suffisamment de temps pour parler et raconter leur propre histoire.

Écoutez sur Pocket Casts, Spotify ou Apple Podcasts

Invisibilia

Sujet: Science, narration

La fréquence: Bihebdomadaire (saisonnier)

Longueur: 30-60 minutes

Invisibilia utilise un mélange de récits de type série et d’explicateurs scientifiques pour montrer les «choses invisibles» (Invisibilia en latin) qui déterminent notre comportement. Le résultat est un voyage souvent émotionnel et toujours amusant dans l’expérience humaine. Pour une approche similaire mais plus scientifique, consultez le podcast NPR Hidden Brain.

Écoutez sur Pocket Casts, Spotify ou Apple Podcasts

mensonge pour protéger

Sujet: Vrai crime

La fréquence: Fini

Longueur: 30-60 minutes

White Lies est le premier tir de NPR sur un vrai podcast sur le crime, et il l’a vraiment mis hors du parc. Il est centré sur un meurtre de 1965 en Alabama, et les hôtes Chip Brantley et Andrew Beck Grace ont passé quatre ans à retracer les anciennes pistes et à en trouver de nouvelles. Ce faisant, ils découvrent des secrets et un racisme incroyables avec lesquels l’Amérique lutte encore aujourd’hui.

Écoutez sur Pocket Casts, Spotify ou Apple Podcasts

Podcasts NPR – Mentions honorables

Intégré – Il s’agit d’un autre podcast en profondeur, avec l’animatrice Kelly McEvers déterrant de petites informations sur les actualités que les autres médias ne prennent tout simplement pas le temps de couvrir. C’est instructif, intéressant et étonnamment intime.Commutateur de code – Code Switch a commencé comme un blog, mais depuis 2016, il s’agit du premier podcast de course et de culture de NPR. Si vous cherchez un point de vue sur les actualités différent de celui que vous trouveriez sur la plupart des plates-formes médiatiques traditionnelles, c’est l’endroit idéal pour l’obtenir.StoryCorps – Ce podcast complètement non scénarisé ne ressemble à rien d’autre. Dans ce document, deux personnes s’assoient pour avoir une conversation approfondie sur les questions les plus importantes pour elles. Les invités viennent de tous les horizons, donnant une voix à ceux qui sont si rarement entendus.Happy Hour Pop Culture – Parfois, vous voulez oublier les actualités et simplement parler de divertissement, c’est là qu’intervient la Pop Culture Happy Hour de NPR. Il s’agit d’une conversation bihebdomadaire sur les derniers films, la télévision, les livres et la musique.

C’est tout pour quelques-uns de nos podcasts NPR préférés disponibles dès maintenant. Avons-nous raté l’un de vos favoris? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!

Plus de messages sur les podcasts