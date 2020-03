Cet étui IREALIST est fabriqué en EVA, il est donc solide, résistant, durable et protège des écrasements. L’extérieur semble plus minimaliste que les autres options. L’intérieur a suffisamment de place pour votre console, vos câbles et deux contrôleurs avec la poche principale intérieure ainsi qu’une poche en filet pour contenir tous les accessoires supplémentaires dont vous avez besoin.