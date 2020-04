Meilleurs protecteurs d’écran en verre trempé pour Google Pixel 2 XL en 2020

Meilleur

Protecteurs d’écran en verre pour Google Pixel 2 XL

Android Central

2020

Le Google Pixel 2 XL est un grand téléphone génial avec un énorme écran de 6 pouces. Cet écran est idéal pour regarder des films, jouer à des jeux et naviguer sur le Web, mais il ne vous sera d’aucune utilité s’il est complètement brisé. Pour vous assurer que cela ne se produise pas, procurez-vous l’un de ces protecteurs d’écran en verre trempé pour le garder en sécurité pendant des années à venir.

Choix du personnel

Sans aucun doute, le verre dôme de Whitestone est le meilleur protecteur d’écran Pixel 2 XL que vous puissiez acheter. Le processus d’installation est beaucoup plus complexe que toute autre chose sur cette liste, mais la qualité du protecteur est sans pareille. Cela coûte beaucoup d’argent, mais le verre en dôme protégera votre Pixel 2 XL comme rien d’autre.

65 $ chez Amazon

55 $ au Whitestone Dome

amFilm a été l’une des premières marques à sortir un protecteur d’écran en verre trempé pour le Pixel 2 XL et il a continué d’améliorer l’adhérence et l’efficacité de leur produit. Le protecteur est garanti exempt de bulles disgracieuses, est ultra-mince à seulement 0,3 mm et est extrêmement résistant à toutes sortes de rayures.

12 $ chez Amazon

12 $ chez Walmart

Ce protecteur d’écran de GLASS-M coûte le même prix que l’option amFilm, mais comprend une bordure noire autour du haut et du bas de votre appareil. GLASS-M a conçu le protecteur pour être légèrement plus petit que l’écran complet du Pixel 2 XL pour assurer la compatibilité avec d’autres accessoires / étuis et il est toujours super fin à seulement 0,33 m.

13 $ chez Amazon

Notre prochain choix vient de Supershieldz. Ce protecteur est super durable et transparent à 99%, de sorte qu’il ne ressemblera à rien une fois correctement installé. Il arbore des bords arrondis afin que vous puissiez utiliser confortablement votre Pixel 2 XL sans vous soucier des bords tranchants sur votre écran.

11 $ chez Amazon

12 $ chez Walmart

GVIEWIN offre une grande valeur en vous offrant un pack de trois protecteurs d’écran. Chaque protecteur d’écran comporte des revêtements oléophobes et hydrophobes pour empêcher les empreintes digitales disgracieuses et la crasse de s’accumuler sur votre téléphone. Ajoutez cela avec une couverture solide contre les rayures de toutes sortes et vous êtes prêt pour les sauvegardes si nécessaire.

15 $ sur Amazon

Le protecteur d’écran Edge2Edge d’AMZER protégera chaque pouce de l’écran qu’il peut, tout en laissant des ouvertures pour votre appareil photo, haut-parleur et écouteur. De plus, il est conçu pour empêcher les empreintes digitales, les taches et même ces égratignures gênantes.

13 $ chez Newegg

13 $ chez Amzer

En plus d’offrir un “ajustement incurvé personnalisé”, le Zagg Glass Curve est également résistant aux taches et offre une meilleure protection contre les rayures. Zagg offre une garantie à vie limitée tant que vous possédez votre Pixel 2 XL, vous obtiendrez donc un nouveau protecteur d’écran si le vôtre est rayé ou fissuré.

32 $ chez Amazon

50 $ chez Zagg

Le protecteur d’écran IonGlass de Moshi offre une protection bord à bord tout en étant jusqu’à 40% plus mince que les autres protecteurs en verre. Il y a un revêtement oléophobe sur le dessus pour éviter les empreintes digitales, et le protecteur est moulé pour s’adapter aux courbes de votre Pixel 2 XL.

35 $ ​​chez Moshi

Si vous finissez par casser l’écran de votre 2XL avec l’édition Black Ice + Cornice, Gadget Guard offre jusqu’à 150 $ pour la réparation de l’écran. Ceci est en plus de fournir une protection contre les chocs directs, tout en étant compatible avec la plupart de vos étuis préférés.

19 $ chez Walmart

55 $ chez GadgetGuard

Le verre trempé est la voie à suivre pour protéger l’écran

Un protecteur d’écran en verre trempé est un excellent moyen de prolonger la durée de vie de votre téléphone. Même si votre téléphone a déjà subi quelques rayures, vous pouvez considérer le verre trempé comme un nouveau départ qui vous donnera un nouvel affichage à portée de main

Notre principale recommandation est le verre Whitestone Dome. Je sais, je sais – c’est beaucoup plus cher que tous les autres articles énumérés ici, mais croyez-moi quand je dis que cela vaut absolument chaque centime. Aucun autre protecteur ne se rapproche de ce que Whitestone a réalisé ici, et si vous pouvez vous permettre le prix d’entrée, cela vaut la peine d’être acheté.

Pour quelque chose d’un peu plus convivial pour votre budget, il y a le protecteur d’écran amFilm qui présente une bordure noire sur les bords qui peut aider à l’installation. Mais votre meilleur choix de valeur est certainement le verre trempé GVIEWIN car vous obtenez trois protecteurs d’écran pour le prix d’un et vous ne pouvez tout simplement pas battre cette valeur!

