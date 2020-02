Meilleurs supports et supports pour Google Home Mini en 2020

Meilleur

Supports et supports pour Google Home Mini

Le Google Home Mini est un petit palet impressionnant qui peut jouer de la musique, automatiser votre maison et exploiter les pouvoirs de recherche de Google pour moins de 50 $. À ce prix, il n’est pas difficile d’en acheter quelques-uns pour les placer à différents endroits de votre maison. Vous pouvez placer les Home Minis sur différentes tables ou étagères, ou vous pouvez aller plus loin et installer les haut-parleurs sur vos murs. Si vous souhaitez commencer le montage, voici par où commencer.

Oubliez tous les fils supplémentaires lorsque vous essayez de monter votre Home Mini. Le piédestal Mount Genie offre l’un des regards les plus propres possible avec ce support qui peut être facilement pointé dans n’importe quelle direction. De plus, vous avez toujours un accès facile au commutateur muet au cas où vous ne voudriez plus écouter Google.

10 $ chez Amazon

Ce support vous donne ce look de réveil rétro. Cela signifie également que votre Home Mini se tient verticalement, avec le haut-parleur orienté vers la pièce plutôt que vers le haut. Cela signifie également que vous pouvez voir visiblement les lumières en un coup d’œil. Il est rapide et facile à assembler et il a également un petit trou dans le haut pour faire passer le câble.

14 $ chez Amazon

L’installation de ce support nécessite un travail pratique, donc si vous n’avez pas peur de percer des trous dans votre mur et de faire passer des câbles à travers, cela a la conception la plus propre. Vous n’aurez pas facilement accès à l’interrupteur et aux commandes de mise en sourdine, mais vous pouvez placer le support n’importe où dans votre maison sur lequel vous pouvez exécuter un câble micro-USB, afin que vous puissiez utiliser vos prises murales pour vos autres gadgets.

15 $ sur Amazon

Celui-ci n’est pas explicitement conçu pour le Home Mini mais c’est un petit support parfait malgré tout. C’est un remplacement de plaque murale qui comprend une étagère, qui peut supporter n’importe quoi jusqu’à 10 livres. Pour alimenter votre appareil, faites simplement passer les câbles à l’arrière de l’étagère. Il n’y a aucun problème avec le câblage, donc les habitants des appartements et les propriétaires peuvent l’utiliser.

8 $ chez Amazon

Voulez-vous placer divers Google Home Minis dans votre maison sans qu’ils ne dépassent comme un pouce endolori? Mettez-le dans un hibou! Le KeyEntre Owl Statue Station cache essentiellement votre Home Mini tout en donnant l’impression que le hibou parle. Et avec les découpes à l’arrière de la station, vous pouvez facilement accéder au câble d’alimentation et au commutateur de sourdine.

18 $ chez Amazon

Le support de prise AMORTEK est destiné à ceux qui veulent garder le Home Mini à proximité d’une prise sans avoir un tas de câble supplémentaire. Le support se branche directement sur votre prise existante et vous permet de cacher le long câble qui se branche sur le Home Mini. De plus, vous pouvez faire accrocher le Home Mini au-dessus ou en dessous des prises, selon l’espace dont vous disposez.

8 $ chez Amazon

Faites fondre votre Home Mini comme une fleur. La tige est flexible pour que vous puissiez la positionner comme vous le souhaitez. Il y a un petit trou dans le haut pour faire passer le câble, et vous pouvez également faire passer le câble le long de la tige pour garder les choses bien rangées.

21 $ chez Amazon

Si la simplicité est le nom du jeu, vous ne pouvez pas vous tromper avec le support de montage UGREEN. Ce support repose juste sur votre table et vous permet de reposer la Home Mini à l’intérieur. Le léger angle du support de montage permet à votre Mini de projeter le son dans la pièce plutôt que de le diriger vers le plafond.

9 $ chez Amazon

Dekodots a publié une ligne de table pour le Home Mini, qui tient parfaitement l’enceinte intelligente tout en offrant un peu plus de personnalité. Ces différents modèles vont du lama au dragon et même au crâne, si c’est votre genre de chose. Le support soulèvera votre Home Mini de la table et peut être placé n’importe où pour ajouter une touche supplémentaire à la pièce.

20 $ chez Amazon

Lequel se démarque?

Pour quelque chose de rapide et facile à installer, le piédestal Mount Genie est votre meilleur coup. Ce support soutiendra votre Home Mini tout en offrant un accès privé au commutateur de sourdine et aux câbles d’alimentation. De plus, le fond en caoutchouc du Home Mini garantit qu’il reste dans le piédestal sans tomber accidentellement.

Si cela ne vous dérange pas de vous salir les mains et que vous êtes sûr de percer des trous dans les murs, le support intégré Dot Genie vous donnera le look le plus net de tous les supports. Vous n’aurez pas de fils qui dépassent puisque vous trouverez le câble à travers le mur. C’est quelque chose que vous devez prendre en considération lorsque vous décidez où placer Home Mini, mais le résultat sera esthétique. Le placement mural intégré est parfait si vous utilisez la fonction de diffusion sur le Home Mini.

Maintenant que vous avez configuré et rangé votre Google Home Mini, vous pouvez ajouter à son utilité en consultant certains produits compatibles pour la maison intelligente.

