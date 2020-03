Meilleurs services d’impression photo en ligne à utiliser pendant l’auto-isolement

Les photos sont incroyables à afficher car elles vous rappellent des étapes ou des souvenirs de votre vie, mais le temps est souvent le facteur limitant lorsqu’il s’agit d’organiser vos photos et de sélectionner les meilleures à imprimer et à afficher. Vous pourriez trouver que vous avez maintenant beaucoup de temps libre maintenant que vous travaillez à domicile et que vous vous isolez, alors quelle meilleure façon de le dépenser que d’élaguer votre bibliothèque numérique et d’envoyer vos photos préférées à imprimer?

Il existe une multitude de services qui permettent d’imprimer des photos, des toiles, des tasses et même directement sur des cadres en verre, ce qui facilite l’affichage de vos meilleures photos. Il y a peut-être trop de choix, en fait, ce qui signifie qu’il peut être difficile de savoir par où commencer. c’est pourquoi nous avons rassemblé ci-dessous les meilleurs services d’impression de photos en ligne.

Meilleurs outils d’apprentissage en ligne pour les enfants: ABCmouse, Reading IQ, et plus

Meilleurs services d’impression de photos en ligne

Source: Karen Freeman / Future

Avec les appareils photo incroyables que nous avons dans nos poches tous les jours, il n’est pas surprenant que nous nous retrouvions avec une photothèque numérique pleine de milliers d’images. Les événements importants de la vie, les vacances, votre déjeuner, tous ont besoin d’être photographiés, bien que très peu soient revus. Bien que vous puissiez partager certains des meilleurs sur les réseaux sociaux ou avec votre famille et vos amis, beaucoup moins deviendront un objet physique que vous pourrez afficher dans votre maison. C’est dommage car c’est vraiment la meilleure façon de chérir ces souvenirs plutôt que de laisser gigaoctet sur gigaoctet de photos en sommeil dans la photothèque de votre téléphone ou le disque dur de votre ordinateur.

Snapfish

Snapfish propose une vaste sélection de tirages photo et de produits. Son site Web est super facile à utiliser et ses prix sont extrêmement compétitifs, ce qui en fait le meilleur choix complet. Il propose également une variété d’offres et de coupons, ce qui le rend encore plus attrayant.

Si vous voulez juste quelques tirages pour vous encadrer ou si vous voulez mettre toutes vos photos d’un événement ou de vacances dans un livre relié, cela fonctionnera pour vous.

Snapfish

Snapfish est un service très populaire qui propose des impressions, des cartes, des livres à couverture rigide, des toiles et bien plus encore. La qualité de Snapfish est excellente, les prix sont raisonnables et le site Web est facile à utiliser.

Printique

Printique est populaire parmi les photographes en raison de sa concentration sur la qualité et les prix abordables. Il appartient à Adorama qui vend beaucoup de matériel photographique, donc cela a du sens. Il a une plus petite sélection de produits centrés sur les impressions, la décoration murale, les livres photo, les albums, les calendriers et les cartes, évitant plus d’articles de nouveauté comme les tasses, les taies d’oreiller, les sacs fourre-tout et ainsi de suite. Ils ont même un service spécial pour les pros. Étant donné que les professionnels leur font confiance pour leurs photos, c’est un excellent choix si vous voulez des tirages de la plus haute qualité pour vos précieux souvenirs.

Printique

La qualité des impressions et des produits photo de Printique est exceptionnelle. Il est approuvé par des professionnels et reste vraiment abordable pour vos besoins d’impression décorative.

Amazon Prints

Le gros atout d’Amazon Prints est son intégration avec l’application Amazon Photos et votre abonnement Amazon Prime. Une fois configurée, l’application sauvegarde automatiquement toutes vos photos et jusqu’à 5 Go de vidéo, gratuitement et pour toujours. Amazon propose ensuite une grande variété de produits d’impression en option à l’achat et les prix sont très abordables. Vous pouvez tout faire depuis votre téléphone et les commandes sont expédiées gratuitement avec Prime.

Amazon Prints

Les membres d’Amazon Prime peuvent profiter des services d’impression photo d’Amazon, de la livraison gratuite et du stockage photo gratuit, illimité et automatique.

Fracture

Fracture est un service photo unique en ce sens qu’il imprime vos photos directement sur du verre qui peut être affiché dans votre maison. Cela signifie que vous obtenez une impression photo sans cadre qui a l’air super élégante. Le verre durable est coupé et préparé à la main pour chaque taille d’impression avant que votre photo ne soit directement pulvérisée et durcie instantanément grâce à un processus UV spécial. Les impressions sur verre fracturé peuvent être fixées au mur ou soutenues avec un support abordable.

Fracture

Impressions sur verre uniques fabriquées aux États-Unis et expédiées à votre porte. Vous bénéficiez d’une garantie de remboursement de 60 jours et la livraison est gratuite pour les commandes de plus de 100 $.

Shutterfly

Shutterfly est un excellent choix grâce à sa variété de produits proposés au-delà des simples impressions et cartes. il y a un tas de produits que vous voudrez peut-être mettre des photos à afficher dans la maison ainsi que des idées de cadeaux soignées et des produits amusants comme des cartes à jouer, des chopes à bière et des puzzles. Il y a toujours des offres et des codes promotionnels qui rendent les offres déjà abordables encore plus attrayantes et vous obtenez une “garantie de bonheur” et un stockage de photos illimité.

Shutterfly

Des tonnes d’options d’impression et d’idées de cadeaux ainsi qu’une pléthore d’offres de coupons pour rendre votre commande encore moins chère. Garantie bonheur incluse.

Mixbook

Si vous recherchez un site Web d’impression de photos complet et facile à utiliser avec de nombreuses options de cadeaux personnalisés, Mixbook n’est pas votre meilleur choix. Si vous voulez des tirages de qualité, des livres photo fabuleux dans toutes les tailles et tous les styles que vous pouvez imaginer, et de magnifiques cartes recto-verso sans minimum, sans logo, cela vaut vraiment la peine de vérifier.

Mixbook

Mixbook se concentre sur les impressions de haute qualité, l’art mural, les calendriers, et en particulier les livres photo et les cartes. Contrairement à de nombreux services d’impression de photos en ligne, il n’y a pas de commande minimale de carte. Il offre même 45% de réduction en ce moment avec le code REVSNY20.

Mur blanc

Shutterfly est un excellent choix grâce à sa variété de produits proposés au-delà des simples impressions et cartes. il y a un tas de produits que vous voudrez peut-être mettre des photos à afficher dans la maison ainsi que des idées de cadeaux soignées et des produits amusants comme des cartes à jouer, des chopes à bière et des puzzles. Il y a toujours des offres et des codes promotionnels qui rendent les offres déjà abordables encore plus attrayantes et vous obtenez une “garantie de bonheur” et un stockage de photos illimité.

Mur blanc

Des tonnes d’options d’impression et d’idées de cadeaux ainsi qu’une pléthore d’offres de coupons pour rendre votre commande encore moins chère. Garantie bonheur incluse.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.