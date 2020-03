Meilleurs téléphones Android (mars 2020)

Source: Daniel Bader / Android Central

Meilleur

Téléphones Android

Android Central

2020

La concurrence fait de meilleurs produits et l’écosystème Android est plus compétitif que jamais. Le meilleur des meilleurs à l’heure actuelle est le Galaxy S20 +, réunissant une excellente combinaison de matériel, d’affichage, de spécifications, de fonctionnalités et de caméras dans un seul boîtier. Si vous voulez un nouveau téléphone Android à n’importe quelle gamme de prix, nous avons fait la recherche pour séparer le bon du bon et le bon du mauvais. Cette liste vous aidera à faciliter votre prochain achat.

Meilleur dans l’ensemble: Samsung Galaxy S20 +

Source: Android Central

Avant la sortie de la série Galaxy S20, notre premier choix ici était le Galaxy S10 + – et tout ce que Samsung a fait cette année a facilité la recommandation du S20 +. Le S20 + apporte des améliorations dans tous les domaines, avec un écran plus grand qui a un taux de rafraîchissement de 120 Hz ultra-lisse, une batterie plus grande de 4500 mAh, plus de RAM et un nouveau processeur Snapdragon 865. Chaque Galaxy S20 + est également compatible 5G, ce qui n’est pas le plus gros problème actuellement, mais deviendra plus important plus tard en 2020.

L’énorme mouvement vers le haut est dans les caméras, avec une nouvelle matrice à l’avant et à l’arrière. Les nouveaux capteurs sont tous plus grands, ce qui laisse entrer plus de lumière et prend des photos en basse lumière nettement meilleures. Ce n’est pas tout à fait au niveau du Pixel 4 XL, mais c’est un grand pas en avant pour Samsung et ce n’est plus une lacune de ce produit phare. Vous pouvez également zoomer jusqu’à 5X, tout en conservant un appareil photo ultra-large pour plus de variété de prise de vue.

La seule façon dont le S20 + descend du S10 + est son prix et la suppression de la prise casque. Le téléphone de base coûte quelques centaines de dollars de plus que l’année dernière, et retirer la prise audio est un coup dur pour ceux qui en dépendent ou préfèrent la qualité sonore. Mais les deux sont le résultat de la façon dont se déroule toute l’industrie – les téléphones sont de plus en plus chers, et Samsung était déjà l’un des derniers récalcitrants dans l’espace haut de gamme à conserver une prise 3,5 mm.

Avantages:

Affichage le meilleur de sa catégorie

Bonne autonomie de la batterie

Performance exceptionnelle

De superbes caméras polyvalentes

5G activé

Les inconvénients:

Cher pour 128 Go de stockage

Zoom de l’appareil photo beaucoup plus faible que le S20 Ultra

Capteur d’empreintes digitales lent

Pas de prise casque

Meilleur dans l’ensemble

Samsung Galaxy S20 +

L’excellent polyvalent de Samsung.

Le S20 + possède un grand écran, des spécifications haut de gamme, un large éventail de caméras et un logiciel riche en fonctionnalités. C’est cher, mais ça vaut le coup.

Meilleur sur un budget: Moto G7

Source: Android Central

Personne ne confondra le Moto G7 avec un téléphone phare, mais en même temps, il réduit les bases tout en étant un tiers du prix. Le Snapdragon 632, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage feront le travail en termes de performances pendant un certain temps, et le logiciel est un excellent tarif typique de Motorola.

Le téléphone a un design moderne qui ne semblera pas déplacé en 2020, et l’écran est beau et grand à 6,2 pouces avec une résolution 1080p respectable. La durée de vie de la batterie sera bonne à partir de la capacité de 3000mAh, et vous obtenez des fonctionnalités intéressantes comme un bon capteur d’empreintes digitales et deux caméras pour le mode portrait.

Remarque: La nouvelle série Moto G a été annoncée pour les États-Unis, mais n’est pas encore en vente. Si vous êtes prêt à attendre, vous obtiendrez un téléphone plus récent avec de nouvelles spécifications et fonctionnalités pour un prix similaire, ou si vous souhaitez économiser de l’argent, le Moto G7 baissera de prix.

Avantages:

Grand écran 1080p

Spécifications capables pour l’argent

Logiciel simple et intuitif

Les inconvénients:

Pas de NFC

Mise à jour logicielle incertaine

Bientôt remplacé par de nouveaux modèles

Meilleur sur un budget

Moto G7

Faire toutes les bases dans un package attrayant pour un prix solide.

Le G7 est la référence du téléphone économique. Vous obtenez toujours une excellente qualité de construction, un écran solide et une fiche technique complète avec un logiciel propre.

Meilleur appareil photo: Google Pixel 4 XL

Source: Android Central

Le Pixel 3 XL était le meilleur appareil photo que l’on pouvait avoir dans un smartphone, mais le 4 XL le fait exploser. En plein jour, en lumière mixte et même en très faible luminosité, il prend constamment de meilleures photos que tout autre Android. Bien que nous ayons eu des problèmes avec la vitesse du 3 XL, l’application appareil photo est également désormais rapide et fluide. Un téléobjectif secondaire, associé à un logiciel intelligent, prend de superbes photos avec zoom. Sa caméra frontale n’est pas aussi large qu’auparavant, et c’est vraiment le seul inconvénient marginal ici. Il prend toujours des photos nettes, colorées et lumineuses, ainsi que de superbes selfies de portrait.

Le Pixel 4 XL, dans son ensemble, est malheureusement déçu par quelques défauts. Sa durée de vie de la batterie est la plus faible de la concurrence phare, il a une RAM (6 Go) et un stockage (64 Go) plus faibles, et son système Face Unlock n’a pas été adopté par toutes les applications les plus populaires qui nécessitent une authentification biométrique. Cependant, cela ne devrait pas nuire à toutes les grandes choses que ce téléphone fait – et cela fait toujours partie de la conversation des meilleurs téléphones que vous pouvez obtenir aujourd’hui.

Avantages:

Affichage 90 Hz ultra-fluide

Caméra de qualité supérieure à l’arrière et à l’avant

Logiciel simple, utile et rapide

Matériel agréable et agréable au toucher

Excellente vitesse de déverrouillage du visage

Les inconvénients:

Durée de vie de la batterie incroyablement faible

Motion Sense a peu d’utilisation dans le monde réel

Faible RAM et stockage pour l’argent

De nombreuses applications sont toujours incompatibles avec Face Unlock

Meilleur appareil photo

Google Pixel 4 XL

Le meilleur appareil photo que vous pouvez obtenir dans un smartphone aujourd’hui.

Le Pixel 4 XL possède un excellent matériel et le meilleur appareil photo, mais sa durée de vie de la batterie est médiocre et ses spécifications faibles pour le prix.

Meilleur choix compact: Google Pixel 3a

Source: Andrew Martonik / Android Central

Vous pouvez trouver votre chemin vers le Pixel 3a pour plusieurs raisons. Le premier étant sa taille, car c’est l’un des rares “petits” téléphones modernes actuellement sur le marché. Parce qu’il a une version plus grande, le Pixel 3a XL, le 3a standard reste compact et maniable dans une main. L’écran est toujours assez grand pour faire avancer les choses, mais le téléphone ne saillira pas votre poche ou ne sera pas difficile à utiliser.

La partie la plus impressionnante du 3a est peut-être son appareil photo, qui est presque à égalité avec le Pixel 4 mais coûte moins de la moitié. L’appareil photo principal prend des photos exceptionnelles dans toutes les conditions d’éclairage, avec Night Sight montrant vraiment sa force dans un mauvais éclairage. La caméra frontale est même géniale. À la fois à l’avant et à l’arrière, vous obtenez la qualité de caméra de niveau phare d’un téléphone qui est une fraction du prix.

Le téléphone offre également une valeur exceptionnelle, surtout plusieurs mois après son lancement avec quelques remises. Le logiciel propre de Google fonctionne plutôt bien sur ce matériel de milieu de gamme, même s’il n’est clairement pas aussi rapide que les derniers produits phares. Et vous n’avez pas à vous inquiéter de perdre le support logiciel à mesure qu’il vieillit, car contrairement à la plupart de ses concurrents, le Pixel 3a a garanti des mises à jour logicielles pour les deux prochaines années.

Avantages:

Appareil photo incroyable pour l’argent

Excellente qualité de construction avec coque en polycarbonate

Mises à jour logicielles garanties

Version Android propre

Les inconvénients:

Les performances ne sont pas aux niveaux phares

L’affichage n’est plus que fonctionnel

Meilleur choix compact

Google Pixel 3a

Le téléphone à petit budget de Google a tout pour plaire.

Le Pixel 3a a une qualité de caméra phare, mais à une fraction du prix. C’est également l’un des rares grands téléphones compacts disponibles.

Meilleur rapport qualité / prix: OnePlus 7T

Source: Android Central

Le OnePlus 7T perpétue l’héritage de la société consistant à lancer des smartphones Android haut de gamme abordables. Celui-ci a tous les bons aspects du 7 Pro plus cher, mais renonce à l’affichage en verre incurvé sans lunette pour quelque chose de plus traditionnel et plus utilisable. Le matériel est tout aussi agréable et a l’avantage supplémentaire d’être un peu plus petit également.

Le logiciel OnePlus superlatif typique est le même que ses autres téléphones, ce qui est une bonne chose. L’écran fonctionnant à une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz (tout comme le 7 Pro) ne fait qu’ajouter à la fluidité d’OxygenOS. Il existe un système de caméra polyvalent qui est cohérent, bien qu’il ne défie pas le meilleur. Heureusement, vous obtenez d’excellentes spécifications et performances dans tous les domaines, avec suffisamment de puissance pour faire fonctionner ce téléphone pendant des années.

Avantages:

Bien conçu, avec des matériaux haut de gamme

Excellente autonomie de la batterie

OxygenOS 10 est génial

Caméras cohérentes et polyvalentes

Grand prix pour ce que vous obtenez

Les inconvénients:

Manque l’indice IP officiel

Pas de charge sans fil

Perd le téléobjectif OIS de OnePlus 7 Pro

Meilleure valeur

OnePlus 7T

L’un des meilleurs téléphones sur lesquels vous pouvez dépenser votre argent.

Vous obtenez les mêmes spécifications exceptionnelles que le OnePlus 7 Pro, dans un boîtier légèrement plus petit avec quelques extras réduits – mais en retour, obtenez un prix exceptionnel.

Meilleure autonomie de la batterie: Samsung Galaxy S20 Ultra

Source: Andrew Martonik / Android Central

Tout comme son nom l’indique, le Galaxy S20 Ultra franchit une nouvelle étape par rapport au Galaxy S20 +. Il a toutes les mêmes spécifications et capacités, mais avec un écran encore plus grand – 6,9 pouces, le plus grand de Samsung – et une batterie correspondante plus grande à 5000mAh. Lorsque vous gardez le téléphone en mode d’affichage 60 Hz, c’est un champion complet de la batterie; vous n’aurez jamais à vous soucier de la durée de vie de la batterie de ce téléphone.

L’Ultra utilise également cet espace supplémentaire (et son prix) pour vous offrir de meilleurs appareils photo, avec un appareil photo principal de 108 mégapixels qui prend des photos encore plus lumineuses et un appareil photo téléobjectif qui peut atteindre et obtenir de superbes photos jusqu’à 10 fois 15X). Les compromis pour obtenir cette capacité supplémentaire et la durée de vie de la batterie sont la taille, la taille globale et le prix. Le S20 Ultra est groset presque 20% plus lourd que le S20 +; il est également beaucoup plus cher, ce qui peut être difficile à avaler lorsque le S20 + est déjà assez coûteux. Mais si la durée de vie de la batterie est une priorité, c’est votre meilleur pari.

Avantages:

Écran massif de haute qualité

Énorme batterie

Prise de vue de l’appareil photo principal ultra-nette

Caméra à zoom solide jusqu’à 15X

Les inconvénients:

Grande batterie limitée au mode 60Hz

Forcément gros et lourd

Capteur d’empreintes digitales lent

Pas de prise casque

Le zoom 30X + est un gadget

Meilleure autonomie de la batterie

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung met tout en œuvre avec la plus grande batterie, l’écran et les appareils photo ..

Prenez le S20 + et montez-le d’un cran – toutes les mêmes qualités, mais avec un écran et une batterie encore plus grands, ainsi que des appareils photo améliorés.

Meilleur avec un stylet – Samsung Galaxy Note 10+

Source: Android Central

Les nouveaux Galaxy S20 + et S20 Ultra se sont associés pour remplacer le Note 10+ en tant que téléphone Samsung haut de gamme. Mais le Note 10+ est toujours un nouvel appareil, et il se sent toujours moderne et capable à presque tous les niveaux. Le matériel est très similaire, les spécifications internes sont en retard sur le papier mais pas dans la capacité réelle du monde réel, et ils exécutent le même logiciel – et la Note 10+ recevra toujours au moins une autre mise à jour de plate-forme importante.

Les seuls gros inconvénients par rapport aux téléphones plus récents sont dans les caméras et l’affichage. Les caméras ont été complètement révisées dans les nouveaux téléphones, avec une énorme amélioration de la qualité de la caméra principale et des capacités de faible luminosité qui vont bien au-delà de la Note 10+. Les affichages sont fondamentalement les mêmes dans tous les sens, sauf un critique: la série S20 dispose d’un mode 120 Hz qui rend tous les mouvements à l’écran incroyablement fluides et agréables pour les yeux. C’est quelque chose que vous devez expérimenter, et vous ne voudrez probablement pas y retourner après.

Mais d’un autre côté, rien ne peut remplacer le S Pen du Note 10 +. Si vous aimez les fonctionnalités d’un stylet, le S20 + ou S20 Ultra ne fera pas le travail. Et parce que les nouveaux modèles sont maintenant disponibles, le Note 10+ est moins cher qu’il ne l’était au lancement, et quelques centaines de dollars de moins que même le S20 + – ce qui en soi le rend attrayant.

Avantages:

Affichage incroyable

Le matériel a l’air cher

Meilleure expérience de stylet sur n’importe quel téléphone

Performance exceptionnelle

Grande autonomie et charge rapide

Performances constantes de la caméra

Les inconvénients:

La qualité des caméras à faible luminosité est faible

Le logiciel nécessite beaucoup de réglages

Pas de prise casque

Meilleur avec un stylet

Samsung Galaxy Note 10+

Le plus grand et le meilleur de Samsung, avec un stylet.

Pour beaucoup, il n’y a pas de remplacement pour une note. Vous obtenez un excellent matériel et des spécifications, avec un écran géant, ainsi que le S Pen unique.

Meilleures fonctionnalités de jeu ASUS RoG Phone 2

Source: Android Central

RoG signifie Republic of Gamers, et cela vous indique qu’ASUS s’est concentré sur la fourniture de toutes les fonctionnalités de jeu mobile que vous pourriez souhaiter – que vous jouiez sur PUBG, Fortnite ou d’autres titres intenses.

L’ASUS RoG Phone 2 se distingue par sa conception unique qui comprend des ports de charge secondaire et des écouteurs sur le côté afin qu’ils ne gênent pas lorsque vous jouez à des jeux en paysage, les capteurs tactiles Air Trigger vous permettent d’utiliser les coins de votre téléphone comme entrées personnalisables pour les jeux de tir et un accessoire Aero Active Cooler externe inclus dans la boîte qui s’aligne avec le dissipateur thermique à l’arrière pour garder le téléphone au frais pendant de longues sessions.

L’écran FHD + de 6,6 pouces offre un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour les graphismes les plus fluides possibles, et le téléphone fait un excellent travail en exécutant des jeux sur les paramètres les plus avancés – même si le logiciel ASUS est un peu occupé et maladroit. Et sa batterie est énorme, vous ne serez donc pas pris sans électricité. ASUS a affiné sa vision du téléphone de jeu parfait, et il offre. Avec son design polarisant et sa taille énorme, vous aurez vraiment besoin d’avoir une concentration sur le jeu pour choisir quelque chose de plus complet, mais certaines personnes prennent les jeux mobiles au sérieux et ce téléphone est parfait pour cette utilisation.

Avantages:

Conçu spécialement pour les jeux

Le taux de rafraîchissement de l’affichage de 120 Hz est magnifique

Les commandes Air Trigger sont toujours innovantes

Les enceintes avant sont bruyantes

Grande autonomie de la batterie

Les inconvénients:

La conception du téléphone peut être trop gamer

Les accessoires dédiés sont chers

Meilleures fonctionnalités de jeu

ASUS RoG Phone 2

Un téléphone qui fait tout pour le jeu et le fait bien.

D’excellentes performances et des fonctionnalités spécifiques au jeu comme les ports latéraux, les haut-parleurs avant et les dissipateurs thermiques en font le rêve du joueur.

Conclusion

Le monde Android est incroyablement diversifié, et peu importe vos besoins, vous pouvez trouver un téléphone qui leur convient. Mais s’il existe un Android qui convient au plus grand nombre, c’est bien le Samsung Galaxy S20 +. Le S20 + a un excellent matériel, des spécifications et des performances haut de gamme, le meilleur écran que vous pouvez obtenir aujourd’hui et une très bonne autonomie. Ses caméras sont de solides artistes polyvalents, s’éloignant de la dernière génération de Samsung, en particulier dans les scènes à faible luminosité.

Le logiciel de Samsung prend encore un peu d’apprivoisement pour fonctionner exactement comme vous le souhaitez, et cela peut être intimidant dès la sortie de la boîte. Mais One UI 2 fonctionne très bien une fois que vous avez configuré (et désactivé) tout ce que vous voulez, et ses performances sont fantastiques – il y a plus qu’assez de puissance de traitement ici pour les deux prochaines années. Et même si vos besoins changent au cours de cette période, le Galaxy S20 + sera probablement en mesure de gérer tout ce que vous devez faire. Il possède toutes les fonctionnalités logicielles et matérielles que vous pourriez demander.

Comment choisir le meilleur téléphone Android

Source: Android Central

Les téléphones Android sont des gadgets très complexes et riches en fonctionnalités qui sont capables de beaucoup de choses différentes, et en tant que tel, trouver celui qui vous convient le mieux peut être une tâche intimidante. Heureusement pour vous, nous avons rassemblé ci-dessous un petit guide mettant en évidence certaines des plus grandes questions que vous devriez vous poser lors de l’achat, ainsi que les classements des téléphones Android ayant le meilleur écran, appareil photo et plus encore.

Combien d’argent devez-vous dépenser?

Tout d’abord, parlons de ce qui est probablement la question la plus urgente pour beaucoup d’entre vous qui lisez ceci – combien d’argent devriez-vous dépenser pour un nouveau téléphone?

En fin de compte, cela revient à beaucoup que vous êtes prêt / capable de dépenser et à quel niveau de téléphone vous voulez. En règle générale, il existe trois principales catégories de téléphones à différents prix:

Téléphones bas de gamme / budget

Téléphones de milieu de gamme

Téléphones phares

En général, dépenser plus d’argent vous procurera un téléphone plus performant et plus premium. Heureusement, nous avons vu au cours des dernières années une tendance à ce que les téléphones axés sur le budget deviennent vraiment, vraiment bons.

Prenez le Moto G7, par exemple. Auparavant, vous ne pouviez pas obtenir un téléphone de qualité à un prix d’entrée de gamme, mais avec le Moto G7, vous obtenez un appareil doté d’un matériel élégant, d’un bon écran, de caméras capables, d’un capteur d’empreintes digitales et d’un stockage extensible – pour n’en nommer que quelques-unes. Les combinés de niveau intermédiaire, comme le Samsung Galaxy A51 et Google Pixel 3a, offrent des spécifications plus puissantes pour un peu plus d’argent.

Les téléphones phares se sont récemment séparés en deux sous-groupes, y compris les phares “légers” et les véritables. Le OnePlus 7T est un parfait exemple de produit phare léger. Il coûte beaucoup moins cher que les produits phares de Google et de Samsung, mais il parvient toujours à offrir un processeur de niveau phare, une énorme quantité de RAM, une qualité de construction de premier ordre, etc. Certaines choses prennent un siège arrière avec ces téléphones, cependant, et c’est souvent dans le département de la caméra et des extras comme la résistance à l’eau.

Ensuite, il y a des produits phares à part entière – le Galaxy S20 +, Google Pixel 4 XL, etc. Ce sont les téléphones les plus chers du marché, et bien qu’ils ne soient pas parfaits, ce sont les téléphones où les entreprises mettent tout ce qu’elles ont à offrir pour créer la meilleure expérience possible. Vous obtenez les meilleurs matériaux, les meilleurs écrans, les meilleures caméras et, de plus en plus, la connectivité 5G.

Vous pourriez faire valoir que personne n’a vraiment besoin d’acheter un téléphone phare ces jours-ci compte tenu de la qualité des options bas de gamme et milieu de gamme, mais tout dépend des fonctionnalités que vous souhaitez, des spécifications qui comptent le plus pour vous, et la flexibilité de votre budget.

Quelle taille de téléphone devriez-vous acheter?

Alors que les téléphones Android ont à peu près tous la même forme rectangulaire générique, ils viennent dans une variété de tailles allant de l’ultra-portable au cinéma miniature. La taille du téléphone que vous achetez dépend beaucoup de la taille de son écran. Plus l’écran d’un téléphone est grand, plus sa taille physique sera grande. Comme pour toutes choses, les petits et les grands téléphones présentent des avantages.

Comme vous vous en doutez, un téléphone plus petit est plus facile à utiliser d’une seule main et plus susceptible de tenir dans les poches de votre jean skinny. Pour les gens qui sont toujours en déplacement et qui veulent quelque chose sur lequel ils peuvent confortablement envoyer des SMS dans une main tout en agrippant leur latte Starbucks de l’autre, un petit téléphone est le chemin à parcourir. Cependant, avec une taille et un écran plus petits, vous serez plus à l’étroit lorsque vous regardez des films ou jouez à des jeux.

D’un autre côté, un téléphone plus grand est tout le contraire. Il sera plus difficile d’utiliser un grand téléphone à lui seul, mais si vous souhaitez utiliser votre téléphone pour rattraper son retard sur les films ou jouer à des jeux immersifs comme Call of Duty: Mobile, l’immobilier d’écran supplémentaire sera extrêmement bénéfique.

Lorsque nous parlons de ce qui constitue un “petit” et “grand” téléphone, nous considérons généralement que les téléphones plus petits ont des écrans de moins de 6 pouces. De nos jours, la plupart des téléphones de plus petite taille mesurent entre 5,5 et 5,9 pouces. Naturellement, cela signifie que les téléphones plus grands auront souvent une taille d’écran de 6 pouces ou plus – le Galaxy S20 Ultra a même un écran de 6,9 ​​pouces.

Un écran de 5,9 pouces peut sembler grand, et il y a quelques années, il l’était. Cependant, maintenant que la majorité des téléphones Android sont passés de rapports d’aspect 16: 9 à 18: 9 ou même 21: 9 – ce qui signifie qu’ils sont plus grands dans la même largeur – et ont obtenu des lunettes beaucoup plus petites, il est possible d’adapter un écran plus grand dans un corps compact.

En plus de tout cela, il convient également de considérer la taille de vos mains. Quelqu’un avec de plus grandes mains peut probablement gérer un téléphone de 6,5 pouces + parfaitement dans une main, et en tant que tel, peut aller avec une taille d’écran plus grande et ne pas sacrifier sa facilité d’utilisation.

De quelle taille de batterie avez-vous besoin?

Il existe de nombreuses spécifications différentes qui composent un téléphone Android, mais l’un des facteurs les plus importants à considérer est sa batterie. C’est quelque chose qui peut être facile à ignorer si vous n’y pensez pas, et si vous vous retrouvez avec un téléphone qui peut à peine passer une journée complète de votre utilisation normale, vous allez être confronté à des maux de tête – avenir rempli.

Tout le monde utilise son téléphone différemment, et en tant que tel, il n’y a pas nécessairement une taille de batterie parfaite. Nous vous recommandons de ne rien faire de plus petit qu’une batterie de 3000mAh, mais si possible, 4000mAh est préférable. Bien sûr, à mesure que vous augmentez de plus en plus avec le nombre de mAh, vous pouvez vous attendre à une autonomie de plus en plus longue. C’est pourquoi le Galaxy S20 Ultra avec une batterie de 5000 mAh n’a pas à se soucier de charger souvent, tandis que le Moto G7 avec 3000 mAh a un peu de mal.

Cependant, il existe de nombreux autres facteurs qui jouent dans la durée de vie de la batterie, tels que les spécifications de l’écran d’un téléphone – un écran plus grand, plus haute résolution ou plus lumineux consomme plus d’énergie. L’efficacité de son processeur est également très importante, tout comme le logiciel exécutant l’ensemble du système. Mais la taille de la batterie joue le plus grand rôle dans la durée pendant laquelle un téléphone peut être allumé avant d’avoir besoin d’être branché – vous ne pouvez pas le contourner.

Devriez-vous acheter un téléphone 5G?

La 5G semble être à la mode ces jours-ci, et à juste titre lorsque vous voyez ses capacités. Le potentiel de la 5G est énorme, offrant des augmentations de vitesse substantielles par rapport aux réseaux 4G (LTE) auxquels nous sommes habitués. Vous pouvez sortir et acheter un téléphone compatible 5G dès maintenant si vous le souhaitez, mais le devriez-vous? Pour la plupart des gens, cela ne devrait pas entrer en ligne de compte dans une décision d’achat.

Alors qu’AT & T, Sprint, T-Mobile et Verizon ont des réseaux 5G en ligne maintenant, ces opérateurs le sont encore beaucoup au début de leur construction. Chez AT&T, Sprint et Verizon, vous comptez sur mmWave 5G, qui n’est disponible que dans des zones très spécifiques de certaines villes. Le réseau Sub-6 5G de T-Mobile est plus largement disponible, correspondant à une grande majorité de son réseau LTE, mais les vitesses actuelles ne sont pas beaucoup plus rapides que son service LTE en conséquence.

Et selon l’opérateur, vous devrez peut-être changer de forfait et payer un supplément pour avoir accès à la 5G, ce qui ne vaudra vraiment pas la peine tant que la couverture ne s’améliorera pas considérablement.

En tant que tel, si vous êtes à la recherche d’un nouveau téléphone, ne vous sentez pas absent en achetant un 4G LTE. Il faudra encore beaucoup de temps avant que la 5G ne soit aussi répandue et fiable que le LTE aujourd’hui, et au moment où vous êtes prêt à acheter votre prochain téléphone dans quelques années, toutes les principales bizarreries de la 5G devraient être résolues.

Classements

Source: Android Central

Tous les téléphones mentionnés ci-dessus méritent d’être ici pour une raison ou une autre. Ce sont les meilleurs téléphones Android, après tout, mais certains font certaines choses mieux que les autres. Nous avons décrit trois fonctionnalités principales du smartphone – affichage, performances et appareil photo – avec nos cinq meilleurs choix pour chaque catégorie en fonction des téléphones figurant sur cette liste.

Afficher

L’écran est sans doute l’un des composants les plus importants d’un téléphone. C’est la partie qui vous affecte le plus, car c’est ce que vous regardez et interagissez avec chaque fois que vous prenez votre appareil. En tant que tel, avoir un bon affichage est essentiel lorsque vous dépensez ce genre d’argent pour votre prochain conducteur quotidien.

Voici nos cinq meilleurs choix pour le meilleur écran de smartphone:

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy S20 +

OnePlus 7T

Samsung Galaxy Note 10+

Google Pixel 4 XL

Si nous devions choisir un seul téléphone pour avoir le meilleur écran, ce serait le Galaxy S20 Ultra.

Côté spécifications, le Galaxy S20 Ultra démarre fort avec une taille énorme de 6,9 ​​pouces, ce qui vous donne juste plus d’une bonne chose. Ensuite, il vous suffit de le regarder: excellents angles de vision, couleurs, luminosité et visibilité extérieure. Il dispose également d’un excellent mode de taux de rafraîchissement de 120 Hz qui rend tout ce qui bouge à l’écran incroyablement fluide – il vaut la peine de passer à la résolution FHD + pour l’obtenir. Une fois que vous le verrez, vous ne voudrez plus revenir en arrière.

Un autre excellent choix est le OnePlus 7T, qui ne sacrifie pas une tonne par rapport au S20 Ultra mais est considérablement plus abordable. Côté spécifications, le 7 Pro a tout ce que vous pourriez demander – un grand écran de 6,67 pouces, une résolution de 3120×1440 et des couleurs vibrantes et des noirs profonds. L’affichage se rafraîchit également à 90 Hz au lieu des 60 Hz traditionnels que l’on trouve sur la plupart des téléphones, ce qui signifie que tout semble ridiculement fluide sur le OnePlus 7 Pro.

Performance

Ensuite, nous avons des performances. C’est la vitesse ou la lenteur d’un téléphone, en grande partie en raison du processeur qu’il utilise et de la quantité de RAM à bord, mais aussi de la façon dont son logiciel utilise les spécifications. À cet égard, voici comment nos classements sortent:

OnePlus 7T

Samsung Galaxy S20 +

Samsung Galaxy S20 Ultra

Google Pixel 4 XL

ASUS RoG Phone 2

Le OnePlus 7T est une bête absolue dans le département des performances, et c’est quelque chose que nous voyons avec à peu près tous les téléphones que OnePlus publie. Dans le cas du 7T, il est alimenté par le processeur octa-core Snapdragon 855+ ultrarapide de Qualcomm, une version overclockée de la puce graphique Adreno 640 et 8 Go de RAM. Une autre grande victoire est l’utilisation du stockage UFS 3.0 2-LANE, qui permet des vitesses de transfert de données incroyablement rapides.

Combiné à cet assaut de spécifications, OxygenOS de OnePlus est une version personnalisée d’Android conçue par OnePlus lui-même. C’est l’une des versions d’Android les plus fluides et les plus fiables qui existe, et lorsque vous ajoutez tout cela ensemble, le 7T est un gagnant clair en termes de performances.

Samsung tient également le coup dans cette catégorie avec les Galaxy S20 + et S20 Ultra. Le processeur Snapdragon 865 est ultra-puissant et vous obtenez un impressionnant 12 Go de RAM, mais le logiciel de Samsung n’est tout simplement pas aussi efficace qu’OxygenOS.

Caméra

Dernier point mais non le moindre, parlons des caméras. Les appareils photo pour téléphones intelligents ont fait des progrès remarquables au cours des dernières années, à tel point que certains d’entre eux peuvent se tenir au courant des pieds avec des équipements de photographie de qualité professionnelle. Il existe des offres de caméras vraiment excellentes, et nos cinq meilleurs choix sont les suivants:

Google Pixel 4 XL

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy S20 +

Google Pixel 3a

OnePlus 7T

Depuis la sortie du premier Pixel en 2016, l’offre de téléphones de Google est bien connue pour être des champions de la caméra dans le paysage Android. Dans ce cas, il ne devrait pas être trop surprenant que le Pixel 4 XL soit notre choix numéro un.

Côté matériel, le Pixel 4 XL offre un appareil photo primaire 12MP et un téléobjectif 16MP. Cela peut ne pas sembler très impressionnant par rapport à certains téléphones triples et quadri-caméras, mais la magie du Pixel réside dans sa photographie informatique qui fonctionne en coulisses.

Une quantité incroyable d’apprentissage automatique et de post-traitement se produit chaque fois que vous appuyez sur le déclencheur du Pixel 4 XL, et c’est pourquoi vous pouvez prendre de magnifiques photos avec le téléphone, peu importe votre expérience avec un appareil photo ou quel type de Le téléobjectif conserve une quantité phénoménale de détails lors du zoom avant, le mode Astrophotographie vous permet de capturer des étoiles dans le ciel nocturne comme jamais auparavant, vous pouvez changer les ombres et les reflets d’une scène en temps réel avant prendre une photo – la liste s’allonge encore et encore. Le Pixel 4 XL est un téléphone que vous pouvez sortir de votre poche et prendre une photo, ou prendre quelques secondes pour composer votre photo. De toute façon, vous vous retrouverez avec quelque chose de spectaculaire.

Samsung a intensifié son jeu d’appareil photo avec le Galaxy S20 Ultra et mérite une mention ici. Son appareil photo principal de 108 mégapixels – prise de vue à 12 mégapixels – absorbe une tonne de lumière et fournit des photos incroyablement détaillées dans une variété de conditions d’éclairage, tandis que son appareil photo téléobjectif peut obtenir de superbes photos à un zoom 10X et même 15X.

Crédits – L’équipe qui a travaillé sur ce guide

Andrew Martonik est Executive Editor, U.S. chez Android Central. Il est un passionné de mobile depuis les jours Windows Mobile, et couvrant toutes les choses liées à Android avec une perspective unique chez AC depuis 2012. Pour des suggestions et des mises à jour, vous pouvez le joindre à andrew.martonik@androidcentral.com ou sur Twitter à @ andrewmartonik.

Daniel Bader est rédacteur en chef d’Android Central. Au moment où il écrit ceci, une montagne de vieux téléphones Android est sur le point de tomber sur sa tête, mais son Dogue Allemand le protégera. Il boit beaucoup trop de café et dort trop peu. Il se demande s’il y a une corrélation.

Joe Maring est le rédacteur en chef d’Android Central et aime tout ce qui a un écran et un processeur depuis qu’il se souvient. Il parle / écrit sur Android sous une forme ou une autre depuis 2012 et le fait souvent en campant dans le café le plus proche. Vous avez un conseil? Contactez-nous sur Twitter @ JoeMaring1 ou envoyez un e-mail à joe.maring@mobilenations.com!

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.