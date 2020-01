Meilleurs téléphones Android bon marché en 2020

Source: Alex Dobie / Android Central

Nous sommes en 2020 et les smartphones phares coûtent tous près de mille dollars ou plus. Mais à mesure que les téléphones haut de gamme deviennent plus chers, les téléphones moins chers s’améliorent. Les téléphones de moins de 300 $ sont magnifiquement conçus, avec de superbes écrans, une autonomie de batterie super longue, d’excellents appareils photo et des haut-parleurs impressionnants. Nous avons recherché et classé tous les meilleurs téléphones Android bon marché que vous pouvez acheter, et avec notre guide de l’acheteur, vous trouverez le téléphone parfait pour vous.

Source: Daniel Bader / Android Central

Le Moto G7 et ses autres homologues économiques de cette liste disposent d’impressionnants écrans tactiles haute résolution, d’un logiciel fiable et de superbes caméras. Certaines fonctionnalités, comme le NFC, augmentent les coûts de fabrication, vous devez donc évaluer si vous avez besoin de fonctionnalités compatibles NFC comme les paiements mobiles. Et le Moto G7 n’a pas non plus la même puissance graphique que ses concurrents les plus chers, mais la plupart des jeux jouent sans problème, même à des réglages moyens ou élevés, car les jeux Android sont conçus pour jouer sur du matériel de toutes tailles et prix.

Dans le même temps, Motorola a offert au G7 une mise à niveau de calcul et de mémoire, expédiant le nouveau Snapdragon 632 avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage standard, des chiffres qui auraient été inconnus dans un téléphone à 300 $ il y a seulement deux ans.

Le Moto G7 possède toutes les fonctionnalités principales dont vous avez besoin à partir d’un smartphone moderne.

Motorola a des années de pratique pour faire de la gamme Moto G une puissance économique; lorsqu’il a conçu le premier Moto G en 2013, il a évité les matériaux coûteux comme le métal et le verre et s’est concentré sur l’expérience de base. À partir de 2016, Motorola a commencé à trouver des moyens d’ajouter des fonctionnalités essentielles telles que les capteurs d’empreintes digitales, et maintenant le Moto G7 est fabriqué à partir d’un cadre en plastique résistant et résistant et est recouvert à l’avant et à l’arrière de Gorilla Glass.

Mais alors que la gamme Moto G a tendance à utiliser des composants et des matériaux moins chers, l’excellente fabrication de Motorola se traduit par un appareil qui ne sacrifie pas la qualité.

Dans le même temps, Motorola comprend son public, c’est pourquoi il inclut une configuration à double caméra pour le Moto G7. Le deuxième appareil photo ajoute des effets de profondeur comme le mode portrait sans sacrifier l’excellent pedigree du capteur 12MP principal.

Enfin, si vous êtes aux États-Unis, le Moto G7 est l’un des rares téléphones à moins de 300 $ à fonctionner sur les quatre opérateurs américains, et il est même vendu directement à quelques opérateurs, un autre avantage de la relation de longue date de Motorola avec les entreprises. comme Verizon.

Les acheteurs américains prennent note: La série Moto G8 a déjà été annoncée à l’échelle internationale et devrait bientôt se rendre aux États-Unis. Si vous souhaitez avoir le dernier modèle et pouvez attendre, vous serez récompensé par un Moto G. mis à jour

Avantages:

Grande qualité de construction et design

Excellente caméra arrière principale

Compatible avec tous les principaux opérateurs américains et internationaux

L’affichage moto ajoute une valeur énorme

Livré avec Android 9 Pie

Les inconvénients:

La gamme Moto G n’est pas connue pour ses mises à jour logicielles rapides

Manque de NFC

Meilleur dans l’ensemble

Moto G7

Le meilleur téléphone Android à petit budget pour la plupart des gens

Le Moto G 2019 de Motorola est bien construit, bien conçu et propose d’excellentes mises à niveau par rapport à son prédécesseur, notamment un processeur plus rapide, un affichage amélioré et un capteur d’empreintes digitales arrière.

Meilleur rapport qualité / prix: Nokia 6.2

Source: Android Central

Si vous aimez maximiser votre rapport qualité-prix, il est impossible d’ignorer le Nokia 6.2. C’est un produit qui apporte énormément de valeur à l’espace smartphone, et tout commence par la conception. Le Nokia 6.2 ressemble et se sent comme un téléphone beaucoup plus cher qu’il ne l’est, grâce à l’arrière en verre frappant, au cadre en polycarbonate et à l’écran Full HD + de 6,3 pouces avec des lunettes minces et une petite encoche en forme de goutte d’eau.

Les autres spécifications du téléphone sont tout aussi impressionnantes, notamment trois caméras arrière, 64 Go de stockage extensible, une batterie de 3 500 mAh et une charge via USB-C. Vous obtenez également un bouton dédié pour l’Assistant Google, ainsi qu’une puce NFC pour Google Pay.

Être limité à AT&T et T-Mobile est un peu décevant, mais en supposant que vous utilisez l’un de ces deux opérateurs, le Nokia 6.2 est un choix facile.

Avantages:

Beau design en verre

Logiciel Android One propre et simple

Trois caméras arrière

Stockage extensible

Bouton Assistant Google

Meilleure valeur

Nokia 6.2

L’une des meilleures valeurs d’Android

Pour les gens qui aiment trouver une bonne affaire, le Nokia 6.2 est l’un des meilleurs téléphones Android disponibles.

Choix de mise à niveau: Google Pixel 3a

Source: Alex Dobie / Android Central

Le Pixel 3a parvient à emballer toutes les meilleures parties du Pixel 3 standard dans un ensemble plus abordable en utilisant un chipset intermédiaire et un corps en polycarbonate. Le résultat est un téléphone d’aspect presque identique pour des centaines de moins qui prend des photos incroyables en utilisant le même traitement d’image et la même technologie Night Sight.

Bien qu’il vous fasse courir un Benjamin supplémentaire sur le Moto G7, le Pixel 3a est sans aucun doute le téléphone que vous devriez regarder si la photographie est votre principale priorité. Ce n’est pas seulement bon pour son prix, le Pixel 3a prend certaines des meilleures photos de n’importe quel téléphone sur le marché, même s’il n’a qu’un seul objectif. Vous obtenez également une version propre et grinçante d’Android avec trois ans de mises à jour logicielles garanties. Il est également disponible chez trois des quatre principaux opérateurs américains, ce qui est une première pour la gamme Pixel.

Avantages:

Appareil photo incroyable

Excellente qualité de construction avec coque en polycarbonate

Trois ans de mises à jour

Version Android propre

Disponible chez la plupart des transporteurs

Les inconvénients:

400 $ n’est pas super bon marché

Les performances sont un peu lentes

Surclassement

Google Pixel 3a

Le roi incontesté de la photographie à petit budget

Le Pixel 3a prend des photos absolument époustouflantes et est accompagné de la promesse de trois ans de mises à jour logicielles. C’est un peu cher par rapport aux autres téléphones de cette liste, mais c’est la meilleure option de photographie d’un mile.

Meilleures caractéristiques: Samsung Galaxy A50

Source: Harish Jonnalagadda / Android Central

Samsung n’est généralement pas associé à de bons téléphones bon marché – du moins ce qui était le cas auparavant – mais à partir de 2019, la société a énormément investi dans sa nouvelle gamme Galaxy A, ramenant les meilleures fonctionnalités de ses produits phares à un niveau beaucoup plus raisonnable. tranche de prix. Le Galaxy A50 est l’un de ces bénéficiaires, avec un bel écran Super AMOLED de 6,4 pouces – probablement le meilleur de cette liste – ainsi qu’un processeur Exynos 9610 ultra-rapide, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage et une énorme batterie de 4000 mAh.

Mais la pièce de résistance du Galaxy A50 est sa configuration de caméra arrière triple, qui comprend un capteur primaire 25MP, une caméra secondaire super grand angle 8MP et un troisième capteur 5MP pour la profondeur. Il y a aussi une énorme caméra selfie de 25 MP orientée vers l’avant, cachée dans l’encoche en forme de larme.

Pour justifier son prix de 275 $ à 350 $ (selon l’endroit où vous l’achetez), Samsung a inclus un capteur d’empreintes digitales sous l’écran, quelque chose qui manque sur tous les autres téléphones de cette liste. Samsung fait également une grosse affaire de son logiciel One UI, qui fonctionne sur Android 9 Pie.

Avantages

Grand et magnifique écran AMOLED

Excellente configuration triple caméra

One UI de Samsung est parmi les meilleurs skins Android

Énorme batterie de 4000 mAh

Les inconvénients

Le modèle déverrouillé manque de NFC

L’appareil photo principal n’est pas aussi bon que Nokia 7.1 ou Pixel 3a

Meilleures caractéristiques

Samsung Galaxy A50

Le meilleur téléphone économique de Samsung depuis des années.

Samsung apporte son jeu A avec le Galaxy A50, un appareil fantastique que vous pouvez (et devriez) acheter pour moins de 300 $ si vous appréciez beaucoup de fonctionnalités et un bel écran.

Meilleure qualité de construction: Nokia 7.2

Source: Joe Maring / Android Central

Le Nokia 7.2 est le successeur de l’ultra-réussi (voyez ce que nous y avons fait?) Nokia 7.1, et c’est mieux à tous points de vue. Il perpétue l’héritage de la société en matière de qualité de construction exceptionnelle avec un cadre en polycarbonate super solide – ce coloris vert est encore plus beau dans la vraie vie – qui ressemble à du métal mais qui résiste bien mieux aux rayures et aux chutes.

Le matériel a également été amélioré par rapport au 7.1: un processeur Snapdragon 660 alimente le Nokia 7.2, ainsi que 4 Go de RAM et 128 Go de stockage, ce qui garantit qu’il durera bien dans les années 2020. Nokia met également Android One sur tous ses téléphones, fournissant au moins deux mises à jour de plate-forme et correctifs de sécurité réguliers – quelque chose que la société a sur notre premier choix, le Moto G7.

Mais la vraie raison de se pencher sur le Nokia 7.2 est sa configuration à trois caméras, qui comprend un énorme appareil photo principal de 48 MP. Vous pouvez également choisir d’utiliser l’appareil photo ultra-large pour des photos de paysage incroyables, ou prenez des photos de portrait impressionnantes avec le capteur de profondeur dédié.

Avantages:

Grande qualité de construction

Grand écran génial

La triple caméra est super utile

Le logiciel Android One est imbattable

Fonctionne sur Verizon, T-Mobile et AT&T

Les inconvénients:

Snapdragon 660 est déjà assez daté

Ne fonctionne pas sur Sprint

Meilleure qualité de construction

Nokia 7.2

Difficile à battre, plus difficile à détruire

Le Nokia 7.2 est un excellent suivi de l’un de nos téléphones préférés. C’est rapide, beau et peut résister aux abus. Que veux-tu de plus?

Meilleure autonomie de la batterie: puissance du Moto G7

Source: Android Central

Si vous préférez regarder du contenu plutôt que de vous soucier de son apparence, le Moto G7 Power est le meilleur choix que le Moto G7 – ou pratiquement tout autre appareil économique. Il a une énorme batterie de 5000 mAh qui le maintient plus longtemps que presque tous les téléphones sur le marché, mais il a une certaine résolution d’écran – son écran de 6,2 pouces n’est que de 720p, par rapport au panneau 1080p du Moto G7 principal.

En dehors de cela, cependant, le Moto G7 Power a les mêmes spécifications de base que le G7 – un processeur Snapdragon 632 et 3 Go de RAM, ainsi qu’un capteur d’empreintes digitales arrière et une caméra arrière 12MP. Il comprend également l’excellent logiciel Android de Motorola, qui prend la tarte Android de Google et ajoute un tas d’expériences moto, y compris un affichage ambiant inégalé et quelques gestes pratiques.

Mais vraiment, à 249 $, le principal attrait ici est le prix – et le temps de disponibilité fou que vous obtiendrez avec ce téléphone. Si vous n’êtes pas le genre de personne qui aime recharger son téléphone tous les soirs ou qui l’utilise tout le temps, c’est celle qu’il vous faut.

Avantages:

Une énorme batterie dure des jours, pas des heures

Grande expérience logicielle

Caméra arrière décente

Joli design

Fonctionne sur les quatre transporteurs américains

Les inconvénients

Écran 720p basse résolution avec encoche

Motorola a un mauvais bilan de mise à jour logicielle

Pas de support NFC

Meilleure autonomie de la batterie

Moto G7 Power

La plus grosse batterie que vous trouverez aujourd’hui.

Si l’autonomie de la batterie est votre principale préoccupation et la qualité de l’écran ou des photos moins, le Moto G7 Power est le meilleur téléphone que vous pouvez acheter. Attention aux mises à jour lentes.

Meilleur moins de 200 $: Nokia 4.2

Source: Harish Jonnalagadda / Android Central

Si vous avez été impressionné par les matériaux de construction du Nokia 7.1 pour l’argent, le Nokia 4.2 présente le même design et une construction similaire (le cadre est en métal, mais le corps est en plastique) pour un peu plus de la moitié du prix. Son encoche en forme de larme minuscule signifie que vous obtenez un appareil presque tout affichage, et vous obtenez toujours Android 9 Pie grâce au téléphone faisant partie du programme Android One.

Il y a un capteur d’empreintes digitales à l’arrière et un bouton Google Assistant dédié sur le côté pour des commandes vocales rapides. Le bouton d’alimentation se double d’une LED de notification, brillant de différentes couleurs pour désigner des applications spécifiques, et remarquablement, ce téléphone à 190 $ a NFC pour permettre à Google Pay – quelque chose que vous voyez rarement dans cette gamme de prix.

Vous devez sacrifier un peu de performance, mais au final, le dernier de Nokia est un vol à moins de 200 $.

Avantages:

Matériaux de construction exceptionnels

Compatible NFC

Android One avec Pie prêt à l’emploi

LED de notification dans le bouton d’alimentation

Performances fluides sur Snapdragon 439

Les inconvénients:

Chargement micro-USB

Non compatible CDMA

Meilleur moins de 200 $

Nokia 4.2

Excellent matériel et logiciel propre pour pas cher

Le Nokia 4.2 a un design fantastique en métal et en verre et une construction propre d’Android 9 Pie avec la promesse de mises à jour continues et opportunes grâce à Android One. Il a même NFC pour les paiements mobiles. Pour moins de 200 $, il n’y a vraiment pas grand-chose à redire.

Meilleur moins de 100 $: Nokia 5

Source: Android Central

Nokia fait bien les téléphones bon marché, et cela inclut des modèles plus anciens comme le Nokia 5. Un peu de temps sur le marché a baissé le prix sur ce téléphone, mais contrairement à la plupart des appareils moins chers, Nokia ne l’a pas laissé en termes de mises à jour logicielles – vous pouvez donc acheter en toute confiance en sachant que vous serez toujours pris en charge.

Les spécifications ne sautent pas de la page, avec seulement 2 Go de RAM et un écran de 5,2 pouces, mais il y a suffisamment de puissance pour faire les bases.

Avantages:

Extrêmement abordable

Capteur d’empreintes digitales pour une authentification rapide

Compatible avec les réseaux GSM aux États-Unis

Les inconvénients:

Spécifications très modestes

Caméras de base

Écran relativement petit

Meilleur moins de 100 $

Nokia 5

Un prix très bas avec une valeur surdimensionnée.

Vous obtenez toutes les bases, et rien de plus – mais vous économisez une tonne et obtenez un logiciel simple et à jour.

Meilleur avec une mise en garde: Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Source: Apoorva Bhardwaj / Android Central

Xiaomi n’est pas un nom bien connu en Occident, mais cela devrait l’être: cette société fabrique certains des meilleurs téléphones Android que vous pouvez acheter, pour beaucoup moins que des concurrents comme Samsung ou même Nokia.

Pour moins de 300 $, vous obtenez un téléphone qui ressemble et se sent la partie d’un téléphone beaucoup plus cher, avec des spécifications capables et une énorme batterie 4500mAh. Vous obtenez également une triple caméra ancrée par un tireur principal capable de 64MP et un grand écran. Le gros inconvénient est le logiciel de Xiaomi, qui est un peu grinçant par rapport à la concurrence, et peut ne pas être mis à jour aussi souvent ou aussi longtemps que nous le souhaiterions.

Les acheteurs américains prennent note: La version sur Amazon U.S. est un modèle international et ne fonctionnera pas sur Sprint ou Verizon ou l’un de leurs MVNO. Il fonctionnera parfaitement sur AT&T et T-Mobile. Il n’a également aucune garantie américaine.

Avantages

Design moderne

Matériel robuste

Excellente autonomie de la batterie

La caméra 64MP est un excellent ajout

Les inconvénients

Le logiciel MIUI n’est pas pour tout le monde

Peut ne pas recevoir les mises à jour aussi souvent que les téléphones en Occident

Meilleur avec une mise en garde

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Tout ce que vous pourriez souhaiter en termes de spécifications pour l’argent.

Xiaomi est absolument génial quand il s’agit de téléphones à bas prix avec de bonnes spécifications. Obtenez un grand écran, une longue durée de vie de la batterie et un design moderne à un bon prix.

Meilleur hors des États-Unis: Moto G8 Plus

Source: Motorola

La ligne Moto G est toujours un excellent choix pour ceux qui cherchent à économiser de l’argent sans compromettre l’expérience de base du smartphone. Le Moto G8 Plus suit la même formule éprouvée, avec de bonnes spécifications assez bien combinées dans un ensemble de matériel attrayant.

Vous obtenez un écran de 6,3 pouces, un processeur Snapdragon 665 mis à jour, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage extensible et une batterie saine de 4000 mAh. C’est vraiment bon pour l’argent, et il est associé au logiciel simple et utile de Motorola. Vous obtenez également une configuration triple caméra maintenant avec un objectif ultra-large dédié pour des prises de vue intéressantes.

Les acheteurs américains prennent note: La version sur Amazon U.S. est un modèle international et ne fonctionnera pas sur Sprint ou Verizon ou l’un de leurs MVNO. Il fonctionnera parfaitement sur AT&T et T-Mobile. Il n’a également aucune garantie américaine.

Avantages

Grand écran

Grande batterie

Stockage extensible

Système à triple caméra

Les inconvénients

Les mises à jour logicielles de Motorola peuvent être lentes

Pas encore disponible aux États-Unis

Meilleur hors des États-Unis

Moto G8 Plus

Il est difficile de battre la valeur d’un Moto G.

Le Moto G8 conserve l’héritage de Motorola axé sur la valeur. Vous obtenez des spécifications solides, une grosse batterie, un design attrayant, une triple caméra et un logiciel simple.

Conclusion

Les excellents téléphones Android ne manquent pas de nos jours, que vous souhaitiez dépenser plus de 700 $, moins de 300 $ ou même 100 $. Les téléphones ci-dessus représentent le meilleur d’une limitation définie – celle de ne pas vouloir dépenser trop pour un produit qui, inévitablement, devra être remplacé dans quelques années.

Mais c’est la beauté d’un appareil qui coûte un tiers de ce que vous dépenseriez pour un Galaxy S10 ou Pixel 4. Il offre 90% de ce que ces téléphones coûtent et peuvent être remplacés plus facilement. Bien que vous puissiez passer à côté de certaines des fonctionnalités les plus avancées telles que l’étanchéité et la charge sans fil, et que vous ne receviez pas autant de mises à jour, ou pendant aussi longtemps, ces téléphones représentent une nouvelle race d’appareils à petit budget, vous pouvez vous sentir en confiance pour acheter.

Et le Moto G7 est la meilleure valeur du peloton.

Faire des folies sur le meilleur téléphone global qui jette tout et l’évier de cuisine n’est pas toujours la solution idéale – surtout lorsque vous cherchez des téléphones à prix réduits en premier lieu. Au lieu de cela, vous devez déterminer ce que vous appréciez le plus. Si vous recherchez une excellente autonomie de batterie, le Moto G7 Power en vaut vraiment la peine par rapport au G7 standard. De même, le Pixel 3a possède facilement le meilleur appareil photo, et si vous recherchez un matériel luxueux, il est difficile de battre le Nokia 7.2. Chaque fabricant a quelque chose à offrir.

