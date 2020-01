Meilleurs téléphones Android à venir de 2020

2020 est un bon début pour les amateurs de smartphones, car quelques excellents combinés ont déjà été annoncés, notamment le Galaxy S10 Lite, le Galaxy Note 10 Lite et le OnePlus Concept One. Cependant, nous nous attendons à en voir beaucoup plus au cours des prochains mois. Il s’agit notamment des produits phares de Samsung, Huawei et LG, ainsi que de quelques intermédiaires de sociétés comme Google. Voici les meilleurs téléphones Android à venir qui devraient être annoncés au cours des six premiers mois de l’année.

Meilleurs téléphones Android à venir:

Samsung Galaxy S20 seriesSamsung Galaxy Z FlipXiaomi Mi 10 seriesLG G9 and V60 ThinQZTE Axon 10s Pro 5GSony Xperia 5 PlusHuawei P40 seriesOnePlus 8 seriesGoogle Pixel 4aAsus Zenfone 7

Note de l’éditeur: Nous mettrons régulièrement à jour cette liste des meilleurs téléphones Android à venir lors du lancement de nouveaux appareils.

1. Samsung Galaxy S20 series

Cash Karo

Les nouveaux téléphones Galaxy S de Samsung arrivent à grands pas. Vraisemblablement appelé Galaxy S20, S20 Plus et S20 Ultra, le trio sera annoncé le 11 février lors de l’événement Samsung Unpacked à San Francisco.

Vous ne trouverez pas de prise casque sur les téléphones Galaxy S20.

Le géant de la technologie n’a partagé aucun détail sur les téléphones à venir, mais nous savons certaines choses à attendre grâce aux nombreuses rumeurs qui circulent. Les trois combinés auraient des écrans incurvés, un scanner d’empreintes digitales intégré et le chipset Snapdragon 865 ou Exynos 990, selon la région. Les rumeurs suggèrent également qu’aucun d’entre eux ne portera de prise casque.

Les principales différences entre le Galaxy S20 et le S20 Ultra devraient être la taille de la batterie et de l’écran. Le S11e devrait être le téléphone le moins riche en fonctionnalités de la série, offrant le plus petit écran et le moins de caméras à l’arrière. Pour en savoir plus sur les combinés, consultez notre hub de rumeurs Samsung Galaxy S20 sur le lien.

2. Samsung Galaxy Z Flip

Vraisemblablement appelé Galaxy Z Flip, le téléphone pliable de deuxième génération de Samsung devrait être annoncé aux côtés de la série Galaxy S20 le 11 février à San Francisco. Des rumeurs prétendent que le combiné sera mis en vente “immédiatement” après l’événement, bien qu’il ne soit pas clair si cette chronologie de sortie ne s’applique qu’au marché intérieur coréen ou aux États-Unis et en Europe.

Le Galaxy Z Flip devrait être différent de son prédécesseur. Lors de sa conférence des développeurs l’année dernière, Samsung a présenté un concept de téléphone pliable qui se plie verticalement comme un téléphone à clapet (voir la vidéo ci-dessus). C’est la même approche que Motorola a utilisée pour son combiné pliable Razr. Il n’y a aucune garantie que Samsung suivra cette voie, mais c’est possible.

D’autres rumeurs suggèrent que le téléphone comportera l’ancien chipset Snapdragon 855, une caméra frontale de 10 mégapixels, et aura un prix dans la «gamme de 1 000 $» – ce qui le rend moins cher que le Galaxy Fold de 2 000 $.

3. Xiaomi Mi 10 series

Qualcomm

La prochaine série phare de Xiaomi devrait être composée des Mi 10 et Mi 10 Pro. Les deux téléphones feront probablement leurs débuts au MWC 2020 en février.

Selon les rumeurs, les combinés diffèrent les uns des autres en termes de configuration de la caméra, de configurations de mémoire et de capacité de la batterie. Cela signifie qu’ils auront beaucoup en commun, car ils emballeront tous les deux le chipset Snapdragon 865 sous le capot, prend en charge la charge sans fil et sont livrés avec un écran OLED de 6,5 pouces à 90 Hz.

Ce sont les meilleurs téléphones Xiaomi

Les appareils Xiaomi ont la réputation d’offrir le meilleur rapport qualité-prix, avec des spécifications impressionnantes à des prix inférieurs à ceux de nombreux autres grands acteurs. Ces dernières années, l’entreprise s’est développée au-delà de son pays d’origine…

Comme le reste de la gamme de Xiaomi, les Mi 10 et Mi 10 Pro devraient offrir un excellent rapport qualité-prix, bien que nous ne sachions pas exactement combien ils coûteront pour le moment. Il est certainement sûr de dire qu’ils contrebalanceront largement les produits phares comme le Galaxy S20 et le P40 Pro. Pour en savoir plus sur ce que les prochains téléphones de Xiaomi peuvent apporter à la table, consultez notre résumé des rumeurs dédié en cliquant ici.

Lancement de l’ETA: au MWC en février

4. LG G9 et V60 ThinQ

Jusqu’à présent, la société n’a rien partagé sur le LG G9 ThinQ, mais nous en savons un peu grâce aux rendus CAD récemment divulgués. Les rendus révèlent que le prochain téléphone peut être équipé de quatre caméras à l’arrière, d’un scanner d’empreintes digitales intégré et d’une prise casque. Un bouton Google Assistant dédié est également prévu. Les rumeurs disent que l’écran mesurera entre 6,7 et 6,9 pouces et arborera une petite encoche sur le dessus.

Le V60 ThinQ, d’autre part, devrait être un téléphone 5G qui viendra avec un écran secondaire, tout comme le LG G8X ThinQ. Cependant, cette fois, la société aurait remanié le mécanisme de charnière qui fixe le deuxième écran. Aucun mot sur les spécifications et fonctionnalités pour l’instant, mais le combiné devrait offrir beaucoup de puissance sous le capot et sera destiné aux utilisateurs exigeants.

Bien que non confirmés, le LG G9 et le V60 seront annoncés au MWC de Barcelone, qui débutera fin février.

Lancement de l’ETA: au MWC en février

5. ZTE Axon 10S Pro 5G

ZTE a confirmé que son prochain produit phare s’appellera l’Axon 10S Pro 5G, et selon les spécifications révélées par une liste TENAA, il s’agira d’une mise à niveau mineure par rapport à l’Axon 10 Pro 5G de l’année dernière. Bien que non confirmé, il y a de fortes chances que le téléphone fasse ses débuts au MWC de Barcelone.

Le ZTE Axon 10S Pro 5G devrait offrir un excellent rapport qualité-prix.

Ce qui a fait de l’Axon 10 Pro 5G un excellent téléphone, c’est une combinaison d’excellentes spécifications, d’un design accrocheur et d’un prix abordable qui l’ont placé dans la catégorie des «tueurs phares». Nous attendons la même chose de son successeur.

Le prochain téléphone Android devrait arborer un écran Full HD + OLED de 6,47 pouces, un scanner d’empreintes digitales intégré, trois caméras arrière et le chipset Snapdragon 865 – en savoir plus ici.

Lancement de l’ETA: au MWC en février

6. Sony Xperia 5 Plus

Sony devrait dévoiler son nouveau téléphone Android phare lors de sa conférence de presse au MWC de Barcelone, qui est prévue pour le lundi 24 février. Selon les dernières rumeurs, il pourrait s’appeler Xperia 5 Plus, bien que le nom du Xperia 2 soit également une option. Nous allons simplement nous en tenir à la première pour l’instant.

Les rendus fuites suggèrent que le prochain téléphone arborera un scanner d’empreintes digitales latéral, trois caméras à l’arrière à côté d’un capteur ToF et une prise casque qui manque sur les Xperia 1 et 5. Le téléphone ne devrait pas avoir une fantaisie une caméra pop-up ou un écran perforé, Sony optant pour des lunettes traditionnelles, qui sont encore assez minces pour donner au téléphone un look moderne.

Les rumeurs suggèrent également que le combiné aura deux haut-parleurs frontaux, un écran OLED de 6,6 pouces et probablement le chipset Snapdragon 865.

Lancement de l’ETA: au MWC le 24 février

7. Huawei P40 series

91Mobiles

Huawei a confirmé son intention d’annoncer les P40 et P40 Pro cette année, qui feront tous deux leurs débuts vers la fin mars à Paris. Comme les précédents téléphones Huawei P, la série P40 sera entièrement consacrée aux caméras. Les rumeurs disent que le P40 sera équipé de quatre caméras arrière, tandis que le modèle Pro en sera livré avec cinq.

L’un des appareils photo du modèle Pro serait un zoom périscope 8MP avec une ouverture f / 4.0, qui devrait fournir un zoom optique 10x – le plus élevé de l’industrie des smartphones à ce jour. Le P40 régulier, d’autre part, offrira un zoom optique 5X. Comme les modèles de l’année dernière, le P40 Pro devrait arborer un écran incurvé, tandis que le P40 pourrait avoir un écran plat.

Maintenant pour les mauvaises nouvelles. Il semble que la série Huawei P40 sera lancée sans les services Google à bord, tout comme les téléphones Mate 30. Il est possible que Huawei et le gouvernement américain élaborent un accord au moment de l’annonce des combinés P40, mais pour l’instant, cela ne ressemble pas à cela. Le temps nous le dira.

8. Série OnePlus 8

La prochaine série phare OnePlus devrait être composée de trois téléphones: les OnePlus 8, 8 Pro et 8 Lite. Les deux premiers seraient des appareils haut de gamme, tandis que le modèle Lite sera un mid-ranger. Les trois devraient être dévoilés en mai, bien qu’il soit possible que le OnePlus 8 Lite soit annoncé un peu plus tôt.

Basé sur des rendus à 360 degrés, le OnePlus 8 Pro peut abandonner la caméra selfie pop-up de son prédécesseur pour un affichage perforé. Il devrait comporter trois caméras à l’arrière ainsi qu’un capteur ToF utilisé pour calculer la profondeur et la distance. Les rumeurs prétendent également que le taux de rafraîchissement de l’écran passera de 90 à 120 Hz.

De OnePlus à Huawei et inversement: ce que j’ai appris en changeant de marque

L’année dernière, je suis passé du OnePlus 3T au Huawei P20 Pro et l’expérience a été douce-amère. Bien qu’il y ait beaucoup de choses à aimer sur le P20 Pro, j’ai rapidement commencé à manquer mon ancien téléphone OnePlus…

On ne sait pas grand-chose du OnePlus 8 ordinaire, mais nous nous attendons à ce qu’il offre moins dans certaines régions en échange d’un prix moins cher. Nous ne savons pas exactement où OnePlus prévoit de couper les coins pour l’instant, mais nous mettrons à jour ce message dès que nous entendrons quelque chose sur ce sujet.

Le OnePlus 8 Lite offrira le moins du trio. Quelques rendus du téléphone ont déjà fui, montrant que le téléphone pourrait arborer un affichage perforé. Cependant, il y a des rapports contradictoires sur les caméras, certains disant que le modèle Lite viendra avec deux caméras arrière, tandis que d’autres disent que nous pouvons nous attendre à en voir trois. Nous ne le saurons avec certitude que lorsque le téléphone sera officiellement annoncé.

9. Google Pixel 4a

Selon la technologie populaire YouTuber Dave Lee, Google ne lancera qu’une seule version de son téléphone milieu de gamme cette année. Appelé Pixel 4a, la rumeur veut qu’il soit livré avec un écran de 5,81 pouces. Des rendus à 360 degrés qui fuient suggèrent également que nous verrons un écran perforé et un scanner d’empreintes digitales monté à l’arrière.

Le prochain téléphone Android ne comportera pas les capteurs radar Soli du Pixel 4, mais il aura probablement une prise casque à bord. Comme son prédécesseur, nous nous attendons à ce qu’il ait un corps en plastique pour réduire les coûts.

Les Pixel 3a et 3a XL ont fait leurs débuts lors des E / S Google l’an dernier, et nous prévoyons que le Pixel 4a sera également annoncé lors de la conférence des développeurs de la société cette année. Il y a de fortes chances que cela se produise en mai, bien que cela n’ait pas encore été confirmé.

Lancement ETA: à Google I / O en mai

10. Asus Zenfone 7

Permettez-moi de commencer par dire que nous ne savons rien de ce téléphone pour l’instant. Nous n’avons pas rencontré de rumeurs ou de fuites qui pourraient révéler les spécifications ou la conception du combiné. Cependant, en fonction de la bonne réception du Zenfone 6, c’est presque une garantie que nous verrons son successeur cette année.

Nous nous attendons à ce que le Zenfone 7 suive la même recette que son prédécesseur, ce qui signifie qu’il devrait contenir des spécifications haut de gamme, exécuter une version presque stockée d’Android et venir avec un appareil photo à bascule qui le rend unique et permet un plein écran expérience. Espérons qu’Asus mettra à niveau l’écran LCD vers un écran OLED et vendra le téléphone pour le même montant que l’Asus Zenfone 6.

La date d’annonce n’a pas encore été confirmée, mais il y a de fortes chances que le prochain téléphone soit lancé en mai.

Ce sont les meilleurs téléphones Android à venir qui devraient faire leurs débuts au cours des six premiers mois de l’année, bien qu’un certain nombre d’autres grands lancent également pendant cette période. Nous mettrons à jour cette liste avec de nouveaux modèles lorsque les rumeurs commenceront à frapper,