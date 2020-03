Meilleurs smartphones chez Walmart en 2020: Straight Talk, prépayés et déverrouillés Walmart Cell Phones

Meilleur

Smartphones chez Walmart en 2020: Straight Talk, téléphones prépayés et déverrouillés Walmart

Walmart n’est peut-être pas le premier endroit auquel vous pensez en ce qui concerne l’achat d’un nouveau smartphone, mais le détaillant à grande surface travaille à changer cela car il continue d’offrir les téléphones les plus récents et les plus performants sur le marché. Nous avons trouvé certains des meilleurs smartphones que vous pouvez déverrouiller, pour Straight Talk ou pour ceux qui veulent un téléphone prépayé.

S’il y a un téléphone Android qui vérifie toutes les cases pour tout le monde, c’est bien le Galaxy S20. C’est techniquement la variante S20 «bas de gamme» par rapport aux S20 + et S20 Ultra, mais pour la plupart des gens, c’est celle que nous recommandons en premier. L’écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz est magnifique tout en étant facile à gérer dans une main, les caméras arrière triples sont très amusantes à utiliser, la durée de vie de la batterie est excellente grâce à la taille de 4000 mAh, et vous obtenez des cadeaux comme le chargement sans fil , stockage extensible et Samsung Pay.

Sorti quelques mois avant le S20, le Galaxy Note 10 est un autre téléphone Android phare avec lequel vous ne pouvez pas vous tromper. Il a techniquement un processeur bas de gamme et une batterie plus petite que le S20, mais il est toujours très puissant et capable de tout ce que vous lui lancez. Le gros point fort de la note 10 est son stylet S – vous permettant de dessiner, de prendre des notes manuscrites et même de l’utiliser comme déclencheur à distance pour l’appareil photo. Cet ensemble particulier est livré avec un plan Straight Talk et une remise importante pour démarrer.

S’éloignant des téléphones Samsung pendant une minute, un autre appareil que nous vous invitons à vérifier est le Pixel 4 XL de Google. Le Pixel 4 XL a rencontré une certaine controverse après sa sortie, en grande partie sur la durée de vie de sa batterie. Cependant, en supposant que vous êtes OK avec l’endurance médiocre, le Pixel 4 XL a beaucoup à offrir. L’écran AMOLED 90 Hz est un plaisir à utiliser, il n’y a pas de hoquet avec des performances et le système de double caméra arrière capture certaines des meilleures images que vous pouvez actuellement obtenir avec un smartphone.

Si vous aimez les téléphones ci-dessus mais ne pouvez tout simplement pas justifier les prix élevés, vous avez beaucoup d’autres options – dont le Moto G7. Les téléphones de la série G de Motorola sont parmi les meilleurs du milieu de gamme, le G7 n’étant pas différent. Autrement dit, le Moto G7 a tout ce dont vous avez besoin pour une expérience Android fiable. L’écran de 6,2 pouces est idéal pour le travail et le jeu, les performances sont rapides grâce au processeur Snapdragon 632 et 4 Go de RAM, et la batterie de 3000 mAh permet une journée d’utilisation solide. Il y a même une prise casque!

Le Pixel 3a est le premier téléphone à petit budget de Google jamais sorti sous la marque Pixel, et pour une première tentative, il est remarquable à quel point il est bon. Côté technique, le Pixel 3a propose un processeur Snapdragon 670, 4 Go de RAM, une batterie de 3000 mAh et une prise casque. Jusqu’à présent, assez similaire au Moto G7. Cependant, le Pixel 3a présente deux grands avantages: les appareils photo et les mises à jour. Le 3a capture de superbes photos, face à face avec des produits phares beaucoup plus chers. Vous pouvez également compter sur les mises à jour logicielles jusqu’en mai 2022.

Maintenant, disons que vous êtes vraiment à court d’argent, mais que vous avez toujours besoin d’un téléphone de qualité pour rester connecté. Que devrais tu faire? Nous vous recommandons de prendre le Samsung Galaxy A10e. C’est à l’extrémité inférieure du totem pour les offres de smartphones de Samsung, mais pour le prix que vous payez, c’est impressionnant à quel point c’est bon. Vous obtenez un écran HD + de 5,83 pouces, 32 Go de stockage extensible et une caméra arrière de 8 mégapixels. Vous obtiendrez également une prise casque de 3,5 mm, une batterie de 3000 mAh et un design élégant et moderne.

Besoin d’un nouveau téléphone? Découvrez ce que Walmart a à offrir

Walmart n’est peut-être pas le premier détaillant auquel vous vous adressez lorsque vous devez acheter un nouveau téléphone, mais il devrait vraiment l’être. La sélection de téléphones Android de la société est en fait assez grande, avec diverses ventes et annulations, ce qui facilite l’obtention d’une bonne affaire.

Dans l’ensemble, le meilleur téléphone que vous pouvez acheter chez Walmart en ce moment est le Samsung Galaxy S20. Oui, c’est cher, mais on ne peut pas non plus nier à quel point cette chose est bonne. Le chipset Snapdragon 865 de Qualcomm associé à 12 Go de RAM se traduit par des performances exceptionnelles, la technologie d’affichage de Samsung est meilleure que jamais, les caméras ont subi une mise à niveau majeure et nous ne pouvons pas obtenir suffisamment de cette autonomie.

Si vous recherchez quelque chose de plus abordable, un autre excellent choix est le Google Pixel 3a. Bien qu’il ne soit pas aussi impressionnant sur le plan technique que le Galaxy S20, le Pixel 3a parvient toujours à offrir une expérience vraiment agréable à une fraction du prix. L’affichage est solide, la qualité de la caméra est excellente et les mises à jour logicielles garanties sont une énorme victoire pour une utilisation à long terme.

