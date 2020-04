Meilleurs protecteurs d’écran OnePlus 8 Pro en 2020

Meilleur

Protections d’écran OnePlus 8 Pro

Avec le OnePlus 8 Pro, OnePlus a décidé de créer son premier véritable produit phare – un téléphone qui ne recule en aucune façon. Le résultat final est très impressionnant, le 8 Pro étant l’un des meilleurs téléphones Android que vous puissiez acheter en 2020. L’écran AMOLED 120 Hz est l’une de ses plus grandes forces, et heureusement, vous obtenez un protecteur d’écran préinstallé pour le garder fière allure. Que se passe-t-il lorsque celui-ci commence à s’user et que vous avez besoin d’une sauvegarde? Voici ce que nous recommandons de ramasser.

Si vous voulez un protecteur d’écran facile à installer, qui fait tout ce dont vous avez besoin et qui est d’une grande valeur, vous voudrez faire attention à ce que TopACE offre. Il s’agit d’un ensemble de trois protecteurs de film à un prix avantageux, chacun offrant un ajustement précis, une clarté d’affichage de 99% et une promesse de fonctionner avec tous les cas. Combinez cela avec une garantie de satisfaction, et vous êtes en or.

Vous essayez de dépenser le moins possible? Ce pack de trois protecteurs d’écran de WRJ est une excellente affaire. Ce sont également des protecteurs de film en TPU, ce qui signifie qu’ils sont faciles à installer et ne se briseront pas si vous laissez tomber votre téléphone. WRJ espère que ses protecteurs peuvent se guérir d’eux-mêmes des rayures mineures, sont compatibles avec le capteur d’empreintes digitales à l’écran et sont résistants aux empreintes digitales.

Trois packs de protections d’écran sont excellents, mais qu’en est-il si vous en avez besoin de plus? Que vous souhaitiez les partager avec des amis ou simplement vous assurer d’avoir beaucoup pour durer, OMOTON vend un pack de quatre pour environ le même prix. En plus d’être une excellente valeur, les protecteurs eux-mêmes sont également solides. Ils ont une technologie d’auto-guérison, des temps de réponse rapides sur l’écran tactile et n’ont qu’une épaisseur de 0,1 mm.

Passant aux protecteurs d’écran en verre trempé, nous devons parler de ceux de PULEN. PULEN fabrique des protecteurs pour à peu près tous les appareils, y compris le OnePlus 8 Pro. Ces protecteurs d’écran sont livrés avec une dureté de 9H pour une résistance impressionnante aux rayures, s’installent sans bulles gênantes et sont relativement minces à seulement 0,3 mm d’épaisseur. De plus, vous en obtenez deux!

En conservant des protecteurs en verre trempé, nous aimerions également mettre en lumière cette option de QITAYO. Vous n’obtenez qu’un seul protecteur d’écran au lieu d’un multi-pack, ce qui signifie que le rapport qualité-prix n’est pas aussi impressionnant. Cela dit, il y a encore beaucoup à aimer. Le protecteur fonctionne avec tous les cas, a une dureté super efficace et une couverture complète pour l’ensemble de l’écran.

A-VIDET ne vend également qu’un seul protecteur en verre trempé, et encore une fois, nous avons droit à un produit de très haute qualité. Toutes les caractéristiques attendues sont ici, y compris la dureté 9H pour la protection contre les rayures et les éclats, une installation facile et un ajustement précis. Nous aimons particulièrement le revêtement oléophobe, qui empêche les empreintes digitales indésirables et les taches de votre écran.

Gardez votre OnePlus 8 Pro en toute sécurité

Le OnePlus 8 Pro possède l’un des meilleurs écrans disponibles sur un smartphone, ce qui signifie que vous voudrez tout faire pour le garder comme neuf. Pour cette raison, nous apprécions vraiment OnePlus pré-installer un protecteur d’écran sur le téléphone afin que tout le monde ait une certaine sécurité dès le premier jour.

Cela dit, si ce protecteur commence à décoller votre téléphone ou à montrer des signes d’usure, vous voudrez avoir quelque chose pour le remplacer. Lorsque vient le temps de le faire, nous vous recommandons d’acheter le film de protection d’écran TopACE TPU Film HD (pack de 3). Il est incroyablement facile à installer sur le OnePlus 8 Pro, vous bénéficiez d’une protection suffisante et le pack de trois packs signifie que vous en avez beaucoup pour votre argent.

Pour ceux d’entre vous qui préfèrent un protecteur d’écran en verre trempé, consultez le protecteur d’écran en verre trempé PULEN (pack de 2). Bien que le verre trempé soit plus susceptible de se briser que le film, il offre également une excellente protection contre les rayures. L’offre de PULEN de deux protections à ce prix en fait le choix si vous achetez des protections en verre à petit budget.

