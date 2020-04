Meilleurs protecteurs d’écran pour iPhone SE (2020) en 2020

Meilleur

Protecteurs d’écran pour iPhone SE (2020)

L’iPhone SE de deuxième génération est là, et vous voudrez un protecteur d’écran pour le garder intact. Notez que les dimensions du nouvel iPhone SE sont les mêmes que celles de l’iPhone 7 et de l’iPhone 8, donc les protections d’écran conçues pour un modèle d’iPhone s’adapteront également aux autres. Voici quelques-uns des meilleurs protecteurs d’écran.

Lequel devriez-vous choisir?

J’ai appris quelques choses sur les protecteurs d’écran pendant mon temps chez Apple. Tout d’abord, oui, vous en avez besoin. Un protecteur d’écran peut ou non empêcher votre écran d’iPhone de se briser en cas de chute, mais j’ai vu de nombreux clients venir remplacer les protecteurs d’écran fissurés tandis que les écrans de leur iPhone restaient parfaits. Même si vous ne laissez jamais tomber votre iPhone, l’écran du téléphone développera des micro-rayures au fil du temps, juste à cause de l’usure normale.

Un protecteur d’écran prendra tous ces dommages au lieu de l’écran de votre téléphone. Deuxièmement, je ne me fais pas confiance pour installer un protecteur d’écran à main levée. Chez Apple, nous avions des «machines» pour nous aider à installer parfaitement les protections d’écran à chaque fois. Le protecteur d’écran en verre trempé Spigen est livré avec un kit d’installation qui reproduit le plus fidèlement ce que nous utilisions chez Apple. Des cadres simples et des charnières d’autocollants sont également utiles, mais j’aime vraiment celui de Spigen.

La plupart des protecteurs d’écran répertoriés ici (sauf indication contraire) sont dotés de verre trempé haute définition, d’une dureté de 9H, d’un revêtement d’écran oléophobe et d’un large espace autour des bords pour votre boîtier préféré. Le protecteur d’écran pour iPhone à couverture complète de MANTO peut sembler étrange, car il n’a pas autant d’espace autour du bord pour un étui, mais j’aime l’expérience d’un protecteur d’écran bord à bord. Une fois installé, il semble se fondre dans les lunettes de l’iPhone, vous ne le remarquez donc pas à peine. Notez simplement que si vous optez pour celui-ci, vous voudrez certainement avoir un étui dont la lèvre ne s’étend pas trop loin sur le bord de l’iPhone.

