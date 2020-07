Meilleurs sacs à dos Tech pour femmes en 2020

Meilleur

Sacs à dos Tech pour femme

iMore

2020

Il existe de nombreux sacs à dos technologiques, bien que beaucoup d’entre eux semblent s’adresser principalement aux hommes. Bien que nous, les femmes, n’ayons pas nécessairement besoin de sacs à dos techniques spéciaux pour « femmes », certaines d’entre nous aiment avoir des caractéristiques spéciales telles qu’une grande variété de couleurs et de motifs, un design plus mince ou plus léger, la possibilité de servir de sac à couches ou tout simplement look plus élégant. Ces sacs à dos peuvent contenir n’importe quel ordinateur portable jusqu’à 15 pouces et d’autres éléments essentiels pour la femme en déplacement.

Choix du personnel

Ceci est mon chauffeur quotidien. Il est confortable à porter, a un design mince et élégant qui est vraiment unisexe, et va avec n’importe quelle tenue. Il est léger, mais il est robuste et dispose d’un compartiment pour ordinateur portable bien rembourré. Il y a beaucoup de poches et d’espace pour tous vos autres éléments essentiels, y compris une poche rembourrée adaptée à un iPad. Il est disponible en six couleurs.

89 $ sur Amazon

Ce sac à dos minimal est une pochette pour ordinateur portable avec des sangles. Il a deux petites poches supplémentaires pour transporter votre autre équipement, mais c’est pour la femme qui a vraiment juste besoin de transporter un ordinateur portable confortablement et pas trop. Les sangles réglables peuvent également convertir le sac en bandoulière ou en sac à bandoulière. Il se décline en deux coloris floraux amusants.

17 $ chez Amazon

Les sacs à dos Fjallraven font fureur en ce moment, et pour cause. Leur tissu résistant à l’eau et à la saleté est ultra-durable. Que vos aventures vous emmènent à travers la jungle urbaine ou la jungle réelle, votre ordinateur portable sera en sécurité dans son compartiment rembourré. Ces sacs Fjallraven sont également disponibles dans des tonnes de couleurs magnifiques.

À partir de 115 $ chez Amazon

96 $ chez Walmart

Il s’agit d’un sac à dos basique mais bien conçu qui vient dans de jolies couleurs, ainsi que cette option grise pratique. Les bretelles rembourrées le rendent également confortable à porter. Avec un compartiment pour ordinateur portable assez grand pour un ordinateur portable de 15 pouces, il dispose de nombreuses autres poches et d’un port de chargement USB.

À partir de 19 $ sur Amazon

Ce sac à dos de plus grande taille mais toujours léger possède de nombreuses poches et de la place pour toutes vos affaires. Le compartiment pour ordinateur portable peut contenir un ordinateur portable de 17 pouces. Il dispose d’un port USB externe avec un câble de charge intégré qui se fixe à votre batterie externe. Il se décline dans de jolies couleurs douces ainsi que des options plus unisexes.

27 $ sur Amazon

Deux grandes poignées sur le dessus vous permettent de transporter ce sac de différentes manières. Il a un port USB intégré, un compartiment pour ordinateur portable et des tonnes d’autres poches pour transporter votre équipement. Lorsque vous voyagez, une ceinture à bagages à l’arrière permet de glisser facilement sur la poignée de votre valise à roulettes.

27 $ sur Amazon

Ce sac à dos élégant est disponible dans de nombreuses jolies couleurs. Le haut s’ouvre largement pour un accès facile à toutes vos affaires. Le compartiment rembourré pour ordinateur portable peut contenir un ordinateur portable de 15 pouces, et il y a aussi d’autres poches. Il est annoncé comme un sac à couches mais convient également à un usage quotidien.

40 $ chez Amazon

Avec autant de motifs magnifiques et colorés, vous aurez du mal à n’en choisir qu’un. C’est un sac à dos de taille moyenne avec de la place pour un ordinateur portable de 15 pouces dans un compartiment rembourré et tous vos autres essentiels dans ses nombreuses poches, y compris des poches de bouteille en filet utiles.

À partir de 40 $ sur Amazon

Ne laissez pas les jolis motifs vous tromper; il s’agit d’un sac d’ordinateur portable fonctionnel avec de la place pour votre ordinateur portable de 15 pouces, de nombreuses poches, un port de chargement USB et un câble USB intégré qui se fixe à votre batterie externe. Choisissez parmi 10 imprimés colorés ou un simple gris.

29 $ chez Amazon

Laquelle choisir?

Vous ne pouvez pas vous tromper avec l’un de ces sacs à dos: ils ont tous un compartiment ou une pochette qui peut contenir et protéger jusqu’à un ordinateur portable de 15 pouces.

Lors du choix d’un sac à dos technique, je regarde quelques éléments clés. Il a besoin d’un compartiment rembourré pour ordinateur portable suffisamment grand pour mon ordinateur et d’une sangle confortable qui répartit correctement le poids (même un MacBook Air peut devenir lourd si vous le transportez assez longtemps). Des poches supplémentaires sont indispensables pour organiser tous vos autres équipements. Le sac à dos pour ordinateur portable Winblo est un bon exemple de sac avec de généreuses poches. Les ports de charge sont une fonctionnalité intéressante à avoir dans un sac à dos technique, mais pas entièrement nécessaire.

Parce que je suis une personne qui fait attention à mon style, les looks comptent pour moi. Mon sac à dos doit aller avec ma garde-robe et s’adapter à mon look général. J’ai également besoin de mon sac à dos pour transporter toutes mes nécessités; Je n’aime pas non plus porter de sac à main. Je recommande toujours le sac à dos Bellroy Classic à mes amis, car je l’utilise quotidiennement et je l’adore. Il est rationalisé à la fois dans le style et la fonction, mais il contient tout ce dont j’ai besoin dans ses multiples poches. Le compartiment pour ordinateur portable et les bretelles sont tous deux généreusement rembourrés.

Si vous cherchez quelque chose d’un peu moins cher, je choisirais le sac à dos Dakine Garden. Il possède de nombreuses poches, dont un compartiment rembourré pour ordinateur portable, une pochette pour lunettes de soleil doublée de molleton, une poche de rangement, une poche avant et deux poches en filet pour bouteille d’eau sur les côtés. J’adore la vaste sélection de beaux motifs du neutre au sauvage; vous êtes sûr d’en trouver un pour tous les goûts.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.