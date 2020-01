Meilleurs téléphones Android à moins de 300 $ en 2020

Source: Android Central

Meilleur

Téléphones Android à moins de 300 $

Android Central

2020

Vous pouvez obtenir beaucoup de téléphone pour un prix modeste de nos jours. Motorola est un leader dans les options de milieu de gamme depuis des années, et cela est vrai avec son excellent nouveau Moto G7. Pour un prix extrêmement compétitif, vous obtenez des spécifications performantes avec un grand écran et un logiciel simple que tout le monde peut comprendre. De plus, il a une charge rapide TurboPower et utilise enfin USB-C.

Source: Android Central

Le Moto G7 a à peu près tout ce que vous pourriez demander d’un téléphone à ce prix. Le logiciel est propre mais intelligent avec Moto Actions et Moto Display, et il est rapide à recharger avec la charge TurboPower de Motorola. Le G7 a également des spécifications décentes, y compris un Snapdragon 632, 64 Go de stockage extensible et 4 Go de RAM – et il se charge enfin via USB-C!

Le design est élégant et moderne avec des lunettes d’affichage et un capteur d’empreintes digitales arrière, l’appareil photo est impressionnant pour son domaine, et il est même résistant aux éclaboussures (mais gardez à l’esprit que ce n’est pas la même chose que la résistance à l’eau à part entière). De plus, vous pourrez toujours profiter du logiciel simple et utile de Motorola.

Avantages:

Logiciel simple et efficace

Compatible avec tous les transporteurs américains

Chargement USB-C

Résistance aux éclaboussures

Les inconvénients:

Autonomie moyenne de la batterie

Mise à jour du logiciel douteuse future

Meilleur dans l’ensemble

Moto G7

Tout ce dont vous avez besoin, à un prix avantageux

Le Moto G a toujours été un incontournable de ce marché, et pour cause. Le Moto G7 est une valeur exceptionnelle à tous égards.

Meilleure alternative: Samsung Galaxy A50

Source: Harish Jonnalagadda / Android Central

Samsung est surtout connu pour ses téléphones haut de gamme, mais l’A50 pénètre extrêmement bien dans le milieu de gamme. L’écran de 6,4 pouces est plus grand et beaucoup plus agréable que ce à quoi vous vous attendez pour quelque chose qui rivalise à ce prix, tout comme le magnifique matériel. La fiche technique est solide, avec une batterie de 4000mAh et un processeur capable. Vous devrez faire face à certains bloatware induits par Samsung dans le logiciel, mais l’A50 est un excellent téléphone dans l’ensemble.

L’appareil photo principal de 25 mégapixels est capable d’un bon éclairage mixte, bien que comme prévu pour ce prix, il manque de lumière. Mais ce qui est surprenant pour cet argent, c’est l’ajout à la fois d’un appareil photo grand angle dédié, qui prend des photos amusantes avec une nouvelle perspective, et d’un appareil photo de profondeur dédié pour les portraits.

Afin d’atteindre le bon prix, vous devez acheter un modèle international, mais nous pensons que cela en vaut la peine compte tenu de vos économies et de tout ce que vous obtenez pour l’argent.

Avantages:

Affichage de niveau supérieur

Grande autonomie de la batterie

Triple caméra solide

Excellentes spécifications pour l’argent

Les inconvénients:

Bloatware considérable

Les prises de vue en mode portrait sont faibles

Pas de MST Samsung Pay

Modèle américain plus cher qu’international

Meilleure alternative

Samsung Galaxy A50

Grande qualité Samsung pour une fraction du prix

L’A50 apporte l’ADN Samsung haut de gamme, avec de bonnes spécifications et un grand écran. La triple caméra est bonne et possède un objectif grand angle amusant.

Meilleur rapport qualité / prix: Nokia 6.2

Source: Android Central

Nokia s’est imposé comme l’un des leaders du marché des téléphones Android abordables, et l’un de ses combinés les plus convaincants est le Nokia 6.2.

Côté matériel, le 6.2 a de quoi plaire. L’écran Full HD + de 6,3 pouces a non seulement une petite encoche et des cadres assez petits, mais il prend également en charge le contenu HDR pour des couleurs vives et vibrantes. Encore plus cool, si vous regardez du contenu non HDR, le 6.2 le convertira en HDR pour que tout soit aussi beau que possible. À l’arrière, vous trouverez trois caméras arrière et un capteur d’empreintes digitales. Il y a même un bouton Google Assistant dédié!

À l’intérieur du Nokia 6.2, il y a tout autant de quoi s’emballer. Le processeur Snapdragon 636 de Qualcomm couplé à 4 Go de RAM permet des performances suffisantes et avec 64 Go de stockage pouvant être étendu jusqu’à 512 Go, vous ne manquerez jamais d’espace pour tous vos jeux, applications, images, etc. cela avec une expérience propre du logiciel Android One avec des mises à jour garanties, et vous obtenez beaucoup pour votre argent.

Avantages:

Logiciel Android One simple et propre

Mises à jour garanties

Affichage HDR

Design en verre élégant

Très joli écran

Meilleure valeur

Nokia 6.2

L’une des meilleures expériences logicielles que vous trouverez

Le Nokia 6.2 est une valeur incroyable. Il a un logiciel impressionnant, un design premium et un affichage dynamique.

Meilleur international: Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Source: Apoorva Bhardwaj / Android Central

Xiaomi n’est pas la première marque de téléphone vers laquelle vous vous tournez si vous magasinez pour un nouveau combiné aux États-Unis, mais si vous avez un budget limité, acheter l’un des téléphones de l’entreprise a beaucoup de sens.

Prenez le Redmi Note 8 Pro, par exemple. En regardant le téléphone, vous ne penseriez pas qu’il est associé à un prix aussi bas. Il présente un superbe design en verre disponible dans une myriade de couleurs, un capteur d’empreintes digitales monté à l’arrière et un grand écran Full HD + de 6,53 pouces avec des lunettes minimales. En interne, vous trouverez une grande batterie de 4500 mAh, un stockage extensible et un processeur MediaTek Helio G90T. Il y a aussi un appareil photo de 64 mégapixels, qui est capable de prendre des photos vraiment solides.

Étant un téléphone international, le Redmi Note 8 Pro n’a pas de garantie appropriée et peut avoir de faibles performances LTE dans certains domaines, mais dans l’ensemble, cela devrait fonctionner très bien. Il convient également de souligner que EMUI est jonché d’une tonne de bloatware, mais si votre principale préoccupation est d’obtenir le meilleur matériel et les spécifications les plus impressionnantes sans se ruiner, Xiaomi vous a couvert.

Avantages:

Matériel magnifique

Énorme batterie de 4500 mAh

Stockage extensible

Caméra arrière 64MP

Les inconvénients:

Des tonnes de ballonnements

N’a pas de garantie américaine

Couverture LTE potentiellement limitée

Meilleur international

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Une valeur incroyable à tous les niveaux

Il n’est peut-être pas officiellement vendu aux États-Unis, mais le Xiaomi Redmi Note 8 Pro offre des caractéristiques fantastiques à un prix compétitif.

Meilleur Ultra Low-Cost: Moto E6

Source: Motorola

Le Moto E6 intègre de nombreuses fonctionnalités qui rendent le Moto G7 grand et réduit là où cela est nécessaire pour atteindre un prix beaucoup plus bas. Vous obtenez des spécifications capables, un assez grand écran, une taille de batterie fine et le même logiciel Moto simple avec un bon ensemble de fonctionnalités. Vous bénéficiez également d’un revêtement hydrofuge et d’un support pour tous les transporteurs américains avec une garantie complète.

Sur le plan négatif, l’écran 720p ne va pas vous impressionner, ni l’appareil photo. Vous pouvez également charger sur l’ancien Micro-USB. Heureusement, l’argent a été dépensé là où il le fallait: les fonctionnalités et les capacités du téléphone. Le Moto E6 marche une bonne ligne pour un si bon prix.

Avantages:

Prise en charge de tous les transporteurs américains

Revêtement déperlant

Logiciel simple avec de bonnes fonctionnalités

Prise casque 3,5 mm

Les inconvénients:

Construction en plastique

Résolution d’écran 720p seulement

Chargement micro-USB

Meilleur Ultra Low-Cost

Moto E6

Faire les bases

Le Moto E6 ne gagnera aucun prix de design, mais votre petit investissement vous offre des spécifications solides, de bons logiciels et de belles fonctionnalités.

Meilleure autonomie de la batterie: puissance du Moto G7

Source: Android Central

Tout le monde a des désirs et des besoins différents en ce qui concerne les smartphones, mais une caractéristique que nous pouvons tous convenir d’être très importante est la durée de vie de la batterie. Si vous recherchez un téléphone pouvant durer plus d’une journée par charge, le Moto G7 Power est fait pour vous.

Avec une batterie massive de 5000 mAh, Motorola espère que vous pouvez vous attendre à 2,5 jours d’utilisation sur une seule charge, faisant du G7 Power l’un des téléphones les plus durables du marché. Nous sommes également fans de son stockage extensible (jusqu’à 512 Go), du logiciel Android Pie propre avec les modules complémentaires de Motorola (comme Moto Display et Moto Actions), et de pouvoir appuyer deux fois sur le bouton d’alimentation pour invoquer Alexa à tout moment .

Peut-être encore plus attrayant, le Moto G7 Power fonctionne avec tous les principaux transporteurs américains – y compris AT&T, T-Mobile, Sprint et Verizon. Nous souhaitons qu’il y ait plus que 32 Go de stockage à bord et que la qualité de la caméra soit meilleure, mais pour les amateurs de batterie, le G7 Power est le chemin à parcourir.

Avantages

Énorme batterie de 5000 mAh

Stockage extensible

Logiciel propre avec les goodies Motorola

Alexa push-to-talk

Fonctionne sur n’importe quel transporteur américain

Les inconvénients

Caméra médiocre

Seulement 32 Go de stockage interne

Meilleure autonomie de la batterie

Moto G7 Power

Plus de deux jours de batterie sur une seule charge.

La durée de vie de la batterie est le nom du jeu avec le Moto G7 Power – offrant une unité de 5000 mAh pour 2,5 jours d’utilisation par charge.

Meilleur compact: Nokia 4.2

Source: Harish Jonnalagadda / Android Central

Les téléphones compacts sont difficiles à trouver en 2020, mais celui qui se démarque est le Nokia 4.2. Un écran de 5,71 pouces peut ne pas sembler très petit, mais par rapport aux autres options de cette liste, c’est toute la différence. En plus du petit facteur de forme, l’écran affiche également une résolution HD + et un rapport écran / corps de 77%.

Qu’obtenez-vous d’autre avec le Nokia 4.2? Comment fonctionnent les caméras doubles, un capteur d’empreintes digitales, le bouton Assistant Google et le NFC pour Google Pay? Sans oublier le stockage extensible, une batterie de 3000 mAh et des mises à jour logicielles garanties grâce à Android One.

L’utilisation de Micro-USB pour charger est un frein, mais pour le prix, on ne peut pas trop se plaindre.

Avantages

Facile à utiliser d’une seule main

NFC pour Google Pay

Bouton Assistant Google

Mises à jour logicielles garanties

Meilleur compact

Nokia 4.2

Plus gros n’est pas toujours mieux

Pour les acheteurs qui souhaitent un petit téléphone compact qu’ils peuvent facilement utiliser d’une seule main, il n’y a pas de meilleur choix que le Nokia 4.2.

Meilleur stylet: LG Stylo 5

Source: LG

La série Galaxy Note est la plus populaire pour tirer le meilleur parti d’un téléphone vantant les stylets, mais si vous n’avez pas l’argent pour une note phare, le LG Stylo 5 vaut le détour. Tout comme la note, il possède un stylet inclus que vous pouvez cacher à l’intérieur du téléphone lorsque vous ne l’utilisez pas. Contrairement à la note, cependant, le Stylo 5 est très abordable.

Avec le stylet du Stylo 5, vous pouvez dessiner, prendre des notes et naviguer dans l’interface utilisateur – ce qui est assez pratique lorsque vous essayez d’appuyer sur de petits boutons sur l’écran. Vous bénéficiez également d’un écran Full HD + de 6,2 pouces, d’Android 9 Pie et de 32 Go de stockage pouvant être étendu jusqu’à 2 To. Il existe également un support Alexa push-to-talk, ce qui signifie que vous pouvez appuyer deux fois sur le bouton d’alimentation à tout moment pour vous connecter avec l’assistant.

Le seul appareil photo 13MP ne fera pas tomber vos chaussettes de si tôt et le design en plastique n’est pas le plus beau que nous ayons jamais vu, mais en ce qui concerne les téléphones vantant les stylets, le Stylo 5 est une option puissante.

Avantages

Livré avec un stylet

Grand écran pour dessiner et prendre des notes

Push-to-talk Alexa

Grande batterie

Les inconvénients

Une caméra arrière

Construction en plastique bon marché

Meilleur stylet

LG Stylo 5

Le téléphone économique avec un stylet

Le LG Stylo 5 est un excellent achat, vous permettant de dessiner et de prendre des notes manuscrites où que vous alliez.

Conclusion

Même lorsque votre budget est serré, vous pouvez obtenir un excellent téléphone avec le Moto G7. Il offre de bonnes performances avec un logiciel simple rempli de fonctionnalités Moto utiles, et avec un bon matériel, il ne ressemble pas à un téléphone “bon marché”. C’est aussi une grande taille avec suffisamment d’espace d’écran pour faire les choses sans se sentir trop grand.

Étonnamment, le marché Android propose de nombreuses autres options intéressantes à des prix abordables, mais lorsque vous cherchez à économiser de l’argent, il y aura des compromis. Lorsque vous magasinez pour ces téléphones, examinez attentivement les spécifications pour vous assurer que vous ne manquez pas une fonctionnalité que vous aimeriez avoir. De nombreux téléphones bon marché réduiront la taille de l’écran, la résolution d’affichage, les caméras supplémentaires ou les bonus comme les haut-parleurs stéréo. Cependant, lorsque vous magasinez, vous pourrez obtenir un excellent téléphone pour seulement quelques centaines de dollars.

L’achat d’un nouveau téléphone Android peut être une tâche assez ardue, surtout lorsque vous essayez de maintenir des prix bas. Vous voulez acheter quelque chose qui pourra faire tout ce dont vous avez besoin, mais obtenir un combiné de qualité sans vous ruiner n’est pas une tâche facile. Si vous ne savez pas par où commencer, voici quelques conseils à garder à l’esprit. Tout d’abord, quelles fonctionnalités sont prioritaires pour vous? Prenez-vous beaucoup de photos? Si c’est le cas, vous aurez besoin d’un bon appareil photo. Un nombre élevé de mégapixels se traduit par une photo plus détaillée, et certains téléphones ont plusieurs appareils photo qui vous permettent de zoomer sur les sujets ou de capturer plus dans le cadre. L’affichage est un autre facteur à considérer. Un écran plus grand sera plus difficile à utiliser d’une seule main, mais il sera également mieux adapté pour regarder des films et jouer à des jeux. De même, une résolution d’écran plus élevée signifie que tout sur le téléphone sera plus net et plus agréable pour les yeux. Enfin et surtout, gardez un œil sur la capacité de la batterie du téléphone que vous regardez. Plus il compte de mAh, plus il durera longtemps avec une seule charge.

Crédits – L’équipe qui a travaillé sur ce guide

Hayato Huseman est un toxicomane de salon professionnel et un éditeur de vidéo pour Android Central basé à Indianapolis. Il peut surtout se plaindre du froid et de l’enthousiasme pour le prog metal sur Twitter à @hayatohuseman. Vous avez un conseil ou une demande? Envoyez-lui une ligne à hayato@mobilenations.com.

Joe Maring est le rédacteur en chef d’Android Central et adore parler de tout ce qui concerne Android (il suffit de demander aux tiroirs pleins de téléphones de son bureau. Il va aussi trop souvent chez Starbucks et peut souvent être trouvé avec une sorte de café au lait dans ses mains. ou si vous voulez dire hey? Contactez-nous sur Twitter @ JoeMaring1 ou envoyez un e-mail ou joe.maring@mobilenations.com!

Daniel Bader est rédacteur en chef d’Android Central. Au moment où il écrit ceci, une montagne de vieux téléphones Android est sur le point de tomber sur sa tête, mais son Dogue Allemand le protégera. Il boit beaucoup trop de café et dort trop peu. Il se demande s’il y a une corrélation.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.