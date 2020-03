Meilleurs RPG pour PlayStation 4 en 2020

Je ne sais pas trop quoi dire d’autre que: “Ce n’est pas Fallout 76, alors tu devrais être heureux.” Fallout 4 n’est peut-être pas le meilleur jeu Fallout (Oui, je parle de New Vegas), mais le bébé d’Obsidian, malheureusement, n’est pas disponible sur PS4 à moins que vous ne vous abonniez à PS Now. Alors jusque-là, profitez de votre voyage à travers Boston post-apocalyptique et de tous les plaisanteries qui accompagnent un bon vieux jeu Bethesda. Au moins, il prend en charge les mods. (Malgré ce que je peux dire, Fallout 4 n’est en aucun cas un mauvais jeu.)