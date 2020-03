Toutes les variantes du OnePlus 7T sont équipées en standard d’un double emplacement pour carte SIM. L’appareil est équipé du chipset Snapdragon 855+ de Qualcomm, et il dispose d’un superbe écran à 90 Hz qui est un plaisir à utiliser pour les tâches quotidiennes. Le téléphone dispose également d’un appareil photo 48MP à l’arrière qui prend des photos incroyables, et vous obtenez 6 Go de RAM, 128 Go de stockage et le meilleur skin logiciel sur Android.