Meilleurs protecteurs d’écran iPhone 8 Plus en 2020

L’iPhone 8 Plus est doté d’un bel et grand écran, et si vous avez eu du mal à l’acheter, il est probable que vous souhaitiez conserver cet écran en parfait état. L’un des meilleurs moyens d’éviter les rayures et les éraflures sur votre écran est d’investir dans un protecteur d’écran. N’oubliez pas que la taille de l’écran de l’iPhone 8 Plus est identique à celle de l’iPhone 7 Plus, de l’iPhone 6 Plus et de l’iPhone 6s Plus, de sorte que les protections d’écran sont interchangeables. Voici nos protecteurs d’écran en verre trempé préférés pour votre iPhone 8 Plus!

Le protecteur d’écran en verre trempé de Spigen est recouvert d’un revêtement oléophobe pour protéger le protecteur d’écran contre les empreintes digitales. De plus, si vous utilisez généralement un étui qui a une lèvre autour de l’avant du téléphone, le protecteur d’écran de Spigen est juste un peu plus petit que la vitre avant. Il est donc compatible avec tous les cas. Le kit d’alignement automatique rend l’installation à toute épreuve.

Supershieldz fabrique un protecteur de film haut de gamme qui est livré avec six à un paquet. Il est protégé contre les reflets avec un film composé de cinq couches de polymère résistant aux rayures. Il possède également un masque protecteur durci et un gel de silicone qui l’aide à s’accrocher à votre écran pour réduire les bulles.

Le protecteur d’écran en verre balistique de Tech Armor est une option formidable et compatible avec le boîtier, fabriqué à partir de plusieurs couches de verre japonais Asahi. Asahi fabrique des pare-brise pour Mitsubishi, entre autres. Avec Tech Armor, vous obtiendrez une excellente clarté, une sensibilité tactile sans entraves et une compatibilité 3D Touch. Vous pourrez utiliser votre iPhone comme s’il ne portait rien du tout.

Le protecteur d’écran en verre trempé amFilm est fiable et résistant, vous ne risquez donc pas de le fissurer ou de créer des bulles lorsque vous appuyez fermement. Ces protecteurs sont recouverts d’un revêtement oléophobe, qui repousse les huiles de vos mains pour garder votre écran sans empreintes digitales que possible.

Les protecteurs d’écran OMOTON sont presque aussi minces que possible, à 0,26 millimètres, et OMOTON promet une clarté de 99,9%. Vous ne devriez même pas remarquer le protecteur sur votre écran. Ces protecteurs couvrent complètement la partie plate de l’écran de votre iPhone 8 Plus, il y a donc un peu d’espace autour du bord pour un étui.

Maxboost possède le protecteur d’écran en verre trempé “le plus mince du monde”, à seulement 0,2 millimètres (la plupart sont 0,3 millimètres). Vous ne perdrez jamais la sensibilité au toucher, et vous ne remarquerez même pas vraiment que ce protecteur est là. Avec une couche hydrophobe et oléophobe sur le dessus, ce protecteur d’écran restera propre, de sorte que vous n’ayez pas à transporter un chiffon en microfibre.

Le meilleur du secteur pour les protecteurs d’écran de film, la peau LiQuid d’IQ Shield est votre meilleure option si vous n’êtes pas sur le marché du verre trempé. IQ Shield classe ces protecteurs comme des “films intelligents” car ils se lient parfaitement à l’écran de votre iPhone 8 Plus et ont une propriété d’auto-guérison qui scelle les petites rayures comme si elles ne s’étaient jamais produites. Une garantie à vie vous donne la tranquillité d’esprit.

Trouvez le protecteur d’écran parfait pour votre iPhone 8 Plus

En tant que personne qui aime garder un iPhone immaculé, j’ai toujours un protecteur d’écran en place. S’il est rayé ou fissuré, je le remplace immédiatement. C’est beaucoup moins cher et plus facile de remplacer les protecteurs d’écran que de remplacer l’écran de votre iPhone! Les écrans d’iPhone sont en verre, et les rayures et fissures du verre. Quand je travaillais à l’Apple Store, je voyais des tonnes d’écrans cassés chaque jour. J’ai également vu de nombreux protecteurs d’écran cassés, qui une fois retirés, ont révélé un écran iPhone indemne. Un protecteur d’écran peut aider à conjurer certaines fissures d’écran (mais pas toutes. Si votre téléphone tombe dans le mauvais sens, l’écran risque de se fissurer malgré tout.) Un protecteur d’écran protège très certainement votre écran contre les rayures qui ne se produiront que de tous les jours utiliser, entrer et sortir de votre poche ou de votre sac toute la journée.

Que vous décidiez d’utiliser un film pour la protection la plus mince ou du verre trempé, qui est plus épais mais plus durable, un protecteur d’écran aidera votre écran iPhone 8 Plus à rester en parfait état. J’adore le protecteur d’écran en verre trempé de Spigen car il est super facile à installer et très résistant aux rayures.

Bien sûr, si vous en voulez assez pour toute la famille, le protecteur d’écran Supershieldz HD Film est une excellente option. Vous obtenez six protecteurs d’écran en verre trempé pour un prix très bas.

