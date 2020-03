Meilleurs téléphones Android au Royaume-Uni – offres et promotions incluses!

Avec Android qui domine complètement l’industrie mobile, il existe d’innombrables grands smartphones Android parmi le marché britannique des téléphones. Des appareils élégants qui impressionnent par leur design haut de gamme, aux centrales électriques regorgeant de fonctionnalités, aux appareils polyvalents et aux téléphones abordables qui dépassent leur poids, les meilleurs téléphones Android du Royaume-Uni offrent une variété stupéfiante de téléphones attrayants.

Tous les modèles de smartphones ne sont pas disponibles dans le monde, pour des raisons allant du modem et des réseaux aux chaînes d’approvisionnement et au marketing. Dans ce tour d’horizon, nous examinons les meilleurs téléphones Android que vous pouvez acheter au Royaume-Uni.

Meilleurs téléphones Android au Royaume-Uni:

Note de l’éditeur: Nous mettrons régulièrement à jour cette liste des meilleurs téléphones Android au Royaume-Uni à mesure que de nouveaux appareils seront lancés et seront disponibles dans le pays.

1. Samsung Galaxy S20, S20 Plus et S20 Ultra

Le quatuor Galaxy S20 est sans doute la meilleure itération de Samsung sur la famille Galaxy S à ce jour.

Les meilleurs écrans de sa catégorie, un design époustouflant, du matériel haut de gamme et des performances impressionnantes de l’appareil photo sont depuis longtemps la marque de fabrique de Samsung, mais la série S20 va encore plus loin avec l’introduction du Galaxy S20 Ultra – une bête de un téléphone avec beaucoup de RAM et une caméra «Space Zoom» qui peut zoomer jusqu’à 100x. Cela dit, le Galaxy S20 Plus est sans doute le choix du groupe car il offre la plupart des fonctionnalités de base du S20 Ultra, mais à un prix beaucoup plus abordable.

Les trois téléphones sont alimentés par le SoC Exynos 990 (Snapdragon 865 dans d’autres régions) couplé avec jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage intégré. Ils exécutent également tous Android 10 hors de la boîte avec le skin One UI de Samsung sur le dessus.

Le modèle de base Galaxy S20 Plus coûte 999 £, tandis que le Galaxy S20 Ultra commence à 1199 £. Le Galaxy S20, quant à lui, est au prix de 899 £, bien qu’une version 4G uniquement puisse être proposée pour 799 £. Sinon, les trois téléphones prennent en charge la 5G.

Spécifications du Samsung Galaxy S20:

Afficher: 6,2 pouces, QHD +Jeu de puces: Exynos 990RAM: 8 GoEspace de rangement: 128 Go / 512 GoAppareils photo: Ultra-large 12MP, grand-angle 12MP, téléobjectif 64MPCaméra frontale: 10MPBatterie: 4000 mAhLogiciel: Android 10, une interface utilisateur 2.0

Spécifications du Samsung Galaxy S20 Plus:

Afficher: 6,4 pouces, QHD +Jeu de puces: Exynos 990RAM: 12 GoEspace de rangement: 128 Go / 512 GoAppareils photo: Ultra-large 12MP, grand-angle 12MP, téléobjectif 64MP, DepthVisionCaméras avant: 10MPBatterie: 4,500mAhLogiciel: Android 10

Spécifications du Samsung Galaxy S20 Ultra:

Afficher: 6,4 pouces, QHD +Jeu de puces: SD 865 ou Exynos 990RAM: 12 GoEspace de rangement: 128 Go / 512 GoAppareils photo: Ultra-large 12MP, grand-angle 108MP, téléobjectif 48MP et DepthVisionCaméras avant: 40MPBatterie: 5,000mAhLogiciel: Android 10

2. OnePlus 7T et OnePlus 7T Pro

Que se passe-t-il lorsque le tueur phare fait un vaisseau amiral? Vous obtenez le OnePlus 7T Pro.

Comme son prédécesseur direct le OnePlus 7 Pro, le OnePlus 7T Pro voit la marque chinoise augmenter son jeu dans tous les départements au cours de ses générations précédentes. L’écran est un écran Quad HD + avec une résolution de 3120 x 1440 (516ppi), une prise en charge HDR 10+, un format 19,5: 9 et presque aucun cadre. Cet écran «Fluid AMOLED», comme l’appelle OnePlus, a un taux de rafraîchissement de 90 Hz pour une sensation plus douce et plus vive.

Au lieu d’une encoche, le OnePlus 7T Pro dispose d’une caméra selfie pop-up mécanisée qui se rétractera facilement si vous laissez tomber le téléphone. Pendant ce temps, à l’arrière, vous obtenez un triple appareil photo de OnePlus qui comprend un tireur principal de 48 MP, un téléobjectif de 8 MP et un capteur ultra grand-angle de 16 MP. Les autres caractéristiques comprennent un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran, le SoC Qualcomm Snapdragon 855 Plus, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, et une batterie de 4 085 mAh avec prise en charge de Warp Charge 30T.

Que se passe-t-il lorsque le tueur phare fait un vaisseau amiral?

Il n’y a toujours pas de prise casque ni de cote d’étanchéité officielle, mais le OnePlus 7T Pro possède toutes les spécifications et le style pour correspondre aux meilleurs téléphones britanniques avec des étiquettes de prix beaucoup plus élevées.

Vous n’aimez pas tellement l’écran incurvé et vous voulez économiser de l’argent? Ensuite, vous devriez absolument vérifier le OnePlus 7T, qui est sans doute un téléphone encore meilleur dans l’ensemble, compte tenu du prix de 599 £.

Spécifications OnePlus 7T:

Afficher: 6,55 pouces, Full HD +SoC: Snapdragon 855 PlusRAM: 8 GoEspace de rangement: 128 GoCaméra arrière: 48, 8 et 16MPCaméra frontale: 16MPBatterie: 3 800 mAhLogiciel: Android 10

Spécifications du OnePlus 7T Pro:

Afficher: 6,67 pouces, QHD +SoC: Snapdragon 855 PlusRAM: 8 GoEspace de rangement: 256 GoCaméra arrière: 48, 8 et 16MPCaméra frontale: 16MPBatterie: 4,085mAhLogiciel: Android 10

3. Google Pixel 4 XL

Le grand G est resté avec un seul tireur pour ses téléphones Pixel longtemps après qu’il soit devenu cool de doubler ou de tripler, s’appuyant plutôt sur la photographie informatique pour lui donner une fois de plus l’avantage. Avec le Pixel 4 XL, Google a enfin ajouté un téléobjectif pour le zoom assisté par AI et les résultats sont aussi excellents que vous pourriez vous y attendre.

Le Pixel 4 XL est également une énorme avancée dans la conception des téléphones Google et le déverrouillage du visage 3D est peut-être le meilleur à ce jour. Il y a aussi le gros truc du téléphone d’avoir une véritable puce radar à l’intérieur pour les gestes Motion Sense, ainsi que ce logiciel Pixel propre et clinique qui est garanti pour obtenir les dernières mises à jour d’Android 10 et au-delà.

La RAM a également été augmentée de 6 Go par rapport aux 4 Go dérisoires de la série Pixel 3, ce qui, combiné au Snapdragon 855, atténue les problèmes de performances.

Mais est-ce un téléphone parfait? Absolument pas.

Le plus gros problème est la durée de vie de la batterie, qui est décevante sur le Pixel 4 XL et encore pire sur le Pixel 4 normal – à tel point que nous ne pouvons pas vraiment recommander la version plus petite. Le stockage par défaut de 64 Go est également vraiment minuscule, surtout si l’on tient compte du fait que le Pixel 3 XL commence à 829 £. Vous voulez 128 Go? C’est encore 100 £ de plus.

En dehors des problèmes, cependant, si vous voulez un téléphone qui prend de magnifiques photos à chaque fois, rien ne peut correspondre au Google Pixel 4 XL.

Spécifications de Google Pixel 4 XL:

Afficher: 6,3 pouces, QHD +SoC: Snapdragon 855RAM: 6 GoEspace de rangement: 64 / 128GBCaméra arrière: 12.2MP et 16MPCaméra frontale: 8MPBatterie: 3,700mAhLogiciel: Android 10

4. Samsung Galaxy Note 10 Plus

Samsung est peut-être mieux connu pour ses téléphones Galaxy S, mais la note est la gamme de produits vers laquelle les utilisateurs chevronnés affluent chaque année. Les choses ont changé avec la série Note 10, cependant, Samsung a sorti deux téléphones Note pour la première fois – le Note 10 et le Note 10 Plus.

Bien que le vanilla Note 10 soit un excellent téléphone à part entière malgré certaines omissions et rétrogradations douteuses, le Note 10 Plus représente l’un des meilleurs téléphones Samsung que vous pouvez acheter au Royaume-Uni en ce moment.

Arborant un superbe style dégradé et un design épuré avec moins de boutons et plus de verre, le Note 10 Plus est également une centrale électrique avec un Exynos 990 SoC, une énorme RAM de 12 Go, jusqu’à 512 Go de stockage UFS 3.0, sans fil et inversé la recharge sans fil et le tout-puissant S Pen avec de toutes nouvelles mises à niveau. Le Note 10 Plus a également plus affichage que jamais avec les lunettes enlevées au profit d’un trou de perforation “Infinity O”.

L’absence d’une prise casque frappe vraiment car la ligne Note a été l’une des dernières retenues pour inclure le port 3,5 mm, mais il ne fait aucun doute que c’est le meilleur téléphone Note à ce jour.

Spécifications du Samsung Galaxy Note 10 Plus:

Afficher: 6,8 pouces, QHD +SoC: Snapdragon 855RAM: 12 GoEspace de rangement: 128 / 256GBCaméra arrière: 16, 12, 12MP et capteur de profondeurCaméra frontale: 10MPBatterie: 4 300mAhLogiciel: Android 9.0 Pie

5. Huawei P30 Pro

La principale attraction de la série P de Huawei est l’appareil photo, et le P30 Pro arbore une configuration quadruple objectif tueur, une fois de plus co-conçue avec Leica. Le module vertical comprend un capteur principal de 40 mégapixels (OIS, f / 1.6) basé sur un modèle RYB (rouge, jaune, bleu) pour absorber plus de lumière, un objectif grand angle de 20 mégapixels (OIS, f / 2.2) et un objectif périscope de 8 mégapixels (OIS, f / 3,4) qui offre un zoom optique jusqu’à 5x et un zoom hybride jusqu’à 10x. Le quatrième objectif est un minuscule capteur de temps de vol (TOF) placé sous le flash.

Les résultats de toutes ces cloches et sifflets de l’appareil photo – sans parler des progrès de Huawei en matière d’IA – sont étonnants. Les prises de vue en basse lumière et les images zoom sont superbes et représentent un énorme pas en avant pour la photographie sur smartphone.

Le reste du téléphone est tout aussi spectaculaire. Qu’il s’agisse de l’esthétique dégradée tout en verre (en particulier dans la couleur Aurora), de l’écran OLED, du chargement sans fil inversé, du capteur d’empreinte digitale optique à l’écran ou de la grande autonomie de la batterie, le P30 Pro va bien au-delà d’un simple sac d’appareil photo des trucs.

Le Huawei P30 Pro a été techniquement remplacé par la série P40, même si cela vient d’être annoncé et est soumis à l’impact de la débâcle de l’interdiction de Huawei Android. Cela signifie qu’il n’a pas de services Google, donc pas de Play Store ou d’applications Google comme YouTube, Gmail, etc. Il convient de noter que le P30 Pro a été lancé avant le début de la bataille juridique, de sorte que les futures mises à jour logicielles ne devraient pas être affectées.

Spécifications du Huawei P30 Pro:

Afficher: 6,47 pouces, QHD +SoC: Kirin 980RAM: 6 / 8GBEspace de rangement: 128/256/512 GoAppareils photo: 40, 20, 8MP et ToFCaméra frontale: 32MPBatterie:4 200mAhLogiciel: Android 9.0 Pie

6. Google Pixel 3a et Pixel 3a XL

Le Pixel «Lite», dont la rumeur fait long feu, est finalement devenu réalité avec le Google Pixel 3a – un téléphone qui contient presque tout ce qu’il y a à aimer dans la série Pixel 3 pour une fraction du prix.

Le principal report de son frère premium est l’appareil photo, qui est presque identique à l’appareil photo Pixel 3 acclamé. Le Pixel Visual Core est manquant, mais Google a retravaillé ses algorithmes d’imagerie pour fonctionner avec le SoC Snapdragon 670 de plus faible puissance et les résultats sont remarquables. Night Sight, Super Res Zoom, mode Portrait et toutes les autres fonctionnalités célèbres de l’appareil photo Pixel 3 sont également incluses.

Vous bénéficiez également de l’expérience complète du logiciel Pixel sans ballonnement avec des mises à jour en temps opportun et une garantie de trois ans de mises à niveau du système d’exploitation et de correctifs de sécurité. Côté matériel, il y a Active Edge pour un accès rapide à Google Assistant, un capteur d’empreintes digitales monté à l’arrière et même une prise casque 3,5 mm.

Il y a eu des rétrogradations compréhensibles de l’écran, du processeur, des haut-parleurs et de la construction générale (plastique et non en verre), mais pour seulement 399 £, le Pixel 3a est l’un des meilleurs téléphones de milieu de gamme jamais fabriqués.

Si vous voulez tout ce que le Pixel 3a a à offrir et un écran plus grand pour démarrer, il y a aussi le Pixel 3a XL avec son écran de 6 pouces et ses spécifications presque identiques pour un petit plus à 469 £.

Spécifications de Google Pixel 3a:Afficher: 5,6 pouces, Full HD +SoC: Snapdragon 670RAM: 4 GoEspace de rangement: 64 GoCaméras arrière: 12.2MPCaméra frontale: 8MPBatterie:3000 mAhLogiciel: Spécifications d’Android 9.0 PieGoogle Pixel 3a XL:Afficher: 6 pouces, Full HD +SoC: Snapdragon 670RAM: 4 GoEspace de rangement: 64 GoCaméras arrière: 12.2MPCaméra frontale: 8MPBatterie:3,700mAhLogiciel: Android 9.0 Pie

Voilà pour notre regard sur les meilleurs téléphones Android au Royaume-Uni. Nous ajouterons davantage de téléphones haut de gamme disponibles dans les magasins britanniques à mesure qu’ils arriveront sur le marché.