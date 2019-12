Meilleurs produits Apple de la décennie: iPad, iPhones, Apple Watch, Mac et plus

Lorsque le 31 décembre arrivera cette année, cela marquera non seulement la fin de 2019 mais la fin d'une décennie entière – les années 2010.

Au cours des 10 dernières années, Apple a lancé des produits allant de l'iPad d'origine à l'Apple Watch en passant par le clavier papillon malheureux du MacBook Pro. Nous avons demandé aux lecteurs de MacRumors sur Twitter quel produit Apple de la décennie était leur préféré, et nous avons reçu bien plus de 1 000 réponses.

Ci-dessous, nous avons dressé une liste de certains de ces choix, mettant en évidence les 10 meilleurs produits Apple de la décennie choisis par les lecteurs de MacRumors.

Abonnez-vous à la chaîne YouTube MacRumors pour plus de vidéos.

IPad d'origine (2010)

Avec la gamme complète d'iPad d'Apple qui se compose de plusieurs modèles à des prix différents, il est difficile de croire que cela fait seulement 10 ans que l'iPad d'origine est sorti.

Ensuite, le PDG d'Apple, Steve Jobs, a dévoilé l'iPad en janvier 2010, et il a été lancé quelques mois plus tard en avril, marquant le premier appareil de 9,7 pouces d'Apple, révolutionnaire à l'époque, car il s'agissait essentiellement d'un iPhone plus grand avec un écran tactile, une puce A4 super rapide à la fois et un écran parfait pour la lecture, les jeux, le travail et plus encore.

Depuis lors, Apple a continué d'élargir la gamme iPad et nous avons maintenant tout, de l'iPad mini 7,9 pouces à l'iPad Pro 12,9 pouces.

MacBook Pro (2012, 2016 et 2019)

Le MacBook Pro d'Apple existe depuis 2006, mais au cours de la dernière décennie, il a fait l'objet d'améliorations et de révisions notables.

En 2012, Apple a lancé le tout premier MacBook Pro doté d'un écran Retina haute résolution ultra clair, une fonctionnalité qui s'est depuis étendue à l'ensemble de la gamme Mac. Il présentait un design monocoque plus fin et plus léger que les modèles précédents.

Apple a révisé à nouveau le MacBook Pro en 2016, introduisant cette fois un design encore plus fin et plus léger avec un clavier papillon redessiné et un affichage meilleur que jamais. Le clavier papillon a été présenté comme une expérience de frappe supérieure et il était également plus mince qu'auparavant, permettant à Apple de réduire la machine, mais il s'est finalement avéré être une erreur.

Le clavier papillon était sujet à l'échec lorsqu'il était exposé à la poussière et aux petites particules, ce qui a conduit Apple à créer un programme de remplacement pour tous les claviers papillon.

Apple est resté avec le clavier papillon jusqu'en 2019, lorsque le MacBook Pro 16 pouces a été publié avec un clavier mis à jour doté d'un mécanisme de ciseaux plus ancien et plus fiable. Le MacBook Pro 16 pouces était le premier choix de nombreuses personnes étant donné son excellent affichage, sa longue durée de vie de la batterie et son retour à un clavier plus fonctionnel.

iPhone 6 et 6 Plus (2014)

Un certain nombre de lecteurs de MacRumors qui ont partagé leurs produits préférés ont choisi l'iPhone, et les choix couvraient la gamme du très petit iPhone 4 de 3,5 pouces aux iPhone 5s qui ont introduit Touch ID sur l'iPhone 6 et les modèles ultérieurs.

Nous avons choisi de mettre en évidence l'iPhone 6 et 6 Plus, car ces appareils ont marqué le premier changement majeur de conception de la décennie, Apple lançant deux iPhones pour la première fois. L'iPhone 6 mesurait 4,7 pouces, tandis que l'iPhone 6 Plus était de 5,5 pouces et a marqué le plus grand iPhone d'Apple à ce jour.

Apple est resté avec ces tailles pour les iPhone 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8 et 8 Plus, ce qui nous donne quatre ans avec le même design général. Les iPhones de cette famille présentaient tous un look similaire, avec de grands cadres et des boutons Touch ID Home, bien que chacun ait ajouté de nouvelles fonctionnalités allant des mises à niveau de la caméra à 3D Touch.

Beaucoup de gens n'étaient pas satisfaits des choix de taille d'Apple, en particulier en ce qui concerne l'iPhone de 5,5 pouces, car il n'était pas considéré comme aussi poche que les premiers iPhones. Certaines personnes espèrent toujours des iPhones plus petits comme l'iPhone SE 2016, mais pour le meilleur ou pour le pire, les iPhones introduits en 2014 ont marqué un changement dans la philosophie de conception d'Apple vers des téléphones et des écrans plus grands, qui s'est poursuivi en 2019.

Apple Pay (2014)

Apple a présenté en 2014 Apple Pay, un service de paiement sans contact qui permet aux appareils Apple d'être utilisés pour effectuer des paiements sans carte de crédit physique. Apple Pay a tardé à faire son apparition lors de sa sortie, mais depuis 2019, c'est la plateforme de paiement mobile la plus populaire aux États-Unis.

Apple Pay est désormais disponible sur iPhone, iPad, Apple Watch et Mac, et il est accepté partout où les paiements sans contact sont acceptés. Il s'est également étendu à de nombreux pays et est disponible dans plus de quatre douzaines de pays et régions du monde.

MacBook (2015)

Apple a lancé en mars 2015 un ordinateur portable super fin et léger appelé MacBook, qui était encore plus fin que le MacBook Air. Le MacBook avait un écran Retina de 12 pouces et un corps incroyablement mince qui ne pesait que deux livres.

Le MacBook a été la première machine avec le clavier papillon d'Apple, et il offrait une batterie de 10 heures, impressionnante pour 2015. Le MacBook 12 pouces utilisait des processeurs Core-M moins puissants et il avait un prix élevé, à partir de 1 299 $, mais c'était remarquable en raison de sa finesse et de sa légèreté.

On pensait que le MacBook remplacerait finalement le MacBook Air compte tenu de sa conception plus mince, mais cela n'a pas fini par se produire. Apple a gardé le MacBook et l'a rafraîchi en 2016 et 2017, mais il a finalement été abandonné en 2019. Apple n'a même pas conservé le facteur de forme et est revenu au MacBook Air comme sa machine la plus mince et la plus légère.

Apple Watch (2015)

Lancée en 2015, l'Apple Watch était le premier appareil portable d'Apple, et c'était l'un des choix les plus populaires pour le meilleur produit Apple de la décennie, compte tenu de ses nombreuses fonctionnalités de santé.

Au lancement, l'Apple Watch était lente, n'avait pas une très longue durée de vie de la batterie et n'était pas l'appareil le plus utile qu'Apple ait jamais publié, mais il suivait la fréquence cardiaque et depuis ses débuts, Apple a ajouté une tonne de nouvelles caractéristiques qui l'ont rendu indispensable.

Les nouveaux modèles d'Apple Watch peuvent prendre des électrocardiogrammes, faire attention aux chutes et envoyer des alertes lorsque des fréquences cardiaques anormales sont détectées, des fonctionnalités qui ont sauvé d'innombrables vies. Apple fabrique également maintenant des modèles cellulaires d'Apple Watch qui peuvent être utilisés sans iPhone, permettant aux personnes d'être connectées à tout moment et à quelques pressions de bouton pour pouvoir rester en contact avec leurs proches, vérifier les messages, contacter les services d'urgence et des tonnes de plus.

Apple TV de quatrième génération (2015)

L'Apple TV est un autre produit Apple qui existe depuis un certain temps, mais en 2015, Apple a présenté l'Apple TV de quatrième génération qui a remanié le fonctionnement de l'Apple TV.

L'Apple TV 1080p de quatrième génération a été la première avec un App Store dédié et une intégration Siri profonde, permettant aux utilisateurs de télécharger des applications et des jeux et de demander à Siri de trouver du contenu spécifique. La nouvelle Apple TV utilisait "tvOS" avec une interface de style iOS simple à naviguer.

Apple a depuis mis à jour l'Apple TV de quatrième génération avec un modèle 4K de cinquième génération et a révisé l'interface avec l'application Apple TV et des fonctionnalités comme Apple TV + et les chaînes.

AirPods (2016)

Avec l'Apple Watch, les AirPods ont été l'un des meilleurs produits de la décennie choisis par les lecteurs de MacRumors, ce qui n'est pas surprenant étant donné leur popularité folle.

Lancés à la fin de 2016, les AirPod ont été parmi les premiers écouteurs véritablement sans fil sur le marché, marquant la plus importante poussée d'Apple vers l'élimination des écouteurs filaires. Les AirPod comportaient une puce conçue par Apple qui leur permettait de se connecter et de basculer entre les appareils Apple, ils offraient une autonomie impressionnante et le petit boîtier inclus les protégeait lorsqu'ils n'étaient pas utilisés et ajoutait encore plus de batterie de secours.

Les AirPods sont rapidement devenus l'un des produits les plus populaires d'Apple, et de nombreuses personnes les ont appelés le meilleur produit d'Apple depuis des années. Apple a vendu une tonne d'AirPods et ils sont même devenus quelque chose d'un symbole de statut.

La popularité des AirPods n'est pas morte, et en 2019, Apple a lancé les AirPods 2 avec étui de chargement sans fil et les AirPods Pro. Les deux modèles améliorent les AirPod d'origine avec de nouvelles fonctionnalités, un meilleur son et une meilleure connectivité, les AirPods Pro offrant également la suppression active du bruit.

iPhone X (2017)

Parmi les lecteurs de MacRumors qui ont choisi l'iPhone comme produit Apple préféré de la décennie, une grande majorité a choisi l'iPhone X, ce qui n'est pas surprenant car il s'agit du deuxième changement de conception significatif qu'Apple a introduit au cours des 10 dernières années.

L'iPhone X a supprimé le bouton Touch ID Home utilisé sur tous les iPhone depuis l'iPhone 5s et l'a remplacé par Face ID, la plateforme de reconnaissance faciale 3D sécurisée d'Apple. À l'époque, la technologie Face ID était à la pointe de la technologie et ce n'est toujours pas une fonctionnalité que la plupart des fabricants d'Android ont pu reproduire avec succès.

Avec Face ID, il n'y avait pas besoin d'un bouton d'accueil, alors Apple l'a proposé en faveur d'un design tout écran avec des bords latéraux minces et une "encoche" en haut pour loger la caméra frontale et le système de caméra TrueDepth. Qu'on aime ou qu'on déteste, l'encoche et l'iPhone X ont encore une fois marqué un tournant majeur dans la philosophie de conception d'Apple.

Apple a vendu l'iPhone X aux côtés de l'iPhone 8 et 8 Plus (avec Touch ID) lors de son lancement en 2017, mais en 2018 et 2019, Apple a supprimé les nouveaux iPhones du bouton Accueil et a lancé une série d'iPhones tout écran incluant l'iPhone XR, XS, XS Max, 11, 11 Pro et 11 Pro Max.

iPad Pro (2018)

Avec le lancement des modèles iPad Pro 2018 dans les tailles 11 et 12,9 pouces, Apple a apporté le Face ID et la conception plein écran de l'iPhone à son facteur de forme de tablette.

Les derniers modèles d'iPad Pro sont les plus avancés d'Apple, avec des lunettes minces tout autour et aucun bouton d'accueil, ce qui nous donne beaucoup plus d'affichage pour travailler pour regarder des films, dessiner, lire, travailler, etc.

Apple s'est concentré sur l'iPad en tant que remplacement d'ordinateur ces dernières années, et les modèles iPad Pro sont aussi puissants que la plupart des ordinateurs de bureau d'Apple avec leurs puces A12X Bionic avec Neural Engine pour des capacités avancées d'apprentissage automatique. Les modèles iPad Pro sont les premiers appareils non Mac d'Apple à utiliser l'USB-C, et ils fonctionnent également avec l'Apple Pencil 2, un stylet Apple Pencil mis à jour par Apple conçu uniquement pour ces appareils.

Conclusion

Les réponses que nous avons reçues des lecteurs de MacRumors comprenaient presque tous les produits fabriqués par Apple au cours de la dernière décennie, mais ceux énumérés ci-dessus ont été cités le plus souvent ou étaient parmi les plus influents sur la gamme de produits d'Apple.

Si vous n'êtes pas d'accord avec la liste ci-dessus, quel est selon vous le meilleur produit d'Apple de la décennie? Faites le nous savoir dans les commentaires.

. (tagsToTranslate) Pas de lien automatique