Meilleurs projets Raspberry Pi en 2020

Bonne journée Pi! Si vous attendiez le moment idéal pour commencer à créer quelque chose avec un Raspberry Pi, il n’y a pas de meilleur jour que 3.14.

Le Raspberry Pi est essentiellement un minuscule ordinateur de la taille d’une carte de crédit. Son intention était d’être un appareil à faible coût qui pourrait faciliter l’apprentissage de la programmation et la compréhension du matériel. Depuis sa création, le Raspberry Pi est resté incroyablement abordable tout en devenant de plus en plus puissant et flexible.

Les choses qui peuvent être faites avec un Raspberry Pi ne sont à peu près limitées que par votre imagination. Une recherche rapide révélera des projets apparemment sans fin qui peuvent être réalisés avec un Pi. Si vous cherchez quelque chose d’amusant à faire avec un jeune ou si vous êtes sur le marché pour faire quelque chose juste pour vous, voici quelques projets sympas à créer avec un Raspberry Pi.

Tous ces projets ont des exigences différentes, mais il n’est pas surprenant que pour chaque projet, vous aurez besoin d’un Raspberry Pi. Vous pouvez vous procurer votre propre centrale informatique toute petite pour moins d’une nuit au cinéma.

Petit ordinateur

Raspberry Pi 3 B +

Créez des gadgets technologiques géants avec le plus petit ordinateur du monde.

Avec Raspberry Pi, vous n’êtes vraiment limité que par votre imagination. Du débutant à l’expert, il y a des milliers de projets amusants et fonctionnels pour tout le monde

J’ai fait beaucoup de choses différentes avec un Raspberry Pi mais mon préféré absolu doit être de construire ma propre plate-forme de jeu rétro. Si vous avez été intéressé par l’une des consoles de jeu Nintendo Classic mais que vous avez été déçu par le nombre de jeux ou le prix, alors vous voudrez peut-être envisager ce projet. Avec un Raspberry Pi, vous pouvez créer un système qui jouera avec toutes les consoles de jeu vintage auxquelles vous pouvez penser. Vous pouvez consulter notre guide pratique pour créer le vôtre ici

Framboise Theremin

Il y a des années, les Beach Boys ont prouvé que si vous êtes en possession de bonnes vibrations, la meilleure façon de le montrer est avec un Theremin. Que votre intention soit de créer de la musique pop révolutionnaire ou que vous souhaitiez marquer un film d’horreur au fromage, le Theremin est un excellent moyen d’aller. Créé par Leon Theremin au début des années 1900, cet instrument est emblématique dans le son qu’il produit et c’est une explosion absolue avec laquelle jouer. Consultez ces instructions sur le site Raspberry Pi pour créer le vôtre.

Vêtements framboises

Ok, alors peut-être que vous n’êtes pas vraiment dans l’idée de créer une console de jeu ou un instrument obscur. Peut-être que vous préférez créer une veste qui dégouline de LED programmables. Si tel est le cas, le monde est votre huître. Vous n’êtes vraiment limité que par votre propre imagination et votre patience pour apprendre à le faire. Si vous souhaitez vous familiariser avec les appareils portables Raspberry, je vous suggère de vous rendre sur le site Raspberry Pi pour quelques conseils.

Kart à la framboise

Si vous êtes un fan de véhicules et de voitures télécommandées, un buggy Raspberry pourrait être le projet parfait pour vous. Vous pouvez utiliser votre Raspberry Pi pour créer une petite voiture qui peut finalement être contrôlée avec un téléphone ou votre voix. Vous pouvez recommencer sur le site Raspberry Pi en jetant un œil à ce tutoriel pour construire le buggy lui-même. Ensuite, vous pouvez jeter un œil au tutoriel qui vous apprendra comment ajouter des télécommandes.

Le monde du Raspberry Pi est vaste et apparemment sans fin. Vous pouvez construire à peu près tout ce à quoi vous pouvez penser et il y a des gens incroyables et créatifs qui pensent à de nouvelles façons d’utiliser le Raspberry Pi tout le temps. Si vous avez un intérêt, je ne le recommanderai jamais assez. La meilleure façon de commencer est de simplement choisir un projet et de commencer à le créer. Et n’oubliez pas de vous amuser!

Que construisez-vous avec votre pi?

Si vous construisez quelque chose de génial avec votre Raspberry Pi, nous aimerions en entendre parler! Dites-nous tout à ce sujet dans les commentaires.