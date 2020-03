Meilleurs téléphones Android à moins de 400 $ (mars 2020)

Meilleur

Téléphones Android à moins de 400 $

Android Central

2020

Lorsque votre budget atteint 400 $, le Google Pixel 3a est le meilleur téléphone que vous puissiez obtenir. En effet, il offre la même expérience de base que le Pixel 3 haut de gamme qui l’a précédé. Vous obtenez le même logiciel et les mêmes fonctionnalités et la même expérience de caméra. Les seuls défauts viennent du matériel et de quelques spécifications – un bon compromis pour économiser des centaines de dollars.

Meilleur dans l’ensemble: Google Pixel 3a

Source: Android Central

Le Pixel 3a établit un bon équilibre entre le matériel, les spécifications et l’expérience. Oui, il est fait de plastique, mais il est vraiment bien exécuté. Oui, il a des spécifications réduites par rapport au Pixel 3, mais il s’intègre parfaitement avec les téléphones à ce prix. Ses fonctionnalités sont également à la hauteur de la concurrence, mais contrairement aux autres téléphones, le Pixel 3a possède un excellent logiciel Google rempli de petites fonctionnalités agréables et garanti d’obtenir des mises à jour pendant des années.

Cependant, ce qui distingue le Pixel 3a de la concurrence à ce prix, c’est son appareil photo. Là où il est tout à fait acceptable pour un téléphone de moins de 400 $ d’avoir un appareil photo “correct” ou “capable”, le Pixel 3a a un appareil photo exceptionnel – car c’est exactement la même chose que le Pixel 3 haut de gamme. Cela signifie que vous n’êtes pas seulement obtenir de loin le meilleur appareil photo à 400 $, mais vous obtenez également l’un des meilleurs appareils photo période. Même la caméra selfie est directement comparable aux Pixel 3, qui est un domaine où les téléphones de milieu de gamme réduisent généralement les coûts.

Avantages:

Caméra de niveau phare

Logiciel simple et utile

Mises à jour logicielles garanties

Les inconvénients:

Construction plastique bon marché

Vie de la batterie faible

Meilleur dans l’ensemble

Google Pixel 3a

Une expérience Pixel 3 de base – et un appareil photo – pour des centaines de moins

Le Pixel 3a a les mêmes expériences de base et de caméra que le Pixel 3 beaucoup plus cher (et même le Pixel 4 plus récent), mais à un prix plus attrayant.

Finaliste: Nokia 7.2

Source: Joe Maring / Android Central

Nokia continue de fabriquer de superbes téléphones abordables avec la même formule de base. Vous obtenez un matériel solide (si discret), des spécifications capables avec juste un peu plus, des caméras solides et un logiciel Android One propre et régulièrement mis à jour.

Le Nokia 7.2 ajoute quelques épices avec des options de couleurs soignées et un nouvel appareil photo triple qui apporte une résolution beaucoup plus élevée sur le capteur principal et le prend en charge avec un nouvel objectif ultra-large pour des photos intéressantes. Le processeur, la RAM, le stockage et la batterie sont tous améliorés par rapport au Nokia 7.1, et il n’était déjà pas en reste. Il s’agit d’un package complet et d’une grande valeur.

Avantages:

Le logiciel Android One est propre et simple

Mise à jour logicielle garantie future

La nouvelle triple caméra semble prometteuse

Quincaillerie élégante aux couleurs intéressantes

Grand écran et batterie suffisamment grande

Les inconvénients:

Un grand écran avec de grands cadres mène à un gros téléphone

Le processeur Snapdragon 660 commence à vieillir

Finaliste

Nokia 7.2

Un excellent téléphone polyvalent

Il est difficile de contester la formule de Nokia. Le 7.2 possède un excellent matériel, un grand écran, des spécifications solides et une triple caméra prometteuse.

Meilleur pour moins: Moto G7

Source: Daniel Bader / Android Central

Le G7 vérifie toutes les cases pour moins de 300 $, avec des spécifications solides, d’excellentes performances logicielles et un écran attrayant dans un boîtier attrayant. Vous manquez le NFC et obtenez une autonomie moyenne, mais la plupart des gens vont faire ce compromis. Motorola a pratiquement défini ce segment de prix depuis le Moto G d’origine, et il est clair pourquoi lorsque vous voyez le Moto G7.

Selon le pays dans lequel vous achetez, vous avez quelques autres options de modèle G7 avec une batterie plus grande pour un peu plus d’argent ou des fonctionnalités légèrement réduites pour un prix encore plus attrayant.

Avantages:

Logiciel simple et utile

Grand écran

Caméras capables

Les inconvénients:

Future mise à jour logicielle incertaine

Faible autonomie de la batterie pour sa taille

Pas de NFC

Meilleur pour moins

Moto G7

Un leader de la valeur pour moins de 250 $.

Il n’est pas surprenant à ce stade que le dernier Moto G soit une valeur incroyable pour tous ceux qui ont un budget maximum de 300 $.

Meilleur avec un grand écran: Samsung Galaxy A50

Source: Harish Jonnalagadda / Android Central

Samsung a amélioré son jeu avec le Galaxy A50, apportant tellement de ce qui rend ses produits phares à un prix acceptable. Vous obtenez un excellent écran de 6,4 pouces, des spécifications bien meilleures que ce à quoi vous vous attendez et une triple caméra de type phare qui tient vraiment la route.

De toute évidence, vous manquez la meilleure qualité de construction en métal et en verre de Samsung, et il y a quelques fonctionnalités coupées ici et là, mais l’A50 fait un excellent travail en ramenant ce qui compte à un prix abordable. Et finalement, c’est toujours un téléphone Samsung – avec la cohérence et les fonctionnalités que vous attendez.

Avantages:

Triple caméra de style phare

Grand écran haut de gamme

Grande autonomie de la batterie

Excellentes spécifications pour l’argent

Les inconvénients:

Bloatware considérable dans le logiciel

Les prises de vue en mode portrait sont faibles

Pas de support MST Samsung Pay

Meilleur avec un grand écran

Samsung Galaxy A50

Une expérience Samsung de base pour une fraction du prix.

Si le Galaxy S10 + de Samsung est attrayant mais que son prix ne l’est pas, vous serez incroyablement satisfait de tout ce que le Galaxy A50 offre.

Conclusion

Le marché des moins de 400 $ est à la fois extrêmement concurrentiel et un peu déroutant, mais il n’y a jamais eu autant d’options disponibles. Le Google Pixel 3a se démarque clairement comme le meilleur rapport qualité-prix inférieur à 400 $, car il est basé sur les mêmes principes que les pixels haut de gamme de Google. Cela signifie qu’il a le même logiciel, les mêmes fonctionnalités et le même appareil photo que le Pixel 3 (et à bien des égards le Pixel 4), mais avec une remise considérable.

Bien sûr, il est en plastique et l’écran n’est pas aussi agréable, mais à ce prix, vous vous attendez à ces lacunes. En ce qui concerne l’expérience réelle d’utilisation du téléphone au jour le jour, ces spécifications et fonctionnalités manquantes disparaissent et vous venez de découvrir le fantastique logiciel et l’appareil photo phare de Google.

Crédits – L’équipe qui a travaillé sur ce guide

Daniel Bader est le rédacteur en chef d’Android Central. Au moment où il écrit ceci, une montagne de vieux téléphones Android est sur le point de tomber sur sa tête, mais son Dogue Allemand le protégera. Il boit beaucoup trop de café et dort trop peu. Il se demande s’il y a une corrélation.

Andrew Martonik est rédacteur en chef aux États-Unis chez Android Central. Il est un passionné de mobile depuis les jours Windows Mobile et couvre toutes les choses liées à Android avec une perspective unique chez AC depuis 2012. Pour des suggestions et des mises à jour, vous pouvez le joindre à andrew.martonik@androidcentral.com ou sur Twitter à @andrewmartonik .

