Meilleurs téléphones Android à moins de 200 $ (janvier 2020)

Les smartphones qui coûtent 1000 $ et plus sont rapidement devenus monnaie courante sur le marché, et pour toute personne à petit budget, ces prix élevés peuvent rapidement provoquer des maux de tête. Heureusement, les smartphones bon marché sont toujours nombreux, avec plus d’options que jamais auparavant. Si vous avez besoin d’un nouveau combiné mais que vous n’avez que 200 $ à dépenser, notre préféré est le Nokia 4.2. Aujourd’hui, nous en parlons et de cinq autres téléphones qui apportent une valeur énorme à l’espace bas de gamme.

Si vous avez besoin d’un nouveau téléphone Android et que vous n’avez que 200 $ à dépenser, notre meilleure recommandation doit aller au Nokia 4.2. Nokia a dominé les marchés bas de gamme et milieu de gamme au cours des deux dernières années, et le 4,2 représente la meilleure valeur globale que vous pouvez obtenir dans cette gamme de prix.

En regardant le Nokia 4.2, il est plutôt admirable de voir combien de fonctionnalités Nokia a pu intégrer dans un appareil aussi abordable. Il possède deux caméras arrière de 13 mégapixels et 2 mégapixels qui prennent de très bonnes photos, un bouton dédié pour faire apparaître l’Assistant Google et un emplacement microSD pour étendre les 32 Go de stockage interne jusqu’à 400 Go.

Une autre grande victoire pour le Nokia 4.2 est son expérience logicielle. Le téléphone est alimenté par Android One, et cela se traduit par quelques avantages énormes. Pour commencer, l’interface utilisateur globale est merveilleusement propre et facile à naviguer. C’est une expérience similaire à celle que vous trouverez sur les téléphones Pixel de Google et n’est pas embourbé avec des gadgets inutiles partout où vous regardez.

En conséquence, le Nokia 4.2 est garanti de recevoir des mises à jour logicielles majeures jusqu’en avril 2021 et des correctifs de sécurité jusqu’en avril 2022. Ce niveau de prise en charge des mises à jour n’est pas vu dans certains produits phares qui coûtent des centaines de dollars de plus, et si vous êtes quelqu’un qui prévoit de garder votre téléphone pour les années à venir, c’est un facteur énorme à considérer.

Il est irritant de constater que le Nokia 4.2 utilise toujours l’ancien port MicroUSB pour le chargement, et le dos en plastique recueille les empreintes digitales comme aucun autre, mais dans l’ensemble, il s’agit d’un package stellaire.

Avantages:

Deux caméras arrière

Bouton Assistant Google

Stockage extensible jusqu’à 400 Go

Nettoyer le logiciel Android One

Les inconvénients:

Port de charge MicroUSB

Le dos en plastique attire les empreintes digitales

Meilleur dans l’ensemble

Nokia 4.2

Celui à obtenir

Le Nokia 4.2 brille comme un excellent téléphone Android à faible coût. Il a deux caméras arrière, un bouton Google Assistant et un logiciel propre.

Meilleur finaliste: Samsung Galaxy A10e

Le Nokia 4.2 est une force à prendre en compte dans l’espace des smartphones à 200 $, mais s’il n’attire pas votre attention, une autre option à considérer est le Samsung Galaxy A10e. Selon l’endroit où se trouvent vos besoins, cela pourrait être un meilleur choix par rapport au 4.2.

Dès le départ, le Galaxy A10e a un écran plus impressionnant. Il est plus grand, va bord à bord avec le cadre gauche et droit du téléphone et a un cadre inférieur beaucoup plus petit. Si vous consommez beaucoup de médias, l’A10e mettra vos films et vos jeux en valeur.

Ce que nous aimons particulièrement sur ce téléphone, c’est le fait qu’il fonctionne sur tous les principaux opérateurs américains – y compris AT&T, Sprint, T-Mobile et Verizon. Comparé au Nokia 4.2, qui ne fonctionne qu’avec des réseaux GSM comme AT&T et T-Mobile, l’A10e est le choix de facto si vous comptez sur Sprint ou Verizon.

Les autres points forts du Galaxy A10e incluent un stockage extensible jusqu’à 512 Go, le processeur Exynos 7884B de Samsung et une batterie de 3000 mAh. Ce n’est pas parfait, à savoir avec le petit 2 Go de RAM, une seule caméra arrière et le bilan incohérent de Samsung pour les mises à jour logicielles, mais comme alternative au Nokia 4.2, c’est convaincant.

Avantages:

Écran Infinity

Stockage extensible

Fonctionne avec les réseaux GSM et CDMA

Des performances fiables

Les inconvénients:

Caméra arrière unique

Seulement 2 Go de RAM

Meilleur finaliste

Samsung Galaxy A10e

Utilisez-le sur n’importe quel support

Un autre grand combiné est le Galaxy A10e. Il dispose d’un écran Infinity impressionnant et fonctionne avec les réseaux GSM et CDMA.

Meilleur Alexa intégré: Moto G7 Play

Le Moto G-series de Motorola est depuis longtemps l’un des téléphones Android les plus populaires, et en ce moment, le meilleur de la société à moins de 200 $ est le Moto G7 Play. Oui, il a une encoche beaucoup plus grande par rapport aux 4.2 et A10e, mais il y a beaucoup ici qui rend le G7 Play intéressant.

Avec chaque téléphone commercialisé par Motorola, l’un des points forts est l’expérience logicielle. Avec le G7 Play, ce n’est pas différent. En plus d’une interface claire et rapide, vous bénéficiez également de la suite d’add-ons logiciels de Motorola. Cela inclut Moto Display (une excellente fonctionnalité toujours affichée) et Moto Actions – vous permettant de déplacer le téléphone en un coup de hache pour allumer la lampe de poche et le tourner pour ouvrir l’appareil photo. Dans l’utilisation quotidienne, ce sont beaucoup de plaisir et vraiment utiles.

Motorola a également travaillé avec Amazon pour intégrer profondément Alexa dans le G7 Play, vous permettant d’appuyer sur le bouton d’alimentation et de le maintenir enfoncé pour accéder à l’assistant virtuel à tout moment. Si vous préférez Alexa à Google Assistant, cela rend le G7 Play mieux adapté que quelque chose comme le Nokia 4.2.

Nous aimons également que le téléphone dispose d’un stockage extensible jusqu’à 512 Go, utilise un port USB-C pour charger et fonctionne sur tous les principaux opérateurs américains. Motorola a une histoire notoirement mauvaise pour ne pas avoir diffusé rapidement les mises à jour logicielles sur ses téléphones (le cas échéant), alors gardez cela à l’esprit avant de remettre votre argent.

Avantages:

Bouton Alexa Push-to-talk

L’excellent logiciel de Motorola

Le stockage est extensible

Processeur fiable

USB-C

Les inconvénients:

2 Go de RAM

Mauvais avenir pour les mises à jour logicielles

Grande encoche

Meilleur Alexa intégré

Moto G7 Play

Alexa facile d’accès

Les fans de Motorola voudront tourner leur attention vers le Moto G7 Play. Il a un accès facile à Alexa, d’excellents logiciels et plus encore.

Meilleurs appareils photo: Xiaomi Mi A3

Le Xiaomi Mi A3 est le premier téléphone international sur notre liste, et lors de l’achat d’un téléphone international, il y a certaines choses à garder à l’esprit. Vous n’obtenez pas de garantie avec votre achat car il n’est pas officiellement vendu aux États-Unis, et lorsqu’il est utilisé sur T-Mobile ou AT&T, certaines bandes LTE manquantes signifient que vous ne pouvez pas avoir un signal aussi puissant dans les grands bâtiments ou les zones rurales. Ces deux mises à part, cependant, le Mi A3 est un téléphone convaincant.

L’un des gros avantages du Mi A3 est son ensemble de caméras. Vous obtenez un total de trois appareils photo, dont un objectif principal de 48 mégapixels, un objectif ultra-large de 8 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels pour les portraits. Les photos en basse lumière n’ont pas autant de détails que nous le souhaiterions, mais les photos prises avec un éclairage suffisant sont fantastiques. L’appareil photo ultra-large est également très amusant à utiliser, et Xiaomi intègre l’IA pour aider vos images à être aussi belles que possible à chaque fois. Pour le prix, c’est une offre assez impressionnante.

Ailleurs, le Mi A3 brille également grâce à son design magnifique, sa batterie longue durée et son propre logiciel Android one. Il y a même une prise casque 3,5 mm si vous y êtes toujours!

Tant que vous n’êtes pas dérangé par les caprices internationales et le capteur d’empreintes digitales frustrant à l’écran, le Xiaomi Mi A3 est un combiné solide.

Avantages:

Conception en verre premium

Superbes caméras arrière triples

Excellente autonomie de la batterie

Android One

Prise casque 3,5 mm

Les inconvénients:

Le capteur d’empreintes digitales à l’écran est défectueux.

Prise en charge LTE limitée aux États-Unis

Meilleures caméras

Xiaomi Mi A3

De superbes caméras à un prix avantageux

Si vous êtes un déclencheur, vous adorerez le Mi A3 et son triple boîtier de caméra arrière. Il a également une belle conception et un excellent logiciel.

Meilleur design industriel: Nokia 3.1 Plus

Auparavant offert en exclusivité pour les clients de Cricket Wireless, vous pouvez désormais acheter le Nokia 3.1 Plus déverrouillé et l’utiliser sur n’importe quel fournisseur sans fil GSM – comme AT&T, T-Mobile, etc.

L’une des choses que nous aimons le plus du 3.1 Plus est son incroyable design industriel. Le téléphone est fabriqué en polycarbonate doux au toucher, ce qui lui donne une merveilleuse sensation en main sans sacrifier la durabilité. Il y a aussi une bonne quantité de poids sur le téléphone, ce qui l’empêche de se sentir aussi bon marché que le prix pourrait vous le faire croire.

La batterie de 3 500 mAh, associée à une résolution HD +, vous permet d’obtenir jusqu’à deux jours de batterie sur une seule charge. Il y a aussi une puce NFC qui permet Google Pay, un capteur d’empreintes digitales fiable, un stockage extensible jusqu’à 256 Go et des mises à jour logicielles garanties grâce au programme Android One. Les performances ne sont pas les meilleures et le haut-parleur mono positionné à l’arrière est une déception, mais dans l’ensemble, le Nokia 3.1 Plus est un concurrent sérieux dans cette fourchette de prix.

Avantages

Excellente qualité de construction

Durée de vie de la batterie de deux jours

Capteur d’empreintes digitales rapide

Puce NFC pour Google Pay

Mises à jour logicielles garanties

Les inconvénients

Performances lentes

Haut-parleur mono orienté vers l’arrière

Meilleur design industriel

Nokia 3.1 Plus

Le design haut de gamme de Nokia transparaît

Nokia est incroyablement bien connu pour son design industriel de haut niveau, et le Nokia 3.1 Plus livre la marchandise sur ce front.

Meilleur choix budgétaire: Nokia 2.2

Aucun des téléphones de cette liste n’est considéré comme cher, mais si vous essayez de dépenser le moins d’argent possible, le Nokia 2.2 est fait pour vous. Vous faites des sacrifices pour atteindre un prix aussi bas, mais en fin de compte, cela vaut vraiment la peine d’être considéré.

Comparé aux autres téléphones de notre liste, le Nokia 2.2 est plutôt compact avec un écran de 5,71 pouces. Cela le rend assez facile à utiliser dans une main, et ce n’est pas quelque chose que vous pouvez dire sur beaucoup de téléphones qui sont sortis ces jours-ci. Il y a aussi un bouton Google Assistant et un stockage extensible jusqu’à 400 Go.

Tout comme le 4.2, le Nokia 2.2 est alimenté par Android One. Encore une fois, cela signifie une interface logicielle propre et des années de mises à jour garanties. Les mises à jour logicielles se poursuivront jusqu’en juin 2021 et les correctifs de sécurité ne s’arrêteront qu’en juin 2022.

Le Nokia 2.2 n’est pas livré avec un capteur d’empreintes digitales et utilise un processeur MediaTek plus lent, et c’est là que son prix ultra bas se fait connaître. Cependant, il est remarquable de voir combien de téléphone vous obtenez pour si peu d’argent.

Avantages:

Facile à utiliser d’une seule main

Logiciel propre avec Android One

Bouton Assistant Google

Le stockage est extensible

Téléphone le moins cher de notre liste

Les inconvénients:

Pas de capteur d’empreintes digitales

Processeur peu brillant

Meilleur choix budgétaire

Nokia 2.2

Jusqu’où pouvez-vous descendre?

Vous essayez de dépenser le moins possible? Allez avec le Nokia 2.2. Il obtient les bases et arrive à un prix incroyablement bas.

Meilleur téléphone international: Xiaomi Redmi Note 7

Source: Android Central

Pour compléter cette liste, nous avons le Xiaomi Redmi Note 7. Il s’agit d’un autre téléphone international, ce qui signifie aucune garantie et des bandes LTE manquantes. Cependant, ce sont à peu près les seuls inconvénients réels de cet appareil.

Le Redmi Note 7 est un téléphone incroyablement impressionnant. Il a un design verre / métal incroyable, la couleur Neptune Blue étant carrément hypnotisante. Vous bénéficiez également d’un grand écran de 6,35 pouces avec une résolution Full HD + nette, sans parler du capteur d’empreintes digitales arrière rapide et de deux caméras arrière.

Sous le capot, le Note 7 est équipé du processeur Snapdragon 660, de 4 Go de RAM, de 64 Go de stockage extensible et d’une énorme batterie de 4000 mAh.

Le logiciel MIUI personnalisé de Xiaomi peut parfois sembler enlisé, mais à presque tous les égards, c’est un téléphone incroyablement bon.

Avantages:

Conception exceptionnelle

Caméras solides

Batterie longue durée

Détecteur d’empreintes digitales

Performances rapides

Les inconvénients:

Ne vient pas avec une garantie

Manque de prise en charge pour toutes les bandes LTE américaines

Meilleur téléphone international

Xiaomi Redmi Note 7

Une option internationale séduisante

Si cela ne vous dérange pas de vous aventurer dans les eaux internationales, le Redmi Note 7 est un achat fantastique. C’est magnifique, puissant et plus encore.

Conclusion

Il y a quelques années à peine, 200 $ ne pouvaient pas vous acheter beaucoup comme un téléphone Android de qualité. En 2020, cependant, il est assez surprenant de voir combien d’options vous avez dans un segment de prix aussi bas. De tout ce qui est actuellement disponible, nous pensons que le meilleur téléphone Android de moins de 200 $ est le Nokia 4.2.

Pour la personne moyenne qui achète un nouveau téléphone, le 4.2 est excellent. L’écran a l’air bien, les performances sont assez bonnes pour une utilisation régulière et vous bénéficiez de subtilités telles que deux caméras arrière, un bouton Google Assistant et l’expérience du logiciel Android One haut de gamme.

Les autres téléphones de cette liste valent certainement la peine d’être vérifiés, mais si vous voulez rester simple, optez pour le Nokia 4.2 et continuez votre vie. Nous pensons que vous en serez vraiment satisfait.

