Meilleurs purificateurs d’air en 2020

La plupart de nous pensons à la qualité de l’air dans nos maisons, mais pour les personnes souffrant d’allergies et d’asthme, les familles avec de nouveaux bébés et les personnes âgées, c’est primordial. Même si vous ne tombez pas dans ces catégories, purifier l’air de votre maison peut contribuer à une meilleure santé et à un meilleur sommeil, alors consultez notre liste des meilleurs purificateurs d’air.

Vous pouvez vous protéger, vous et votre famille, contre les polluants atmosphériques domestiques comme les acariens, le pollen, les spores de moisissure, les squames d’animaux, les composés organiques volatils et plus encore avec ce système de filtration de l’air 5 en 1. Il dispose d’un véritable filtre HEPA qui filtre 99,97% des particules aussi petites que 0,3 microns. À la fois épurateur d’air et éliminateur d’odeurs, ce purificateur d’air est doté d’un filtre à charbon actif cellulaire qui absorbe les odeurs désagréables, la fumée et les gaz. Il est sans danger pour l’ozone et dispose d’un système de capteur automatique de la qualité de l’air qui mesure la qualité de l’air dans votre maison et ajuste la vitesse du ventilateur en temps réel.

155 $ chez Amazon

Ce purificateur d’air comprend un système de filtration en trois étapes comprenant un préfiltre, un filtre HEPA et un filtre à charbon actif suffisamment puissant pour capturer la poussière, le pollen, la fumée, les odeurs et les squames d’animaux, et filtre les particules aussi petites que 0,3 les macrons et la pollution atmosphérique des PM 2,5. Il a une éponge parfumée à côté de la sortie à laquelle vous pouvez ajouter des gouttes d’huile essentielle pour que vous puissiez obtenir un peu d’aromathérapie de votre purificateur si vous vous sentez si enclin. Il présente un boîtier noir et un design élégant et est suffisamment petit pour tenir sur votre bureau ou tout autre petit espace.

50 $ sur Amazon

Ce filtre utilise un système de filtration en trois étapes pour capturer les allergènes, les poils d’animaux, les squames, la fumée, les moisissures, les odeurs et les grosses particules de poussière en plus d’éliminer 99,97% des contaminants en suspension dans l’air aussi petits que 0,3 microns. Il dispose d’un système opérationnel ultra-silencieux qui filtre l’air à un faible niveau de bruit de 25 dB, ce qui le rend parfait pour la chambre à coucher. Il dispose également d’une veilleuse qui a deux réglages de luminosité et d’un indicateur de remplacement intégré qui vous permet de savoir quand il est temps de changer le filtre.

À partir de 85 $ chez Amazon

Ce purificateur d’air intelligent nettoie 700 pieds carrés toutes les 30 minutes lorsqu’il fonctionne à la vitesse du turbo. Son design élégant s’intégrera dans n’importe quel espace petit ou grand. Il est recommandé pour la poussière, les squames, les allergènes, la fourrure, les odeurs domestiques, les bactéries et les spores de moisissure. Il dispose d’un filtre argenté HEPA qui comprend un composé qui aide à tuer les bactéries, les germes, les champignons et les virus en suspension dans l’air, y compris la grippe. Il dispose également d’un “mode d’éclairage éteint”, appuyez une fois sur le bouton d’alimentation et les lumières s’éteignent et sa technologie WhisperMax avancée crée un environnement apaisant tout en produisant un bruit rose pour favoriser un meilleur sommeil.

309 $ chez Amazon

Ce purificateur d’air est recommandé pour les très grandes pièces (465+ pieds carrés). Le dissolvant d’allergènes HEPA aide à capturer jusqu’à 99,97% des particules en suspension dans l’air aussi petites que 0,3 microns. Il a trois niveaux de nettoyage à l’air, plus un réglage de nettoyage turbo, et aidera à éliminer les particules comme les squames d’animaux, le pollen, la poussière, les moisissures et la fumée. Il capturera également certains germes et réduira les odeurs. Ce purificateur filtrera et fera circuler l’air dans la pièce jusqu’à cinq fois par heure.

À partir de 200 $ sur Amazon

Le système de filtration en trois parties de ce purificateur capture 99% des polluants atmosphériques courants tels que les allergènes, les odeurs, la fumée, les spores de moisissure, les acariens et les squames d’animaux. Le filtre à charbon actif élimine les odeurs courantes causées par la fumée, les animaux domestiques et la cuisine. Celui-ci possède un préfiltre lavable qui capture les grosses particules telles que la poussière et les poils d’animaux. Son fonctionnement silencieux via ses filtres avancés permet un débit d’air plus élevé à un niveau sonore plus faible. Ce purificateur a été conçu pour les petites et moyennes pièces de 100 à 175 pieds carrés.

100 $ sur Amazon

À un prix raisonnable et superbe, le purificateur d’air Coway Mighty est le meilleur pour la plupart des gens. Il est parfait pour la plupart des salons et des chambres à coucher et fonctionne bien, diminuant rapidement les particules en suspension dans l’air avec un système de filtration en quatre étapes qui comprend un filtre HEPA. Son indicateur de qualité de l’air vous permet également de savoir comment votre air se porte en temps réel.

À partir de 219 $ chez Amazon

Conçu pour les pièces entre 400 et 600 pieds carrés, celui-ci est idéal pour les grands salons, et parfait si vous avez de hauts plafonds car il crée un flux d’air à 360 degrés. Avec un système de filtration en trois parties qui comprend un filtre à charbon, Blueair affirme que ce purificateur peut aider à éliminer jusqu’à 99% des allergènes, odeurs et autres polluants en suspension dans l’air. Le préfiltre lavable est disponible en différentes couleurs pour correspondre à votre décor.

293 $ chez Amazon

Le Winix 5500-2 possède un filtre à charbon lavable ainsi qu’un filtre HEPA, qui aide à piéger presque tous les polluants atmosphériques aussi petits que 3 microns. Il est conçu pour purifier jusqu’à une pièce de 360 ​​pieds carrés, il est donc idéal pour les petites maisons et les chambres.

158 $ chez Amazon

Il s’agit d’un excellent purificateur d’air qui dispose également d’un ventilateur de refroidissement et de chauffage. Il est compatible Wi-Fi et contrôlable à partir de l’application Dyson Link qui fournit également des lectures de la qualité de l’air en temps réel. Il dispose d’un temps de sommeil, d’un mode nuit, ainsi que d’un mode automatique, vous pouvez donc le régler et l’oublier. Si vous souhaitez chauffer ou refroidir votre espace tout en purifiant l’air, c’est celui qu’il vous faut.

465 $ chez Amazon

GermGuardian n’est pas seulement un purificateur traditionnel; il comprend un assainisseur de lumière UV-C, qui, utilisé en combinaison avec du dioxyde de titane, aide à réduire les bactéries, virus, spores de moisissures et autres germes en suspension dans l’air. Si vous souffrez d’allergies graves ou d’asthme ou que votre système immunitaire est affaibli, ce peut être le purificateur d’air qu’il vous faut.

100 $ sur Amazon

Si le prix est votre principale préoccupation, ce purificateur est un excellent choix. Il dispose d’un véritable filtre HEPA dans son système de filtration multi-phase. Ce purificateur est idéal pour les petites pièces ou comme purificateur d’air de bureau, et il dispose d’un ventilateur à deux vitesses. Ses filtres de remplacement sont un peu chers mais durent environ huit mois.

40 $ chez Amazon

Purifions l’air

Si vous avez un nouveau-né, que vous souffrez d’asthme ou d’allergies, que vous avez une personne âgée à la maison ou que vous voulez simplement vivre et respirer plus sainement, un purificateur d’air est un excellent ajout à votre foyer.

Nous aimons le purificateur d’air Hathaspace Smart HEPA car il utilise un système de filtration 5 en 1 pour garder votre air propre et un écran à code couleur qui diagnostique en permanence la qualité de votre air afin que vous sachiez toujours quel type d’air vous respirez. Si vous cherchez quelque chose d’un peu plus économique, le purificateur d’air Koios est un excellent choix, ou peut-être que vous voulez faire des folies, le purificateur d’air Alen BreatheSmart FLEX est votre meilleur pari. Gardez l’air de votre maison propre et pur avec l’un de ces excellents purificateurs d’air.

