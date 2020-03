La prise casque est peut-être morte dans les téléphones Samsung modernes, mais la fente microSD est bien vivante dans le S20 Ultra. Vous disposez déjà d’un stockage assez important en interne, avec des options pour 128 Go ou 512 Go, mais si cela ne suffit pas, vous pouvez ajouter jusqu’à 1 To avec une carte microSD. Vous obtiendrez également un écran de 6,9 ​​pouces à 120 Hz, un appareil photo principal de 108 MP, un téléobjectif avec un zoom jusqu’à 100X et une batterie de 5000 mAh.