L’écran est l’une des principales caractéristiques qui bénéficient d’une mise à niveau massive avec la nouvelle série Samsung Galaxy S20. Toutes les variantes de l’appareil sont équipées d’écrans 120 Hz et de résolutions Quad HD +, mais le Galaxy S20 Ultra mérite son nom en venant avec un écran massif de 6,9 ​​pouces. Naturellement, vous souhaiterez garder ce magnifique écran exempt de dommages. Voici les meilleurs protecteurs d’écran Samsung Galaxy S20 Ultra que vous pouvez obtenir dès maintenant!

Meilleurs protecteurs d’écran Samsung Galaxy S20 Ultra:

Spigen NeoFlexZeking film TPUWRJ film TPUVerre trempé TamoriaVerre trempé ESR

Note de l’éditeur: depuis que le téléphone vient d’être lancé, les options disponibles sont quelque peu limitées. Nous continuerons à mettre à jour cette liste des meilleurs protecteurs d’écran pour le Samsung Galaxy S20 Ultra à mesure que d’autres seront disponibles.

1. Spigen NeoFlex

Les protections d’écran Spigen NeoFlex sont fabriquées avec un film TPU flexible. Il utilise un processus d’installation humide pour vous permettre d’aligner parfaitement le protecteur d’écran. Il est également suffisamment fin pour ne pas causer de problèmes de sensibilité au toucher, de clarté de l’affichage ou de scanner d’empreintes digitales à ultrasons. Bien sûr, ce protecteur d’écran est également compatible avec les boîtiers, et les boîtiers Spigen en particulier.

2. Film Zeking TPU

Un protecteur d’écran en film TPU peut ne pas offrir autant de protection qu’un verre trempé, mais il est idéal pour ceux qui cherchent à garder l’écran sans rayures. Un revêtement oléophobe éloigne également les taches d’empreintes digitales. La sensibilité au toucher et la clarté de l’affichage ne seront pas des problèmes avec ces protecteurs d’écran ultra-minces et ils fonctionneront également avec le scanner d’empreintes digitales à ultrasons.

3. Film WRJ TPU

Comme les autres protecteurs d’écran en film TPU, les protections WRJ du Samsung Galaxy S20 Ultra sont conçues pour garder l’écran sans rayures et n’offrent pas autant de protection que le verre trempé. Un revêtement oléophobe éloigne également les taches d’empreintes digitales. La sensibilité au toucher et la clarté de l’affichage ne seront pas des problèmes avec ces protecteurs d’écran ultra-minces. Ils sont également compatibles avec la casse et fonctionneront également avec le scanner d’empreintes digitales à ultrasons.

4. Verre trempé Tamoria

Le protecteur d’écran Tamoria pour le Samsung Galaxy S20 Ultra est livré avec une épaisseur de seulement 0,2 mm, ce qui en fait l’un des rares protecteurs d’écran en verre trempé à fonctionner avec le capteur d’empreintes digitales à ultrasons. Bien sûr, vous obtenez également une dureté de 9H et des revêtements hydrophobes et oléophobes pour vous assurer que l’écran reste sans défaut.

5. Verre trempé ESR

Le protecteur d’écran en verre trempé ESR est livré avec une dureté de 9H pour garantir la sécurité de l’écran. Les revêtements oléophobes et hydrophobes éloignent l’huile et les traces de doigts. Un cadre d’installation inclus facilite l’alignement et l’application du protecteur d’écran. Cependant, il faut garder à l’esprit que le protecteur d’écran en verre trempé ESR n’est pas compatible avec le scanner d’empreintes digitales à ultrasons.

Cela met fin à cet aperçu des meilleurs protecteurs d’écran Samsung Galaxy S20 Ultra que vous pouvez obtenir. N’oubliez pas de découvrir plus de notre excellente couverture Galaxy S20 Ultra ci-dessous!

Plus de messages sur Samsung Galaxy S20 Ultra