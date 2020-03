Meilleurs produits d’organisation de bureaux à domicile en 2020: mieux travailler à domicile

Meilleur

Produits d’organisation du bureau à domicile en 2020: mieux travailler à domicile

Si vous êtes l’un des millions de personnes qui travaillent déjà à domicile, ou l’un des dizaines de millions désormais obligés de le faire en raison de la pandémie de coronavirus, vous devrez probablement apporter des améliorations à votre espace de travail personnel pour optimiser confort et efficacité. Que vous ayez un espace de bureau dédié dans la maison ou que vous ayez réussi à tailler un coin de la salle à manger, de la chambre d’amis ou de la chambre, vous voudrez vous assurer qu’il est aussi organisé et rangé que possible.

Choix du personnel

J’utilise une version de ce support double moniteur en bois depuis plus de quatre ans maintenant, et j’adore ça. Il obtient mon iMac de 27 pouces à la bonne hauteur pour voir de ma chaise préférée, et il a suffisamment d’espace sur les côtés et une zone de stockage en dessous, pour ranger la plupart de l’encombrement de mon bureau.

À partir de 33 $ chez Amazon

Lorsque je travaillais dans un environnement de bureau, beaucoup de mes collègues avaient ce support de moniteur double pour soulever leurs écrans des bureaux. Non seulement ils pouvaient dégager de l’espace pour travailler, mais ils pouvaient positionner les moniteurs comme ils voulaient mieux visualiser leur travail ou le montrer aux autres.

45 $ chez Amazon

Je viens de tomber sur ce support d’écran récemment, et j’en veux vraiment, vraiment. Non seulement votre moniteur sera levé du bureau, mais vous pourrez également charger facilement tous vos gadgets et périphériques sans qu’une station de charge massive n’occupe un bien précieux.

À partir de 46 $ sur Amazon

Cet organisateur efficace est parfait pour les bureaux à domicile et les petits espaces – diable vous pourriez même en mettre un sur le comptoir de la cuisine ou la table du hall pour organiser le courrier et les coupons. J’aime que cela vous donne toutes les options de stockage de base (étagères, classeurs et tiroirs) dans une solution simple.

À partir de 21 $ chez Amazon

Ce que j’aime dans cet appareil, c’est qu’il a une sensation plus chaleureuse et chaleureuse que certaines des options de bureau à domicile en fil métallique et en plastique que nous avons vues. Il a plus d’une douzaine de petits cubbies où vous pouvez mettre des stylos, des téléphones ou tout ce que vous voulez pour faire de la place.

17 $ chez Amazon

Cette mini étagère est sûre d’apporter de la joie à votre bureau, que vous l’utilisiez pour ranger des livres, des bibelots ou des fournitures. Il est disponible en blanc, noir ou en finition bambou naturelle subtile.

27 $ chez Amazon

J’en utilise deux en combinaison avec le support Homury mentionné ci-dessus depuis environ six ou sept mois, et ce que j’aime chez eux, c’est qu’ils transforment le bas du support du moniteur en un système de compartiments et de tiroirs. Je peux ranger les câbles de charge de mon téléphone et autres objets techniques et y accéder facilement quand j’en ai besoin.

À partir de 10 $ sur Amazon

J’en ai un dans le tiroir du haut de mon classeur de bureau à domicile depuis des années, et il tient très bien. Le treillis métallique noir semble net tout en s’effaçant à l’arrière-plan, et il est un excellent endroit pour ranger des stylos, des crayons et des trombones à gogo.

À partir de 15 $ sur Amazon

Ces organisateurs colorés et modulaires de Three by Three Seattle sont une trouvaille fantastique. Non seulement ils ajoutent une touche d’intérêt à chaque ouverture de tiroir, mais ils peuvent être déplacés pour s’adapter à différentes tailles et espaces.

20 $ chez Amazon

Ces attaches à glissière ont de multiples utilisations bien au-delà du bureau à domicile, mais elles sont particulièrement pratiques pour enrouler vos câbles. Une fois que vous avez réglé le désordre tordu, vous pouvez regrouper les câbles pour un look plus propre et plus organisé.

7 $ chez Amazon

Un autre outil utile pour l’organisation des cordons est cette grille métallique qui se fixe sous votre bureau. Vous pouvez faire passer vos câbles par ici pour les faire monter sur le sol et les rapprocher de votre ordinateur, moniteur ou imprimante.

26 $ chez Amazon

Il semble que tout ce qu’il faut de nos jours doit être branché et chargé, et la plupart de ces articles sont chers et difficiles à réparer. Pourquoi ne pas les protéger avec une alimentation sans interruption qui peut protéger vos appareils et votre bureau lors d’une surtension?

À partir de 58 $ sur Amazon

Ce chariot dispose de 12 tiroirs de différentes tailles, qui sont parfaits pour tout ranger, des ouvre-lettres et des ciseaux aux échantillons de vente. Il a une surface de travail plate sur le dessus et il est suffisamment court pour pouvoir être rangé sous de nombreux bureaux.

42 $ chez Amazon

Ce sont des bacs de stockage de base de style Tupperware, mais ils ont deux ou trois choses qui leur conviennent. D’une part, ils sont clairs afin que vous puissiez voir ce qu’ils contiennent sans les ouvrir, et deux, ils sont empilables.

37 $ chez Amazon

Ce nom de marque me rappelle ces écrans “Vu à la télé”, mais ne le désactivez pas. Ce sont des boîtes de classement attrayantes pour ranger vos informations fiscales ou vos reçus personnels.

À partir de 25 $ sur Amazon

Vous avez peut-être retardé le déchiquetage de documents sensibles comme les relevés de carte de crédit dans le passé, mais maintenant que vous êtes chez vous, vous aurez tout le temps de vous occuper de cette tâche. Mon conseil est de garder vos papiers dans une petite pile et de les mettre de côté un jour par semaine pour les parcourir et les détruire.

À partir de 42 $ chez Amazon

Je pense que vous allez vouloir un bac attrayant dans votre bureau à domicile, surtout si vous avez une zone ouverte et visible sous votre bureau. C’est la corbeille à papier que j’ai sous mon bureau depuis cinq ans, et elle tient remarquablement bien.

30 $ chez Amazon

Ouais ouais, je sais, ce n’est qu’une poubelle de base avec le symbole de recyclage au pochoir. Je sais, mais ce n’est pas le problème. Il est important de se rappeler de recycler autant que possible, et si cela vous aide à le faire, tant pis.

7 $ chez Amazon

Nettoyez votre bureau pour un sursis rafraîchissant

Le printemps est la période de l’année où les fleurs commencent à fleurir, les oiseaux commencent à chanter, et nous gémissons tous collectivement à quel point nos maisons sont dégoûtées au cours de l’hiver long et froid. Maintenant que nous sommes tous obligés de rester à la maison, une utilisation productive de notre temps consiste à nettoyer et à nettoyer nos espaces de travail à domicile.

La liste ci-dessus met en évidence certains des produits et outils que mes collègues d’Android Central et moi utilisons pour garder nos bureaux à domicile en parfait état. Ma configuration comprend le support de moniteur Homury associé à deux organiseurs de tiroir CAXXA, ainsi qu’une batterie de secours UPS et un parasurtenseur APC pour garder tous mes gadgets AC importants chargés et en sécurité.

Il existe de nombreuses options disponibles pour vous aider à préparer et à organiser un espace de travail à domicile pour sortir de votre auto-isolement, des bureaux debout aux chaises de bureau. Nous espérons que vous avez trouvé des idées d’inspiration productives et désencombrées!

