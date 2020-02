Meilleurs routeurs Wi-Fi 6 (802.11ax) en 2020

Meilleur

Routeurs Wi-Fi 6 (802.11ax)

Android Central

2020

À mesure que nous nous rapprochons des réseaux 5G sur nos téléphones portables, il est essentiel d’avoir des vitesses plus rapides que cela lorsque nous sommes à la maison. Le Wi-Fi 6 (802.11ax) est arrivé et promet des vitesses allant jusqu’à 10 Gbit / s en combinant ces bandes 2,4 GHz et 5 GHz pour offrir une meilleure expérience. Le prochain rouage dans la roue est de trouver le meilleur routeur compatible Wi-Fi 6, et nous avons trouvé les meilleurs pour vous.

Si vous recherchez un routeur régulier, il est probable que vous ayez jeté un œil à certaines des offres de TP-Link. La société est entrée dans l’ère Wi-Fi 6 avec le routeur AX6000. Ce routeur comprend huit antennes fixées à la base qui visent à fournir un signal Wi-Fi “puissant” dans toute votre maison, sans avoir besoin de routeurs supplémentaires.

Avouons-le, la plupart des gens n’ont pas besoin d’une tonne de vitesse Wi-Fi, mais cela ne signifie pas qu’ils ne bénéficieront pas du Wi-Fi 6. Le routeur Netgear WiFi 4 flux 6 est l’un des premiers et des plus équilibrés routeurs Wi-Fi 6 d’entrée de gamme. Avec quatre ports Gigabit Ethernet et des vitesses sans fil double bande AX1800, ce routeur peut encore assez de vitesse pour la plupart des gens, y compris le streaming 4K. Si vous avez besoin de plus de vitesse, il existe de nombreuses options, mais pour la plupart des gens, il s’agit d’un excellent équilibre de fonctionnalités.

Les réseaux maillés font fureur et quelle meilleure façon d’en profiter qu’avec le système ASUS AiMesh AX6100. Cette combinaison comprend deux routeurs RT-AX92U, ce qui vous permet d’entrelacer votre réseau afin qu’il couvre toute la maison. ASUS inclut également AiProtection Pro, qui est présenté comme une sécurité réseau de «qualité commerciale» pour gérer l’utilisation de votre famille, tout en restant protégé.

L’une des caractéristiques les plus importantes du système Netgear Nighthawk Mesh WiFi 6 (MK62) est la taille physique. Alors que les systèmes de maillage Wi-Fi 6 existent depuis un certain temps maintenant, l’empreinte compacte de 4,8 pouces par 4,8 pouces de ce système permet à ce maillage de s’adapter à presque toutes les pièces. Les vitesses arrivent à un AX1800 raisonnable, ce qui est suffisant pour la plupart des utilisateurs standard. Chaque unité possède un port Gigabit Ethernet vacant afin que vous puissiez toujours garder vos appareils câblés en ligne.

ARRIS existe depuis un certain temps et la société saute dans le train Wi-Fi 6 avec le SURFboard mAX Pro. Ce système Wi-Fi maillé est compatible avec Alexa pour activer le Wi-Fi invité et couvre jusqu’à 3000 pieds carrés d’espace dans votre maison.

L’AmpliFi Alien d’Ubiquiti se concentre sur le maillage avec un système d’antenne 8×8 qui peut fournir beaucoup de bande passante aux appareils ainsi qu’aux autres nœuds de maillage. Avec des vitesses allant jusqu’à AX7800 sur deux bandes de 5 GHz et une bande de 2,4 GHz, l’Alien devrait avoir beaucoup de vitesse à revendre. Toutes les antennes internes et un écran couleur à l’avant du routeur le rendent élégant et attrayant. Vous bénéficiez également de quatre ports LAN Ethernet intégrés.

Le Linksys Velop MX5 est un point de départ capable pour un réseau maillé Wi-FI 6 avec quatre ports LAN Ethernet et un port USB. Trois bandes Wi-Fi se combinent pour des vitesses AX5300 permettant une diffusion rapide pour les années à venir. Ce routeur apporte également WPA3 en mode mixte. Il s’agit du routeur Velop le plus rapide avec une grande couverture et une extension facile avec un ou plusieurs routeurs.

En plus de prendre en charge la norme Wi-Fi 6 de nouvelle génération, l’ASUS RT-Ax88U comprend quatre antennes et 8 ports LAN. Ce routeur est également compatible avec le système Wi-Fi ASUS AiMesh afin que vous obteniez les vitesses les plus rapides de n’importe où dans votre maison.

Ce routeur peut ressembler à un film d’horreur, mais la seule chose dont vous devriez avoir peur est la vitesse à laquelle votre Internet va. En plus du Wi-Fi 6, le Rapture AX11000 comprend un éclairage RVB pour compléter votre configuration de jeu ultime, ainsi que quatre (4) ports LAN Gigabit.

Le Nighthawk AX4 de NETGEAR est parfait pour ceux qui veulent se mouiller les orteils dans le monde du Wi-Fi plus rapide. L’AX4 comprend quatre câbles Ethernet Gigabit, ainsi qu’un seul port USB 3.0 et le port de câble WAN principal. Ce routeur est recommandé pour les petites et moyennes maisons et devrait fournir une connexion Wi-Fi rapide dans tous les domaines.

Vous pouvez enfin supprimer toutes les zones mortes Wi-Fi de votre maison avec un réseau maillé et, heureusement, le Netgear Orbi profite également du Wi-Fi 6. Ce système maillé couvrira jusqu’à 5000 pieds carrés dans la maison, ainsi que avec un accès à jusqu’à 60 appareils à la fois sans ralentir.

Des vitesses Wi-Fi plus rapides pour tous

Dernièrement, le Wi-Fi 6 a fait son chemin dans une large gamme de routeurs, des monstres de jeu muli-gig hyper rapides au genre de chose que la plupart des gens achèteraient. Grâce à cela, il est possible pour quelqu’un d’obtenir un excellent routeur compatible Wi-Fi 6 dans la plupart des prix. Si vous voulez prendre de l’avance et assurer la pérennité de votre maison, vous ne trouverez pas une bien meilleure valeur que le TP-Link Archer AX6000 avec ses vitesses rapides et ses options filaires robustes.

Une autre chose à considérer lorsque vous essayez de garder votre maison couverte par Wi-Fi est un réseau maillé. C’est là que le système ASUS AiMesh AX6100 entre en jeu, car il comprend deux routeurs RT-AX92U. Cela vous permet de fournir une connexion Wi-Fi stable dans toute la maison avec le logiciel AiMesh tout en protégeant vos données à l’aide des mises à jour de sécurité d’AIProtection Pro.

Devriez-vous acheter une solution maillée Wi-Fi 6?

Le Wi-Fi Mesh est un excellent moyen d’augmenter la couverture, mais il offre un peu plus que des mètres carrés. Des nœuds de maillage soigneusement placés peuvent créer un réseau solide même dans des conditions difficiles telles qu’une maison avec des murs en béton ou autour d’un système CVC qui provoque des interférences. Un maillage avec Wi-Fi 6 peut avoir une connexion plus forte à chaque nœud avec moins de chance d’interférence.

Pourtant, beaucoup de gens n’ont pas du tout besoin d’un système de maillage en fonction de la taille de leur maison. Si vous trouvez qu’un seul routeur ne suffit pas, un système de maillage Wi-Fi 6 sera plus capable que celui basé sur le Wi-Fi 5. Pourtant, commencer par un routeur capable de maillage vous donne la possibilité de vous étendre la route.

Vaut-il la peine de payer une prime pour le Wi-Fi 6 dès maintenant?

Les routeurs Wi-Fi 5 sont devenus assez rapides et pour la plupart des gens aujourd’hui et au cours des prochaines années, il n’y aura pas d’énorme amélioration de l’expérience utilisateur pour obtenir un routeur Wi-fi 6. La principale raison d’aller au Wi-Fi 6 avec votre nouveau routeur est de s’assurer qu’il fonctionnera aussi bien que possible avec de nouveaux appareils au cours des prochaines années.

Si vous avez un routeur Wi-Fi 5 rapide qui ne vous ralentit pas, il n’y a pas encore beaucoup de raisons de l’abandonner. Si vous avez besoin d’un nouveau routeur aujourd’hui, un appareil compatible Wi-Fi 6 maintiendra des vitesses élevées et des interférences faibles beaucoup plus loin dans le futur.

