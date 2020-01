Meilleurs smartphones, Chromebooks et plus du CES

Cette semaine a été dominée par le CES 2020, et juste au cas où vous auriez raté quelque chose, nous vous avons couvert. Assurez-vous de consulter nos récompenses CES 2020 Top Picks, ainsi que nos récapitulatifs des annonces les plus importantes et les meilleures dans une variété de catégories, y compris les smartphones, les appareils portables, la maison intelligente, les téléviseurs, les Chromebooks, les ordinateurs portables, etc.

Nous avons également mis la main sur le smartphone One One de OnePlus, qui porte bien son nom, qui comprend du verre électrochomique qui cache le module de la caméra lorsqu’il n’est pas utilisé. Samsung a également présenté ses nouveaux Galaxy S10 Lite et Note 10 Lite, bien que nous ne sachions toujours pas pour qui ils sont réellement.

Ce n’est pas tout du géant sud-coréen, car Samsung a deux autres téléphones en préparation avant l’annonce du mois prochain du Galaxy S11 / S20. Le premier est le Xcover Pro, qui présente un extérieur robuste et une batterie amovible. L’autre est un pliable à clapet appelé Galaxy Bloom, qui s’inspire des poudres de maquillage.

