Meilleurs téléphones Android à moins de 100 $ (janvier 2020)

Tout le monde n’a pas besoin de dépenser plus d’un millier de dollars pour son téléphone juste pour s’en sortir, en particulier ceux des opérateurs prépayés qui cherchent à réduire leurs dépenses dans la mesure du possible. Heureusement, les téléphones à toutes les gammes de prix se sont améliorés ces derniers temps, et cela est particulièrement vrai dans la catégorie budget. C’était auparavant un terrain vague d’appareils presque inutilisables, mais maintenant, vous pouvez obtenir un téléphone incroyablement bon et fiable de nos jours pour un Benjamin.

Le début de cette liste est notre premier choix global – le Ulefone Note 7. En ce qui concerne les smartphones de cette gamme de prix, le Note 7 est l’un des meilleurs. Il apporte beaucoup à la table, y compris un écran de 6,1 pouces, trois caméras arrière et une batterie de 3 500 mAh. Android 9 est disponible dès la sortie de l’emballage, avec la prise en charge du stockage extensible. Tant que vous utilisez un opérateur GSM, le Note 7 est parfait.

Le Nokia 5 est un ancien téléphone déverrouillé qui vaut toujours la peine d’être acheté, avec une version complètement dépouillée d’Android 9 Pie, une excellente qualité de construction et un processeur quadricœur. Il est déverrouillé pour fonctionner sur n’importe quel opérateur GSM, mais les acheteurs CDMA voudront chercher ailleurs. L’un des plus gros inconvénients est l’absence d’un capteur d’empreintes digitales, mais pour le prix, c’est un très bon rapport qualité-prix.

Le Moto E5 Play n’est pas aussi à jour que la nouvelle gamme de Motorola, mais il dispose toujours d’un processeur quad-core, de 2 Go de RAM et de 16 Go de stockage extensible. L’application Moto incluse permet certaines fonctionnalités logicielles qui manquent à d’autres téléphones de sa gamme de prix, comme le Moto Display, toujours utile. Tant que vous pouvez ignorer les énormes lunettes, l’E5 Play est un achat solide.

La sous-marque de cricket d’AT & T a une grande sélection, y compris le Moto G7 Supra. Il s’agit simplement d’une nouvelle image de marque du Moto G7 Power, ce qui signifie que le téléphone dispose d’un écran HD + de 6,2 pouces, d’un processeur octa-core de 1,8 GHz et d’une batterie massive de 5000 mAh qui devrait vous permettre jusqu’à trois jours d’utilisation avec une seule charge. Il y a aussi un capteur d’empreintes digitales et un stockage extensible!

Le Q7 Plus est l’une des meilleures offres sur Metro. Cela coûte généralement plus d’une centaine de dollars, mais si vous passez d’un autre transporteur, vous pouvez l’obtenir bien en dessous de ce prix. Pour votre argent, vous obtenez un téléphone avec un écran Full HD + de 5,5 pouces, une résistance à la poussière / à l’eau IP68, une prise casque DAC quadruple et un stockage extensible. Et, oui, il y a un capteur d’empreintes digitales.

Qui a dit que les téléphones à petit budget devaient ressembler à cinq ans dans le passé? Le Galaxy A10e présente des lunettes incroyablement minces avec une encoche en forme de larme abritant la caméra avant, et il exécute le logiciel Android 9 Pie moderne. La batterie de 3000 mAh se charge via USB-C et les 32 Go de stockage interne peuvent être étendus jusqu’à 512 Go avec une carte microSD.

Vous ne pensez peut-être pas que 100 $ peuvent vous acheter beaucoup dans le monde des smartphones, mais si vous savez où chercher, il est possible de trouver des combinés incroyablement excellents à ce prix ou en dessous – un excellent exemple étant le Ulefone Note 7.

Le Note 7 ne ressemble pas à un smartphone de 100 $, présentant un écran avec des lunettes minces et une encoche en forme de goutte d’eau, sans parler de son système à triple caméra à l’arrière. En interne, le téléphone bascule un processeur quad-core, 1 Go de RAM, 16 Go de stockage extensible, une batterie de 3 500 mAh et Android 9. Si vous avez un opérateur GSM comme AT&T ou T-Mobile, c’est une voie solide à suivre.

De nombreux bons plans sont également proposés par les fournisseurs de services sans fil prépayés, tels que le Samsung Galaxy A10e sur Boost Mobile. C’est l’un des meilleurs téléphones économiques du marché en ce moment, offrant des choses comme 32 Go de stockage extensible, 2 Go de RAM, USB-C pour le chargement et une prise casque 3,5 mm.

