Ce pack de deux protections d’écran en verre trempé Sross 9H est sûr de protéger votre E6 contre d’éventuelles catastrophes. Il existe à la fois une couche hydrophobe et oléophobe pour empêcher les empreintes digitales et les huiles de votre E6 afin que votre écran soit toujours propre. Dans la boîte, vous obtiendrez deux protecteurs d’écran, un chiffon de nettoyage et un dépoussiéreur pour un processus d’installation plus facile.