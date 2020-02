Meilleurs points d’accès 5G en 2020

Source: Android Central

La connectivité 5G, à ses débuts, a beaucoup de sens avec un concentrateur que vous pouvez placer dans un bon emplacement et utiliser avec plusieurs appareils grâce à ses vitesses rapides et sa faible latence. De cette façon, vous pouvez y accéder pendant que l’infrastructure se rattrape. Sprint offre à ses clients la possibilité d’utiliser un téléphone ou un hotspot avec sa 5G. Le HTC 5G Hub sur Sprint est le meilleur hotspot global 5G car il apporte la toute dernière technologie 5G aux utilisateurs privés et professionnels avec son écran tactile facile à utiliser et son système d’exploitation Android.

Meilleur dans l’ensemble: HTC 5G Hub

Source: HTC

Lorsque vous pensez à un hotspot, vous imaginez probablement une petite boîte avec une interface utilisateur maladroite et un petit écran. HTC le défie avec son nouveau hub 5G disponible pour Sprint. Avec un écran tactile 720p de 5 pouces et la prise en charge d’Android 9, ce hub évolue d’une connexion de sauvegarde à une solution Internet complète.

Prenant en charge le nouveau réseau 5G et le réseau 4G LTE de Sprint, le modem Qualcomm X50 dans le concentrateur HTC 5G devrait fournir des vitesses élevées même lorsque vous vous déplacez en dehors de la couverture 5G. Il prend en charge les vitesses Wi-Fi 5 et dispose d’un port Ethernet gigabit. Il peut voyager avec une batterie de 7 660 mAh si aucune alimentation n’est disponible. HTC indique que ce hotspot prend en charge jusqu’à 20 appareils connectés, ce qui rapproche cet appareil d’une solution complète pour un réseau domestique ou même un petit bureau.

Assis haut comme un réveil intelligent à près de quatre pouces de hauteur, ce concentrateur commande plus de votre bureau que certains des plus petits points chauds que les gens connaissent mieux. Pourtant, avec Android 9, un processeur mobile Snapdragon 855 et 4 Go de RAM, ce concentrateur peut agir comme un appareil Google Assistant, un lecteur de musique ou tout ce qu’une tablette Android peut faire.

Avantages:

Écran tactile de 5 pouces

Android 9

Snapdragon 855

Grande batterie

Les inconvénients:

Grand appareil

Basse résolution d’affichage (720p)

Pas de Wi-Fi 6

Meilleur dans l’ensemble

HTC 5G Hub

5G et un grand écran

Avec un grand écran à l’avant et Android 9 installé, le HTC 5G Hub est un hub Wi-Fi rapide et facile à contrôler. Il s’agit d’un hotspot très performant.

Meilleur Verizon: Inseego 5G MiFi M1000

Source: Inseego

Inseego apporte un hotspot traditionnel au réseau Ultra Wideband 5G de Verizon avec le 5G MiFi M1000. Le réseau 5G de Verizon a encore quelques zones mortes, mais avec un solide réseau LTE le sauvegardant, ce hotspot pourrait toujours fonctionner pour vous.

La prise en charge du Wi-Fi 5 double bande devrait être en mesure de suivre le réseau et de fournir toute la vitesse dont vous avez besoin dans un ordinateur portable ou une tablette. La batterie de 4400 mAh permet à cet appareil de fonctionner tout au long de votre journée de travail. Bien qu’il ne soit pas capable de servir de hub comme l’offre de HTC, il fonctionne très bien comme point d’accès. Si vous êtes couvert par le réseau 5G de Verizon, ce hotspot devrait être en mesure de fournir de grandes vitesses à vos appareils Wi-Fi.

Avantages:

Longue durée de vie de la batterie

5G rapide et LTE

Compact

Meilleur Verizon

Inseego 5G MiFi M1000

Point d’accès 5G rapide et compact.

L’Inseego 5G MiFi M1000 prend en charge le réseau 5G rapide de Verizon mais est suffisamment petit pour tenir facilement dans un sac ou une poche. Il prend également en charge la technologie LTE rapide pour une flexibilité supplémentaire.

Idéal pour les entreprises: Netgear Nighthawk 5G Mobile Hotspot

Source: Android Central

Si vous avez un plan d’affaires ou si vous êtes prêt à attendre qu’AT & T lance son réseau 5G + pour tous les clients, le point d’accès mobile Netgear Nighthawk 5G est actuellement la seule option pour vous. Heureusement, c’est une bonne compatibilité avec le réseau 5G + d’AT & T appelé mmWave ainsi que LTE Advanced.

Bien qu’il n’y ait pas encore de page de magasin disponible chez AT&T, le nom officiel du produit pour le point d’accès mobile Nighthawk 5G est le Netgear MR5000 et les spécifications peuvent être trouvées sur le site de support de Netgear. Il ne possède pas de port Ethernet mais avec la prise en charge Wi-Fi 5 et la connectivité double bande, les vitesses devraient bien tenir pour la majorité des ordinateurs.

Avec cette configuration plus traditionnelle et moins de fonctionnalités intégrées que le concentrateur Android proposé par HTC, la batterie 5040 mAh du Nighthawk devrait être en mesure de continuer à fonctionner pendant les déplacements lorsqu’il n’y a pas de source d’alimentation disponible. Le modem X50 de Qualcomm dans ce hotspot a pu fournir 2 Gbps dans des conditions idéales. C’est celui à surveiller lorsque AT&T déploie son 5G + à tout le monde. Si j’avais un compte d’entreprise sur AT&T et vivais dans une zone 5G, vous pouvez parier que ce serait dans mon sac.

Avantages:

Écran tactile couleur

Grande batterie

Vitesses supérieures à 2 Gbit / s

Les inconvénients:

Disponible uniquement pour les entreprises

Petit écran

Pas d’Ethernet

Pas de Wi-Fi 6

Idéal pour les entreprises

Point d’accès mobile Netgear Nighthawk 5G

mmWave 5G et une grosse batterie

Si vous avez un compte professionnel dans une zone de couverture complète AT&T 5G +, le point d’accès mobile Netgear Nighthawk 5G peut offrir des vitesses inégalées.

Conclusion

5G en ce moment, tout se résume à la couverture. La couverture de Verizon s’améliore tout le temps, mais elle reste rare. Si vous voulez quelque chose de léger et de portable, le hotspot compact de Verizon pourrait être un meilleur choix. Le réseau de Sprint est disponible dans moins de villes mais est beaucoup plus utilisable dans ces villes. Si vous avez une couverture Sprint 5G, le hub HTC 5G est l’un des meilleurs points d’accès que vous pouvez obtenir grâce à son design attrayant, sa grande batterie et ses fonctionnalités de type tablette.

AT&T signifie entreprise

Actuellement disponible uniquement pour les clients professionnels, le réseau 5W mmWave d’AT & T, abréviation de millimètre, peut fournir des vitesses très élevées, supérieures à 2 Gbps dans certains tests sur la diffusion 5G entre 30 GHz et 300 GHz. Ces hautes fréquences ne voyagent pas très loin et n’ont pas une grande pénétration dans les bâtiments, il peut donc y avoir plus de baisse vers LTE que vous ne le voyez sur Sprint. Pourtant, avec un réseau en croissance, si vous avez besoin de la vitesse, le réseau d’AT & T pourrait bientôt fonctionner pour vous.

Devriez-vous acheter un hotspot 5G en 2020?

La 5G est une nouvelle technologie sans fil et présente tous les inconvénients de toute nouvelle technologie. Il n’est pas certain qu’un hotspot acheté aujourd’hui fonctionnera avec toutes les fréquences déployées dans les prochaines années.

À moins que vous ne résidiez dans une région qui peut déjà profiter de la couverture 5G, il n’y a pas de raison d’acheter un hotspot en ce moment. Garder votre ancien appareil LTE uniquement devrait vous servir aussi bien jusqu’à ce que le signal soit disponible. Cependant, si votre région bénéficiera bientôt de la couverture 5G, ces points d’accès peuvent tirer le meilleur parti de la 4G pendant que vous attendez la mise en ligne de la 5G.

