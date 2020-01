Meilleurs protecteurs d’écran pour Pixel 3a en 2020

Meilleur

Protecteurs d’écran pour Pixel 3a

2020

Le remplacement d’un écran sur un nouveau téléphone peut coûter près de la moitié du coût d’un téléphone comme le Pixel 3a à 400 $, alors s’il vous plaît, protégez cet écran avant que la gravité ne le fasse tomber en ruine. Que vous préfériez le verre trempé ou les films PET, il existe un protecteur d’écran qui conviendra à votre nouveau téléphone sans vous ruiner.

Avec une dureté de 9H, un revêtement oléophobe contre les empreintes digitales et des bords bien biseautés pour aider le verre à se fondre et à rester en place, les protecteurs en verre trempé Supershieldz sont une bonne option si vous avez besoin d’un protecteur de rechange sans vous ruiner.

7 $ sur Amazon

Les protecteurs en verre trempé d’ESR essaient d’imiter l’apparence de votre verre d’origine avec du noir mat autour du haut, du bas et des côtés, ce qui peut fournir un aspect global plus propre. Cependant, le noir mat signifie également que vous devrez être parfaitement aligné.

10 $ sur Amazon

Ce trio de protections d’écran est légèrement plus petit que la vitre avant de votre Pixel 3a afin qu’il ne se décolle pas dans les coins lorsque vous le collez dans un étui. Et trois dans le pack vous donne plus d’essais pour l’appliquer correctement – ou des pièces de rechange si vous en avez besoin.

11 $ chez Amazon

IQ Shield est l’une des marques de protections d’écran les plus anciennes sur le marché aujourd’hui, c’est pourquoi c’est l’un des films Pixel 3a les plus fiables du marché. Soutenu par une garantie à vie, ce film durable et respectueux de l’étui est auto-cicatrisant et résistant aux taches.

10 $ sur Amazon

Bien qu’ArmorSuit ne soit pas livré avec un film de rechange, vous ne devriez idéalement pas en avoir besoin. Ce film protecteur auto-cicatrisant de «qualité militaire» résiste aux taches, aux rayures et au jaunissement. Il est également fabriqué aux États-Unis si vous préférez acheter sur le marché intérieur.

8 $ chez Amazon

Le pack de 2 films Skinomi est le meilleur rapport qualité-prix pour un protecteur d’écran de marque et possède des propriétés auto-cicatrisantes et anti-jaunissement qui devraient l’aider à résister à long terme. Le processus d’installation humide facilite également l’alignement des choses dès la première fois.

8 $ chez Amazon

Les protections d’écran Pixel 3 seront-elles adaptées au 3a?

Les différences entre l’avant du Pixel 3 et du 3a sont incroyablement légères, et la plupart des protecteurs d’écran conviendront techniquement si vous passez du 3 au 3a, mais il y a quelques mises en garde importantes ici:

Le Pixel 3a est un peu plus grand, de sorte que les protecteurs d’écran Pixel 3 laisseront quelques millimètres de plus exposés près du haut et du bas du téléphone.

Le Pixel 3a n’a pas la grille inférieure orientée vers l’avant comme le Pixel 3, ce qui laissera également un espace disgracieux en bas au centre de l’écran.

À moins que vous ne disposiez déjà d’une protection d’écran Pixel 3, faites-vous plaisir et achetez des protecteurs spécifiquement pour le 3a, car ils n’auront pas autant de lacunes dans la couverture.

Couvrez votre verre

Les protecteurs d’écran en verre trempé sont la majeure partie des protecteurs disponibles pour le 3a – ce qui est honnêtement très bien car le verre trempé offre beaucoup plus de résistance aux éclats en ce qui concerne les chutes – mais il existe des options de film abordables comme le Skinomi TechSkin si vous préférez le un aspect et une sensation de plastique plus mince et plus mince sur une seconde plaque de verre.

Pour les protecteurs d’écran en verre trempé, la marque qui protège le Pixel 3 de ma famille ces derniers mois, ainsi que leurs précédents Moto G depuis quelques années, est le multi-pack SuperShieldz Tempered Glass. Le style de poche consistant à aligner le protecteur puis à utiliser des autocollants comme charnières afin que vous puissiez être sûr que tout s’aligne une fois que vous avez décollé les couvertures en plastique est si simple, même ma mère se sent à l’aise de le faire seule et le verre trempé se leva pour tomber des tabourets et se balança dans un sac bondé avec des pièces et des porte-clés.

