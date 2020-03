Ces protecteurs d’écran en verre trempé haut de gamme sont parmi les plus fins à ce jour, avec seulement 0,24 mm d’épaisseur avec une dureté de 9H. Il est super durable, et il est résistant aux rayures, aux taches et à la saleté, et anti-empreintes digitales. Vous bénéficiez également de quatre ensembles d’outils d’installation, et la société offre une garantie à vie du fabricant.