Meilleurs téléphones Android Go en 2020

Il existe des téléphones Android abordables, puis des téléphones Android Go. Les appareils Android Go sont conçus pour être aussi bon marché que possible et exécutent une version spéciale d’Android créée spécifiquement avec des spécifications bas de gamme à l’esprit. Les combinés Android Go sont d’excellents téléphones de démarrage ou de sauvegarde, et ce sont les meilleurs que vous pouvez acheter en 2020 – y compris le Ulefone Note 7 en tant que premier choix global.

Meilleur dans l’ensemble: Ulefone Note 7

Source: Ulefone

Le meilleur téléphone Android Go est celui dont vous n’avez probablement jamais entendu parler auparavant, mais nous pensons que c’est le meilleur choix global, tout bien considéré. C’est le Ulefone Note 7, et c’est un combiné assez impressionnant lorsque vous tenez compte du prix.

Dès le départ, l’Ulefone Note 7 se distingue par son design. Son écran de 6,1 pouces a des lunettes incroyablement minces et une encoche en forme de goutte d’eau sur le dessus pour sa caméra selfie 5MP. Comparé aux autres téléphones de cette liste, c’est vraiment quelque chose. Vous trouverez également une impressionnante gamme de trois caméras à l’arrière, permettant une tonne de possibilités de prise de vue.

Côté spécifications, l’Ulefone Note 7 propose une batterie de 3500 mAh, 16 Go de stockage extensible (jusqu’à 64 Go), 1 Go de RAM et deux emplacements SIM si vous souhaitez utiliser deux numéros de téléphone à la fois. Nous apprécions également le capteur d’empreintes digitales monté à l’arrière et la fonctionnalité de déverrouillage du visage. Encore mieux, vous obtenez un étui gratuit avec le téléphone!

Avantages:

Affichage moderne de goutte d’eau

Triple caméras arrière

Batterie très généreuse de 3500 mAh

Le stockage est extensible jusqu’à 64 Go

Livré avec un étui gratuit

Les inconvénients:

Seulement 16 Go de stockage de base

1 Go de RAM

Meilleur dans l’ensemble

Ulefone Note 7

C’est celui-là

Dans l’ensemble, l’Ulefone Note 7 se distingue comme le meilleur téléphone Android Go. Il a un design moderne, une énorme batterie et plus encore.

Idéal pour la photographie: Alcatel 1

Source: Alcatel

Alcatel est également dans le jeu Android Go, et sa dernière offre est l’Alcatel 1. L’écran de 5 pouces est idéal pour une utilisation à une main, mais par rapport à l’Ulefone Note 7, les lunettes sont nettement plus grandes. Vous obtenez 8 Go de stockage hors de la boîte, et bien qu’il soit excellent qu’Alcatel vous permette de l’étendre avec une carte microSD, nous souhaitons qu’il dépasse les 32 Go maximum.

Bien qu’il puisse sembler idiot de dire cela pour un téléphone qui coûte aussi peu que l’Alcatel 1, le véritable attrait de ce téléphone est son expérience de caméra. Vous obtenez une caméra arrière 5MP et une caméra selfie 2MP, et bien qu’il n’y ait rien de spécial concernant les capteurs eux-mêmes, Alcatel a intégré une tonne de fonctionnalités dans l’application appareil photo du téléphone. Il existe un mode Photomaton qui capture quatre images en trois secondes dans une configuration de type photomaton. En outre, il existe une fonction de collage instantané qui vous aide à créer facilement un collage de vos photos et un mode à une main qui ramène toutes les commandes de l’appareil photo dans la partie inférieure de l’écran.

L’Alcatel 1 est disponible dans un trio de couleurs (noir, bleu et or) et prend en charge la connectivité 4G LTE. Gardez à l’esprit qu’il s’agit d’un appareil international, ce qui signifie qu’il ne vient pas avec une garantie et peut avoir des problèmes de connexion dans les zones rurales ou les bâtiments surpeuplés.

Avantages:

Écran moderne 18: 9

Des tonnes de fonctionnalités de caméra

Stockage extensible

Prise en charge 4G LTE

Disponible en plusieurs couleurs

Les inconvénients:

Aucune garantie américaine

Stockage maximum de 32 Go

Idéal pour la photographie

Alcatel 1

Prenez de superbes photos à bas prix

L’Alcatel 1 est chargé de toutes sortes de fonctionnalités et de paramètres dans son application d’appareil photo, ce qui en fait un excellent choix pour les déclencheurs.

Meilleur stockage: Samsung Galaxy J2 Core

Source: Samsung

Samsung est l’un des fabricants de téléphones les plus populaires, et il n’a pas ignoré le marché Android Go. Le Galaxy J2 Core est le téléphone Android Go fabriqué par Samsung que nous vous recommandons d’obtenir, avec son plus grand avantage étant une grande quantité de stockage extensible.

Semblable à la plupart des appareils Android Go, le Galaxy J2 Core ne dispose que de 8 Go de stockage intégré. Cependant, vous pouvez utiliser une carte microSD pour l’étendre jusqu’à un impressionnant 256 Go. C’est plus que suffisamment d’espace pour tous vos films, musiques, jeux préférés, etc., ce qui en fait un excellent choix pour quiconque aime stocker tous ses fichiers localement.

En dehors de l’excellent stockage, le J2 Core brille également avec son design épuré, ses trois couleurs disponibles et sa batterie de 2600 mAh. Tant que la garantie manquante et la couverture LTE plus faible dans les régions rurales du pays ne vous dérangent pas, le Galaxy J2 Core est une option robuste d’Android Go.

Avantages:

Stockage extensible jusqu’à 256 Go

Grande batterie de 2600 mAh

Conception simple

Trois couleurs

radio FM

Les inconvénients:

N’a pas de garantie

Prise en charge de réseau potentiellement inégale

Meilleur stockage

Samsung Galaxy J2 Core

Beaucoup d’espace pour tous vos fichiers

Besoin d’enregistrer de nombreuses applications, jeux et films sur votre téléphone? Le stockage extensible du Galaxy J2 Core jusqu’à 256 Go vous couvre.

Meilleur affichage: Huawei Y5 Lite

Source: Huawei

Le point de vue de Huawei sur Android Go peut être vu avec le Y5 Lite, un petit appareil impressionnant qui intègre de nombreuses fonctionnalités dans un téléphone à un prix aussi bas.

L’un des principaux avantages du Y5 Lite est son écran. Comparé aux autres téléphones Android Go, le Y5 Lite a une résolution HD remarquable (1440 x 720) avec des lunettes minces qui l’entourent. Cela en fait un téléphone idéal pour jouer à des jeux, regarder des vidéos YouTube, vous l’appelez.

Vous bénéficiez également d’un stockage important de 16 Go dès la sortie de la boîte, et vous pouvez plus tard l’étendre jusqu’à 256 Go avec une carte microSD. Pour compléter le téléphone, une caméra arrière de 8 mégapixels, une caméra selfie de 5 mégapixels et une assez grosse batterie de 3 000 mAh. Semblable à d’autres téléphones de cette liste, le Y5 Lite est un appareil international – ce qui signifie qu’il n’a pas de garantie officielle et a une couverture LTE plus faible dans les zones rurales.

Avantages:

Écran HD avec petits cadres

16 Go de stockage interne

Batterie de 3020 mAh

Design épuré avec plusieurs couleurs

Meilleur affichage

Huawei Y5 Lite

La HD fait une grande différence

Donnez vie à vos films et jeux avec le Huawei Y5 Lite, offrant un écran HD net à un prix très bas.

Meilleur design: ZTE Blade L8

Source: ZTE

ZTE crée de nombreux téléphones Android à bas prix, il ne devrait donc pas être aussi surprenant que la société propose une offre Android Go. Le ZTE Blade L8 a fait ses débuts en avril 2019, et il a du punch.

Ce qui aide le plus le téléphone à se démarquer, c’est sa conception. Bien qu’il soit fait de plastique comme tous les autres téléphones de cette liste, l’arrière réfléchissant lui permet de scintiller et de briller lorsque la lumière le frappe. Il est également disponible en deux couleurs, dont un noir élégant et un bleu magnifique.

Le Blade L8 est alimenté par un processeur quadricœur, 1 Go de RAM et une batterie de 2000 mAh. Vous obtenez 16 Go de stockage dès la sortie de la boîte, et si vous en avez besoin, vous pouvez l’étendre jusqu’à 128 Go avec une carte microSD. Il y a aussi une caméra arrière 8MP avec une caméra frontale 5MP pour tous vos selfies.

Il s’agit d’un autre téléphone international, et comme mentionné précédemment, le plus gros inconvénient est le fait que le ZTE Blade L8 n’est pas livré avec une garantie officielle aux États-Unis.

Avantages:

Le dos réfléchissant a fière allure

16 Go de stockage interne

Processeur quatre coeurs

Caméra arrière 8MP

Meilleur design

ZTE Blade L8

Une option accrocheuse

Démarquez-vous de la foule avec le ZTE Blade L8, doté d’un dos réfléchissant disponible en deux couleurs magnifiques.

Meilleur en Europe: Nokia 1 Plus

Source: Nokia

Enfin et surtout, nous avons le Nokia 1 Plus. C’est une entrée fantastique dans la famille Android Go, mais malheureusement, vous ne pouvez pas l’acheter aux États-Unis.

Si vous vivez en Europe ou sur un autre marché où le téléphone est vendu, alors vous vous régalerez. Le Nokia 1 Plus offre un grand écran de 5,45 pouces, un appareil photo arrière de 8 mégapixels et une «coque en polycarbonate à motif nanométrique 3D» qui a l’air exceptionnel.

Le téléphone offre également 1 Go de RAM, 8 Go de stockage interne pouvant être étendu jusqu’à 128 Go et une batterie de 2500 mAh. Vous en avez beaucoup pour votre argent, donc si vous pouvez acheter le Nokia 1 Plus, c’est certainement un téléphone qui mérite d’être vérifié.

Avantages:

Dos en plastique texturé

Grand écran de 5,45 pouces

Lunettes relativement minces

Caméra arrière 8MP

Batterie de 2500 mAh

Meilleur en Europe

Nokia 1 Plus

Vivez en Europe? Obtenez ceci

Si vous vivez en Europe, vous vous devez de vérifier le Nokia 1 Plus. Cette chose est une valeur folle.

Conclusion

Nous ne pensons pas que vous pouvez vous tromper avec l’un des téléphones de cette liste, mais si nous devions en choisir un à recommander, ce serait l’Ulefone Note 7.

Comparé à beaucoup d’autres téléphones Android Go, nous devons accorder beaucoup de crédit à Ulefone pour le design moderne du Note 7. Cela ne ressemble pas à un téléphone qui coûte aussi peu qu’il le fait, et cela est principalement dû à l’écran lunette et aux trois caméras arrière à l’arrière. Les apparences ne sont pas tout, mais elles aident vraiment.

Le Note 7 n’est pas rempli des spécifications les plus impressionnantes au monde, mais il y a beaucoup ici pour vous assurer une expérience quotidienne fiable. La batterie de 3500 mAh devrait permettre une excellente endurance, un emplacement pour carte microSD pour un stockage extensible est toujours apprécié, et le capteur d’empreintes digitales facilite la connexion à vos applications sensibles. Pour le prix demandé par Ulefone, le Note 7 est un succès retentissant.

