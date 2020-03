Meilleurs protecteurs d’écran Galaxy S20 Plus en 2020

Meilleur

Protections d’écran Galaxy S20 Plus

Le Samsung Galaxy S20 + a tout ce que vous pourriez souhaiter d’un produit phare de 2020. Il y a un puissant processeur Snapdragon 865, plusieurs caméras arrière et un magnifique écran AMOLED à 120 Hz. Cet écran est l’une des principales raisons de choisir le S20 +, mais s’il arrive à être rayé ou brisé, l’expérience ne sera pas la même. Empêchez cela de se produire en prenant un protecteur d’écran. Fais nous confiance; vous en voulez un.

Choix du personnel

Après avoir acheté le Galaxy S20 +, il est probable que vous ne vouliez pas dépenser une tonne d’argent pour un protecteur d’écran. Grâce à la caséologie, vous n’avez pas à le faire. Cet ensemble vous offre deux protecteurs à un prix avantageux, en plus d’un ensemble de fonctionnalités impressionnant. Les protecteurs sont limpides, résistants aux rayures, compatibles avec le capteur d’empreintes digitales à l’écran et peuvent se guérir d’eux-mêmes.

11 $ chez Amazon

Nous savons que le protecteur de Dome Glass ne sera pas pour tout le monde, et ça va. Cela dit, si vous êtes à l’aise de payer autant d’argent, c’est une option incroyablement bonne. L’installation utilise des lampes liquides et UV, résultant en un ajustement précis qui ne ressemble à rien d’autre. Le protecteur n’interfère pas avec le capteur d’empreintes digitales et vous bénéficiez d’une couverture bord à bord.

70 $ chez Amazon

Vous connaissez probablement Spigen pour ses coques de téléphone, mais saviez-vous qu’il crée également des protecteurs d’écran? Le film protecteur NeoFlex pour le S20 + est une option solide, offrant au téléphone une couverture bord à bord, un processus d’application sans bulles et même une technologie d’auto-guérison. Sérieusement! Il est garanti compatible avec tous les étuis Spigen et vous obtenez deux protecteurs dans cet ensemble.

9 $ chez Amazon

Cela peut sembler beaucoup d’argent pour un protecteur d’écran à film unique, mais InvisibleShield a bien plus à offrir que ce que l’on voit. Bien que le protecteur soit techniquement un film, il a été conçu pour se sentir comme du verre. Dans l’utilisation quotidienne, c’est une énorme amélioration par rapport aux autres options de film. En dehors de cela, ZAGG vous offre également une protection contre les éclats 2x, une technologie d’auto-guérison et une garantie à vie.

30 $ chez ZAGG

Si vous voulez donner à l’écran de votre Galaxy S20 + les meilleures chances de rester immaculé, ce protecteur en verre trempé de Venoro est le chemin à parcourir. Il est appliqué au téléphone à l’aide d’une lumière UV et d’une colle UV incluses, ce qui vous assure un ajustement ultra-précis. Le protecteur fonctionne avec le capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran du S20 +, promet une installation sans bulles, et cet emballage particulier vous offre deux protecteurs en cas de rupture de l’un d’eux.

18 $ chez Amazon

L’idée derrière le protecteur d’écran en verre amFilm Ultra est simple: prenez le concept général du protecteur d’écran Whitestone et vendez-le pour quelques dollars de moins. Vous savez quoi? Le résultat final est plutôt bon. Le protecteur d’amFilm s’adapte parfaitement à votre S20 +, est entièrement compatible avec le capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran et n’affecte en rien la sensibilité de l’écran tactile.

40 $ chez Amazon

Les protecteurs d’écran en verre trempé sont les plus fiables, mais il y a un argument à faire pour la simplicité et l’abordabilité des films protecteurs. Si c’est ce que vous préférez, vous pouvez obtenir un pack de trois de Zeking. Vous obtenez une clarté HD presque complète, ce qui signifie que tout sur l’écran aura toujours fière allure, avec une expérience tactile lisse et un revêtement oléophobe pour éviter que trop d’empreintes digitales / taches ne s’accumulent.

8 $ chez Amazon

Aussi cher qu’il soit, le Galaxy S20 + mérite un protecteur d’écran qui pourra résister à tout. Entrez le protecteur d’écran en verre trempé Olixar. Il est équipé d’une dureté de 9H pour une protection contre les chocs et les chutes, est facile à installer et est compatible avec les étuis. Le glaçage sur le gâteau? Vous bénéficiez d’une garantie gratuite de deux ans!

20 $ chez Amazon

Gardez votre Galaxy S20 + comme neuf avec ce pack de deux films de protection d’écran. Les protecteurs sont incroyablement minces, ce qui signifie qu’ils n’auront pas d’impact négatif sur votre expérience quotidienne d’utilisation de votre téléphone. Ils font également un bon travail pour prévenir les empreintes digitales, fonctionnent très bien avec tous les cas que vous pourriez utiliser et ont des découpes super précises.

9 $ chez Amazon

Le S20 + est un téléphone cher – ne gâchez pas son écran

Bien sûr, les protecteurs d’écran ne sont peut-être pas la chose la plus excitante dont parler, mais on ne peut nier leur importance – en particulier lorsque vous protégez un téléphone aussi cher que le Galaxy S20 +. Si vous souhaitez donner à l’écran de votre S20 + les meilleures chances de rester indemne sans vous ruiner, procurez-vous le film de protection d’écran Caseology Film.

Nous pensons que la caséologie établit ici un équilibre presque parfait. Ses protecteurs sont faciles à installer, viennent avec une protection suffisante et sont faciles à installer. En plus de tout cela, vous obtenez un paquet de deux à un prix que tout le monde peut obtenir.

Pour faire avancer les choses, il y a le protecteur d’écran ZAGG InvisibleShield Ultra Clear +. Il s’agit d’un film protecteur tout comme ce que vend Caseology, mais ZAGG l’a conçu pour se sentir comme du verre. Vous devrez payer un peu plus en conséquence, mais pour certaines personnes, cela vaut bien le coût supplémentaire.

Et, bien sûr, nous devons mentionner le protecteur d’écran Dome Glass Whitestone. Le prix de ce protecteur gardera sans aucun doute certains clients potentiels à distance, mais si vous voulez mordre la balle, vous serez récompensé. L’installation UV de Dome Glass est la meilleure de l’industrie, avec pour résultat final une application précise et sécurisée qui ne ressemble à rien d’autre.

