Meilleurs téléphones Android aux États-Unis pour 2020

Source: Andrew Martonik / Android Central

Meilleur

Téléphones Android aux États-Unis pour

Android Central

2020

La mondialisation du monde des smartphones a considérablement nivelé les règles du jeu, la plupart des téléphones étant aujourd’hui disponibles à l’international. Mais il y a quelques exceptions notables, et si vous êtes aux États-Unis, vous n’avez pas le choix de tous les téléphones. Ce sont les meilleurs appareils que vous pouvez obtenir aux États-Unis aujourd’hui – du plus haut de gamme avec le Galaxy S20 + aux options considérablement plus abordables.

Meilleur dans l’ensemble: Samsung Galaxy S20 +

Source: Android Central

Notre précédent choix ici était le Galaxy S10 +, et tout ce que Samsung a fait cette année avec le S20 + en a fait une recommandation facile à sa place. Le S20 + apporte des améliorations dans tous les domaines, avec un affichage plus grand et meilleur qui a un taux de rafraîchissement de 120 Hz super fluide, une batterie plus grande de 4500 mAh, 12 Go de RAM et un nouveau processeur Snapdragon 865. Il est également capable de 5G, ce qui n’est pas énorme aujourd’hui, mais deviendra plus important plus tard en 2020.

Le plus gros mouvement est dans les caméras, avec une nouvelle matrice tout autour. Les nouveaux capteurs sont plus grands, laissant entrer plus de lumière pour prendre des photos dans des conditions de faible luminosité nettement meilleures. Ce n’est pas tout à fait au niveau du Pixel 4 XL, mais c’est un grand pas en avant par rapport à ce que Samsung offrait auparavant et ce n’est plus un gros défaut du téléphone. Vous bénéficiez également de capacités de zoom solides jusqu’à 5X, tout en conservant l’appareil photo ultra-large pour une variété de prises de vue.

La seule façon pour le S20 + de descendre du S10 + est son prix et la suppression de la prise casque 3,5 mm. Le téléphone de base coûte quelques centaines de dollars de plus que l’année dernière, et retirer la prise audio est un coup dur pour ceux qui en dépendent. Mais les deux sont le résultat de la direction que prend toute l’industrie du téléphone – les téléphones deviennent de plus en plus chers, et Samsung était déjà l’un des derniers récalcitrants de l’espace phare à conserver la prise casque.

Avantages:

Affichage le meilleur de sa catégorie

Bonne autonomie de la batterie

Performance exceptionnelle

De superbes caméras polyvalentes

5G activé

Les inconvénients:

Cher pour 128 Go de stockage

Zoom de l’appareil photo beaucoup plus faible que le S20 Ultra

Capteur d’empreintes digitales lent

Pas de prise casque

Meilleur dans l’ensemble

Samsung Galaxy S20 +

L’excellent polyvalent de Samsung.

Le S20 + possède un grand écran, des spécifications haut de gamme, un large éventail de caméras et un logiciel riche en fonctionnalités. Ça vaut le prix.

Meilleur sur un budget: Moto G7

Source: Daniel Bader / Android Central

Motorola définit le segment des téléphones économiques avec la série Moto G. Le G7 de base est un appareil d’un excellent rapport qualité / prix qui atteint toutes les bases à un prix que quiconque peut se permettre. Vous obtenez du matériel fonctionnel, un grand écran, des spécifications performantes et un logiciel Motorola propre, facile à prendre en main et à utiliser. Mieux encore, vous pouvez l’obtenir sur les quatre grands transporteurs américains.

Remarque: La nouvelle série Moto G a été annoncée aux États-Unis, mais n’est pas encore en vente. Si vous êtes prêt à attendre, vous obtiendrez un téléphone plus récent avec de nouvelles spécifications et fonctionnalités pour un prix similaire, ou si vous souhaitez économiser de l’argent, le Moto G7 baissera de prix.

Avantages:

Grand écran 1080p

Spécifications capables pour l’argent

Logiciel simple et intuitif

Fonctionne sur les quatre grands transporteurs américains

Les inconvénients:

Pas de NFC

Mise à jour logicielle future incertaine

Meilleur sur un budget

Moto G7

Obtenez les bases dans un package solide

Le G7 est la référence du téléphone économique. Vous obtenez toujours une excellente qualité de construction, un écran solide et une fiche technique complète avec un logiciel propre.

Meilleur appareil photo: Google Pixel 4 XL

Source: Joe Maring / Android Central

Le Pixel 4 XL concerne avant tout ses appareils photo. La caméra arrière principale prend des photos spectaculaires dans toutes les conditions, et le téléobjectif secondaire est étonnamment capable même avec un zoom 5X en utilisant un traitement logiciel. Il existe d’autres qualités de rachat ici: le matériel discret est agréable à la main, l’affichage à 90 Hz est solide et le logiciel de Google est puissant et toujours à jour.

Google a trébuché en ce qui concerne la durée de vie de la batterie; même le grand Pixel 4 XL ne parvient pas à passer une journée pour de nombreuses personnes. Sa faible longévité n’apporte aucune confiance. De plus, de nouvelles fonctionnalités comme le déverrouillage du visage et Motion Sense ont peu d’utilisation dans le monde réel ou ne fonctionnent pas avec suffisamment d’applications. Tout cela nuit à tant d’autres grands aspects du téléphone.

Avantages:

Affichage 90 Hz ultra-fluide

Logiciel simple, utile et rapide

Excellent déverrouillage du visage

Caméra de qualité supérieure à l’arrière et à l’avant

Matériel agréable et agréable au toucher

Les inconvénients:

Durée de vie de la batterie incroyablement faible

Motion Sense a peu d’utilisation dans le monde réel

Faible RAM et stockage pour l’argent

De nombreuses applications sont toujours incompatibles avec le déverrouillage par reconnaissance faciale

Meilleur appareil photo

Google Pixel 4 XL

Le meilleur appareil photo que vous pouvez obtenir dans un smartphone aujourd’hui

Le Pixel 4 XL a le meilleur appareil photo que vous pouvez obtenir, mais il est déprimé par la mauvaise durée de vie de la batterie et les faibles spécifications de l’argent.

Meilleur choix compact: Google Pixel 3a

Source: Andrew Martonik / Android Central

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles vous vous retrouvez à regarder le Pixel 3a. Le premier est sa taille, car c’est l’un des rares “petits” téléphones disponibles actuellement. Parce qu’il a une version plus grande, le 3a XL, le 3a standard reste compact et maniable d’une seule main. L’écran est toujours assez grand pour faire avancer les choses, mais le téléphone ne sera pas un fardeau dans votre poche ou difficile à utiliser.

La partie la plus impressionnante du 3a est son appareil photo, qui est presque à égalité avec le Pixel 4 mais coûte moins de la moitié. L’appareil photo principal prend des photos exceptionnelles dans toutes les conditions d’éclairage, avec Night Sight montrant vraiment sa force dans les scènes difficiles. La caméra frontale est également très bien. Avant et arrière, vous obtenez des photos de niveau phare d’un téléphone qui est considérablement moins cher

Le Pixel 3a offre une valeur exceptionnelle, surtout plusieurs mois après sa sortie avec quelques remises. Le logiciel de Google fonctionne plutôt bien sur le matériel de milieu de gamme, même s’il n’est clairement pas aussi rapide que les derniers téléphones. Mais vous n’avez pas à vous inquiéter de perdre le support en vieillissant, car contrairement à la plupart de ses concurrents de milieu de gamme, le Pixel 3a est garanti d’obtenir des mises à jour logicielles pour les deux prochaines années.

Avantages:

Appareil photo incroyable pour l’argent

Excellente qualité de construction avec coque en polycarbonate

Mises à jour logicielles garanties

Version Android propre

Les inconvénients:

Les performances ne sont pas aux niveaux phares

L’affichage n’est plus que fonctionnel

Meilleur choix compact

Google Pixel 3a

Le téléphone à petit budget de Google est d’une grande valeur, et il est petit.

Le Pixel 3a a une qualité de caméra phare mais à une fraction du prix. C’est également l’un des rares grands téléphones compacts disponibles.

Meilleur rapport qualité / prix: OnePlus 7T

Source: Android Central

On pourrait faire valoir que le OnePlus 7T représente une meilleure valeur que le 7 Pro ostensiblement haut de gamme. Ce matériel ressent la qualité des téléphones des centaines de dollars de plus, l’écran a fière allure et les spécifications internes sont de premier ordre. L’expérience logicielle est également fantastique, tout comme la durée de vie de la batterie.

Les seuls défauts ici sont en marge, où vous manquez quelques fonctionnalités supplémentaires. Il n’y a pas d’indice d’étanchéité officiel ou de charge sans fil, et les caméras ne sont tout simplement pas de niveau phare. Pourtant, la valeur offerte ici est exceptionnelle, répartissant parfaitement la différence entre les téléphones “budget” typiques et les véritables produits phares haut de gamme.

Avantages:

Bien conçu, avec des matériaux haut de gamme

Excellente autonomie de la batterie

OxygenOS 10 est génial

Caméras cohérentes et polyvalentes

Grand prix pour ce que vous obtenez

Les inconvénients:

Manque l’indice IP officiel

Pas de charge sans fil

Perd le téléobjectif OIS de OnePlus 7 Pro

Meilleure valeur

OnePlus 7T

Un équilibre parfait entre qualité haut de gamme et prix milieu de gamme

Vous obtenez les mêmes spécifications exceptionnelles que le OnePlus 7 Pro, dans un boîtier légèrement plus petit avec quelques extras réduits – mais en retour, obtenez un prix exceptionnel.

Meilleur avec un stylet: Samsung Galaxy Note 10+

Source: Andrew Martonik / Android Central

Même avec les Galaxy S20 + et S20 Ultra désormais disponibles, le Note 10+ peut toujours se démarquer comme l’un des meilleurs téléphones que vous pouvez acheter – surtout si vous voulez un stylet. Il est grand, puissant et se sent complètement moderne pour 2020. Le matériel a l’air et se sent bien, l’écran est lumineux et merveilleusement coloré, et il n’y a rien que vous puissiez y jeter pour ralentir le logiciel.

Tout ce que le Note 10+ a à offrir est rythmé par son S Pen, qui n’a pas son égal dans le monde des smartphones. Si vous voyez la valeur d’avoir un stylet dans votre téléphone, il n’y a pas de comparaison ici – et heureusement, le reste du téléphone est également très bien. Et avec ses successeurs maintenant sur le marché, le prix du Note 10 + a un peu baissé.

Avantages:

Affichage incroyable

Le matériel a l’air cher

Performance exceptionnelle

Meilleure expérience de stylet sur n’importe quel téléphone

Grande autonomie et charge rapide

Performances solides de la caméra

Les inconvénients:

La qualité des caméras à faible luminosité est faible

Le logiciel nécessite beaucoup de réglages

Pas de prise casque

Meilleur avec un stylet

Samsung Galaxy Note 10+

Le plus grand et le meilleur de Samsung (pour l’instant), avec un stylet

Pour beaucoup, il n’y a pas de remplacement pour une note. Vous obtenez de superbes fonctionnalités Samsung, avec un écran géant, ainsi que le S Pen unique.

Meilleure autonomie de la batterie: Samsung Galaxy S20 Ultra

Source: Andrew Martonik / Android Central

Tout comme son nom l’indique, le Galaxy S20 Ultra dépasse le S20 +. Il a les mêmes spécifications et capacités, mais avec un écran encore plus grand – jusqu’à 6,9 pouces – et une batterie correspondante de 5 000 mAh. Lorsque vous maintenez l’affichage à 60 Hz, c’est un champion complet de la batterie; vous n’aurez jamais à vous soucier de la durée de vie de la batterie.

Le S20 Ultra utilise également cet espace supplémentaire pour vous offrir de meilleurs appareils photo, avec un tireur principal de 108 MP qui prend des photos encore plus lumineuses et un téléobjectif qui peut tendre la main et obtenir de superbes photos à 10X (et des photos décentes à 15X). Les compromis de cette capacité supplémentaire et de la durée de vie de la batterie sont sa taille globale et son prix plus élevé. Le S20 Ultra est énorme et presque 20% plus lourd que le S20 +; il est également beaucoup plus cher, ce qui peut être difficile à gérer lorsque le S20 + est déjà coûteux. Mais si la durée de vie de la batterie est une priorité, c’est votre meilleur choix.

Avantages:

Écran massif de haute qualité

Énorme batterie

Prise de vue de l’appareil photo principal ultra-nette

Caméra à zoom solide jusqu’à 15X

Les inconvénients:

Grande batterie limitée au mode 60Hz

Forcément gros et lourd

Capteur d’empreintes digitales lent

Pas de prise casque

Le zoom 30X + est un gadget

Meilleure autonomie de la batterie

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung met tout en œuvre avec la plus grande batterie et le plus grand écran, ainsi que ses meilleurs appareils photo.

Prenez le S20 + et montez à un niveau – toutes les mêmes fonctionnalités, mais avec un écran et une batterie encore plus grands.

Conclusion

Lorsque vous cherchez à acheter un téléphone aux États-Unis, vous avez accès à presque tous les principaux téléphones Android aujourd’hui. Samsung fait un excellent travail avec la disponibilité américaine du Galaxy S20 +. Vous pouvez déverrouiller le téléphone et l’utiliser sur n’importe quel opérateur américain, que ce soit l’un des quatre grands ou une offre prépayée.

Et c’est un excellent téléphone à choisir pour toutes les autres raisons: il a un excellent matériel, une multitude de fonctionnalités, une longue durée de vie de la batterie et a été mis à jour vers Android 10. Ses appareils photo semblent un peu vieux maintenant qu’il vieillit, mais le package complet est un excellent choix à son prix réduit.

Crédits – L’équipe qui a travaillé sur ce guide

Andrew Martonik est Executive Editor, U.S. chez Android Central. Il est un passionné de mobile depuis les jours Windows Mobile et couvre toutes les choses liées à Android avec une perspective unique chez AC depuis 2012. Pour des suggestions et des mises à jour, vous pouvez le joindre à andrew.martonik@androidcentral.com ou sur Twitter à @andrewmartonik .

Daniel Bader est rédacteur en chef d’Android Central. Au moment où il écrit ceci, une montagne de vieux téléphones Android est sur le point de tomber sur sa tête, mais son Dogue Allemand le protégera. Il boit beaucoup trop de café et dort trop peu. Il se demande s’il y a une corrélation.

Joe Maring est le rédacteur en chef d’Android Central et aime tout ce qui a un écran et un processeur depuis qu’il se souvient. Il parle / écrit sur Android sous une forme ou une autre depuis 2012 et le fait souvent en campant dans le café le plus proche. Vous avez un conseil? Contactez-nous sur Twitter @ JoeMaring1 ou envoyez un e-mail à joe.maring@mobilenations.com!

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.