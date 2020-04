Meilleurs protecteurs d’écran pour Google Pixel 3 en 2020

Meilleur

Protecteurs d’écran pour Google Pixel 3

Android Central

2020

C’est un bel écran que vous avez sur votre Google Pixel 3. Ce serait dommage si quelque chose devait… lui arriver. C’est pourquoi un protecteur d’écran n’est pas seulement une bonne idée; c’est un excellent investissement. Protégez l’écran de votre Pixel 3 contre tout dommage avec ces protecteurs.

Allez-vous avec du verre ou du film trempé?

Parce que chaque téléphone a juste besoin d’avoir des bords incurvés en verre avec l’écran ces jours-ci, cela le rend assez difficile pour les marques de protecteurs d’écran. Votre choix se résume également à savoir si vous voulez un verre trempé ou un protecteur d’écran en film plastique.

Le verre trempé offre la résistance la plus durable contre les chutes et autres dommages. Mais la couverture est limitée à la partie plate de l’écran, ce qui signifie que vous devrez l’installer avec précision pour éviter tout bord soulevé disgracieux. Les protecteurs amFilm sont très populaires et offrent une grande valeur pour une solution de verre trempé. C’est l’une de nos marques préférées depuis des années.

Les protecteurs d’écran en film sont meilleurs pour protéger votre téléphone dans votre poche contre les rayures des pièces ou des clés, mais n’offrent pas une protection substantielle contre les chutes. Ils sont ultra-minces et se marient bien avec un étui. Nous recommandons les protecteurs d’écran IQ Shield qui présentent des découpes précises pour les grilles de haut-parleurs et les caméras à un prix très intéressant.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.