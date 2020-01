Meilleurs téléphones Android One en 2020

Source: Joe Maring / Android Central

Si vous êtes à la recherche d’un nouveau téléphone Android, vous vous devez de vous assurer qu’il s’agit bien d’un appareil Android One. Les téléphones qui font partie du programme Android One de Google offrent plusieurs avantages importants, notamment des versions standard de la dernière version d’Android et des mises à jour logicielles / correctifs de sécurité garantis. Il existe de nombreux excellents téléphones Android One, mais si vous nous le demandez, le Nokia 7.2 est le meilleur que vous puissiez obtenir.

Source: Joe Maring / Android Central

Parmi tous les téléphones Android One que vous pouvez acheter aux États-Unis, notre premier choix doit être le Nokia 7.2. La marque Nokia dirigée par HMD Global a lancé de nombreux excellents smartphones au cours des deux dernières années, et pour le marché nord-américain, le 7.2 se distingue comme une offre incroyablement solide.

Les téléphones Nokia ont un héritage pour être bien construits, et ce point est vrai à 100% avec le 7.2. Il a un cadre en aluminium durable avec un dos en verre élégant qui ressemble et se sent incroyable. Sur le devant, l’écran de 6,3 pouces est un plaisir à regarder. Non seulement il est net avec une résolution de 2220 x 1080, mais sa capacité à lire en natif du contenu HDR10 et à convertir des vidéos SDR en vidéos HDR signifie que tout déborde de couleurs et de dynamisme à tout moment.

Qu’est-ce qui aide le Nokia 7.2 à se démarquer? La durée de vie de sa batterie est fantastique, une puce NFC permet les paiements sans contact avec Google Pay, l’USB-C est utilisé pour la charge et vous pouvez étendre les généreux 128 Go de stockage de base jusqu’à 400 Go supplémentaires si vous prévoyez de stocker un tas de fichiers locaux.

Il n’y a pas beaucoup d’inconvénients au Nokia 7.2, mais nous soulignerons que les caméras arrière triples sont tout simplement OK et que la lunette inférieure sous l’écran est du grand côté des choses. En dehors de cela, c’est un combiné stellaire.

Avantages:

Construction en verre premium

Écran HDR10

Grande batterie

128 Go de stockage extensible

Prise casque 3,5 mm

Les inconvénients:

Grande lunette inférieure

Les caméras arrière sont très bien

Meilleur dans l’ensemble

Nokia 7.2

Le meilleur téléphone Android One que vous pouvez acheter

Si vous vivez aux États-Unis et que vous avez besoin d’un bon téléphone fiable qui ne cassera pas la banque, il est difficile de faire beaucoup mieux que le Nokia 7.2.

Meilleur rapport qualité / prix: Nokia 6.2

Source: Android Central

Une étape en dessous du Nokia 7.2, nous avons le Nokia 6.2. Le 6.2 n’est pas aussi impressionnant sur le plan technique que son frère plus cher, mais on ne peut nier la qualité d’une proposition de valeur qu’il apporte à la table.

À toutes fins utiles, le Nokia 6.2 est essentiellement le même corps que Nokia 7.2 avec quelques spécifications légèrement dégradées. Il a le même écran Full HD + de 6,3 pouces, ainsi que la prise en charge de la lecture de contenu HDR natif et de la conversion de vidéos SDR en vidéos HDR. Vous obtenez également la même batterie de 3500 mAh, trois caméras arrière, 4 Go de RAM et NFC pour Google Pay.

Le 6.2 a un processeur différent du 7.2, moins de stockage interne et un appareil photo principal de 16 mégapixels au lieu d’un appareil photo de 48 mégapixels, mais pour la plupart, c’est une expérience similaire. Lorsque vous tenez compte de la différence de prix considérable entre les deux, le 6.2 devient d’autant plus convaincant.

Avantages:

Excellent matériel

Affichage HDR

Trois caméras arrière

Grande batterie de 3 500 mAh

Assistance Google Pay

Les inconvénients:

Processeur moyen

La qualité de la caméra est OK

Meilleure valeur

Nokia 6.2

Pourquoi ne pas économiser de l’argent?

Essentiellement une version déclassée du Nokia 7.2, le 6.2 offre l’une des meilleures valeurs d’Android One.

Meilleur affichage: Motorola One Vision

Source: Motorola

Le premier Motorola One était un appareil Android One fiable qui faisait bien les bases, mais d’un point de vue design, ce n’était pas très excitant. Avec le Motorola One Vision, Motorola conserve cet objectif de vous offrir un combiné sans fioritures qui peut faire tout ce que vous lui demandez tout en ayant un peu de piquant.

Sans aucun doute, la partie la plus frappante de la One Vision est son écran 21: 9. C’est beaucoup plus étroit et plus grand que la majorité des téléphones, ce qui lui donne une expérience beaucoup plus cinématographique lorsque vous regardez des films ou jouez à des jeux. Il a également fière allure avec une résolution de 2520×1080.

L’expérience du logiciel Android One sur le One Vision est toujours aussi propre, mais vous obtenez également certains des ajouts personnalisés exceptionnels de Motorola comme Moto Display, en tournant le téléphone deux fois pour ouvrir l’appareil photo, et plus encore. Côté spécifications, vous bénéficiez également d’une caméra arrière de 48 mégapixels (MP), d’un port USB-C pour le chargement et de 128 Go de stockage intégré pouvant être étendu jusqu’à 512 Go.

Il y a cependant un léger hic. Bien que vous puissiez acheter le Motorola One Vision aux États-Unis, il n’est pas officiellement vendu ici. Cela signifie deux choses – 1) Cela fonctionnera sur AT&T et T-Mobile, mais vos connexions LTE pourraient ne pas être aussi solides dans les zones rurales ou les bâtiments surpeuplés. 2) Le téléphone n’est pas accompagné d’une garantie.

Avantages:

Affichage 21: 9 super étroit

Les excellentes fonctionnalités logicielles de Motorola

Caméra arrière 48MP

USB-C

Les inconvénients:

Construction plastique

Caméras Meh

Ne prend pas en charge toutes les bandes LTE américaines

Meilleur affichage

Motorola One Vision

L’un des écrans les plus uniques sur un téléphone Android

Équipé d’un écran 21: 9 unique, le Motorola One Vision offre Android One dans un ensemble très flashy et abordable que nous pensons que vous allez adorer.

Idéal pour la photographie: Nokia 9 PureView

Source: Daniel Bader / Android Central

Pour beaucoup de gens, l’appareil photo est l’un des facteurs les plus importants lors de l’achat d’un nouveau téléphone. Alors que tous les téléphones de cette liste ont des appareils photo qui sont plus que suffisants pour partager des choses sur Twitter et Instagram, le Nokia 9 PureView vaut le coup d’œil si vous souhaitez faire passer votre jeu de photographie au niveau supérieur.

Équipé d’un total de cinq caméras à l’arrière, dont trois sont des capteurs monochromes dédiés tandis que les deux autres capturent des images en couleur, le Nokia 9 PureView parvient à capturer une quantité folle de détails et de données lumineuses à chaque prise de vue. Le mode de prise de vue automatique est très bien, mais la vraie magie se produit lorsque vous photographiez en manuel / RAW. Il s’agit d’un appareil photo qui nécessite un peu plus de travail que la plupart des autres téléphones, mais si vous y consacrez du temps / des efforts, vous pouvez capturer des photos vraiment magnifiques.

En dehors de l’expérience de la caméra, le Nokia 9 PureView offre également son grand écran OLED, son design époustouflant et ses superbes haptiques – quelque chose qui est encore beaucoup trop rare avec la plupart des téléphones Android. Nous souhaitons qu’il soit alimenté par le nouveau chipset Snapdragon 855 et non par l’ancien 845, et le capteur d’empreintes digitales à l’écran peut être pénible.

Si vous pouvez ignorer ces plaintes, le Nokia 9 PureView est un téléphone unique qui pourrait bien valoir l’investissement pour certaines personnes.

Avantages:

Système unique à cinq caméras

Beaucoup de contrôles photo manuels

Écran OLED coloré

Design en verre saisissant

Excellente rétroaction haptique

Les inconvénients:

Capteur d’empreintes digitales lent à l’écran

Utilisation du processeur phare de 2018

Haut-parleur faible

Idéal pour la photographie

Nokia 9 PureView

Prend certaines des meilleures photos

Bien qu’il soit coûteux, le Nokia 9 PureView est un téléphone Android One phare qui peut aider à faire passer votre photographie au niveau supérieur.

Meilleure option à faible coût: Nokia 4.2

Source: Harish Jonnalagadda / Android Central

On ne peut nier que les Nokia 7.2 et 6.2 sont des téléphones fantastiques, mais en même temps, nous comprenons également qu’ils peuvent encore coûter trop cher pour certaines personnes. Si vous préférez maintenir votre budget encore plus bas, notre meilleure recommandation va au Nokia 4.2.

Le Nokia 4.2 offre une valeur sérieuse. Il a un écran de 5,7 pouces avec une petite encoche en forme de goutte d’eau, un déverrouillage du visage et un design métal + verre qui ressemble et se sent aussi bien que les téléphones qui coûtent des centaines de dollars de plus.

En parlant de sa conception, le Nokia 4.2 a une touche inattendue que nous creusons. Il y a un bouton dédié pour inviter l’assistant Google, ainsi qu’un voyant de notification LED qui entoure le bouton d’alimentation. Est-ce que c’est bien?

Côté spécifications, le Nokia 4.2 intègre également le processeur Snapdragon 439, 32 Go de stockage extensible (jusqu’à 400 Go), un capteur d’empreintes digitales et le NFC pour Google Pay. L’écran n’est pas le plus net à seulement 720p HD et l’ancien port de chargement Micro-USB est irritant, mais pour le prix, il est difficile de se plaindre trop.

Avantages:

Conception durable et flashy

Bouton Assistant Google

Lumière de notification

Encoche goutte d’eau

Puce NFC pour Google Pay

Deux caméras arrière

Les inconvénients:

Résolution d’affichage 720p

32 Go de stockage interne

Micro USB

Meilleure option à faible coût

Nokia 4.2

Dépensez encore moins

Le Nokia 4.2 est un téléphone économique bien fait. Il est bien construit, possède des spécifications plus que capables et un excellent logiciel pour un prix que votre portefeuille adorera.

Meilleur design: Xiaomi Mi A3

Source: Android Central

Dans le prolongement de l’excellent Mi A2 de 2018, le Mi A3 de Xiaomi apporte beaucoup de bonnes qualités à la table, en particulier dans le département de conception.

Le Mi A3 est fabriqué en métal et en verre, avec du verre Corning Gorilla Glass 5 résistant aux rayures couvrant l’avant et l’arrière du téléphone. L’ajustement et la finition globaux qui sont affichés ici sont au même niveau de téléphones qui coûtent des centaines de dollars de plus. En ce qui concerne les couleurs, les variantes blanches et bleues présentent des changements dans leur apparence et leur texture en fonction de la façon dont la lumière environnante les frappe.

Dans d’autres domaines, le Mi A3 bénéficie d’une grande autonomie, de la présence d’une prise casque 3,5 mm et de performances de caméra fiables.

L’écran 720p est une déception par rapport à certains des autres téléphones Android One sur le marché, mais tant que vous pouvez surmonter cela (et le mauvais capteur d’empreintes digitales à l’écran), le Mi A3 vaut vraiment le coup d’œil.

Avantages:

Design fantastique

Batterie longue durée

Il y a une prise casque

Caméras fiables

Les inconvénients:

L’affichage est seulement 720p

Capteur d’empreintes digitales lent à l’écran

Meilleur design

Xiaomi Mi A3

Vous voulez que votre téléphone se démarque?

Le Xiaomi Mi A3 a un magnifique design verre / métal haut de gamme, élégant et l’un des meilleurs de ce créneau.

Conclusion

Vous ne pouvez pas vous tromper avec l’un des téléphones Android One de cette liste, mais en fin de compte, le Nokia 7.2 est notre premier choix.

J’ai eu la chance d’utiliser le téléphone plus tôt cette année, et ce qui m’a le plus marqué, c’est la qualité de sa construction. Rien dans la conception du Nokia 7.2 ne le rend aussi bon marché qu’il ne l’est. Au lieu de cela, cela ressemble à un véritable vaisseau amiral beaucoup plus cher.

Au fur et à mesure que vous commencez à utiliser le téléphone et que vous appréciez son superbe écran, sa batterie longue durée et ses fonctionnalités telles que NFC pour Google Pay, toute l’expérience se conjugue pour créer un téléphone véritablement fantastique qui devrait vous durer pendant des années.

Crédits – L’équipe qui a travaillé sur ce guide

Joe Maring est le rédacteur en chef d’Android Central et aime tout ce qui a un écran et un processeur depuis qu’il se souvient. Il parle / écrit sur Android sous une forme ou une autre depuis 2012 et le fait souvent en campant dans le café le plus proche. Vous avez un conseil? Contactez-nous sur Twitter @ JoeMaring1 ou envoyez un e-mail à joe.maring@mobilenations.com!

Harish Jonnalagadda est l’éditeur régional d’Android Central. Un modder du matériel réformé, il passe maintenant son temps à écrire sur le marché en plein essor des combinés en Inde. Auparavant, il réfléchissait au sens de la vie chez IBM. Contactez-le sur Twitter à @chunkynerd.

