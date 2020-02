Meilleurs protecteurs d’écran Fitbit Versa 2 en 2020

Choix du personnel

Protégez votre précieux écran Fitbit Versa 2 avec ces protecteurs d’écran RinoGear. Ce pack de huit peut résister même aux utilisateurs les plus actifs, vous pouvez donc compter sur eux pour durer. Le matériau de film flexible unique est conçu pour couvrir les courbes de votre écran pour une couverture maximale tout en conservant une précision et une fonctionnalité de l’écran tactile à 100%.

7 $ chez Amazon

Si vous êtes inquiet de trouver un protecteur d’écran qui s’adaptera parfaitement à la courbe de votre Versa 2, ne le soyez pas! Ce pack de quatre de CAVN offre une protection précise en plein écran qui ne laissera aucune bulle ou résidu derrière. Profitez d’une protection bord à bord!

9 $ chez Amazon

Vous pouvez effectuer des ajustements pendant le processus d’installation avec l’un de ces protecteurs d’écran de Spectre Shield. Ils sont pratiquement invisibles mais offrent toujours la protection dont vous avez besoin pour garder votre écran exempt de rayures et autres dommages indésirables. Le film haute définition garantit que votre écran restera clair et net avec des couleurs vibrantes.

7 $ chez Amazon

Vous ne trouverez aucune bulle embêtante sur votre écran avec un protecteur d’IQ Shield. L’entreprise qualifie son produit de “film intelligent” qui se fond parfaitement avec l’écran de votre Fitbit Versa 2 une fois appliqué. Votre achat comprend également une solution de pulvérisation, une raclette, un chiffon non pelucheux et des instructions faciles à lire qui simplifient le processus.

10 $ chez Amazon

Si vous recherchez une protection de qualité, vous aurez rencontré votre match avec ces protecteurs d’écran d’Aresh. Vous obtenez six dans un pack, vous aurez donc beaucoup de choses à faire. Vous apprécierez le film HD clair qui vous offre une application sans bulle. Plus important encore, le protecteur d’écran n’affectera pas la précision tactile de votre montre intelligente.

8 $ chez Amazon

Vous cherchez à protéger plus que votre écran? Vous pouvez préférer ces étuis JZK pour tout le corps. Vous obtenez une protection pour votre écran ainsi que la surface externe. Les quatre côtés de votre Fitbit Versa 2 seront à l’abri des rayures et autres dommages. La sensibilité de votre écran tactile d’origine restera intacte. Choisissez combien dans votre pack et les couleurs que vous préférez.

9 $ chez Amazon