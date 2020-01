Meilleurs téléphones de jeu en 2020

Source: Android Central

Meilleur

Téléphones de jeu

Android Central

2020

Bien sûr, les jeux occasionnels comme Angry Birds et Candy Crush sont toujours très populaires, mais grâce à Unity qui offre désormais un support multiplateforme fantastique pour les développeurs, les développeurs indépendants et les grands éditeurs peuvent créer des jeux à grande échelle initialement développés pour les consoles ou les PC. vers et les appareils Android et iOS. Ceci, ainsi que les services de streaming de jeux tels que Stadia de Google et Microsoft Project xCloud, signifie que le moment est venu de vous assurer que votre prochain téléphone est capable de tout gérer dans la foulée. Pendant que nous attendons que les nouveaux téléphones de 2020 commencent à rouler, votre meilleure option au début de 2020 est toujours le OnePlus 7 Pro

Meilleur dans l’ensemble: OnePlus 7 Pro

Bien que OnePlus n’ait pas commercialisé le OnePlus 7 Pro spécifiquement en tant que smartphone de jeu, il a certainement fait un excellent travail, y compris toutes les fonctionnalités clés qui en font une excellente expérience de jeu.

Tout d’abord, l’écran est très grand et lumineux, avec le taux de rafraîchissement de 90 Hz qui donne à tout un aspect et une sensation de douceur au beurre. Grâce à un OS Oxygen allégé fonctionnant avec de bonnes spécifications internes, vous ne devriez pas remarquer de ralentissement même lorsque vous jouez aux jeux les plus exigeants graphiquement. La configuration audio repensée offre un son stéréo alimenté par Dolby Atmos. OnePlus a affiné sa technologie de charge au point où le Warp Charge 30 inclus vous permet de charger rapidement votre téléphone tout en jouant sans que le téléphone ne surchauffe ou ne subisse une baisse nette des vitesses de charge.

Le mode Fnatic est le point de vue de OnePlus sur un mode de jeu, qui priorise toute la puissance du CPU pour faire fonctionner votre jeu. Il améliore votre connexion réseau en limitant l’accès réseau aux applications s’exécutant en arrière-plan et en bloquant toutes les notifications entrantes afin que vous puissiez rester concentré sur le jeu à portée de main.

Toute la grandeur d’un produit phare de 1000 $ pour un prix de départ inférieur à 700 $ fait du OnePlus 7 Pro un téléphone facile à recommander.

Avantages:

Grand écran sans encoche, taux de rafraîchissement de 90 Hz

Le logiciel est intuitif et fluide

Mode fnatic

Amptique améliorée

Spécifications haut de gamme pour d’excellentes performances de jeu

Warp Charge 30 vous permet de recharger pendant que vous jouez

Les inconvénients:

Pas de fente microSD

Pas de prise casque

Aucune cote de résistance à l’eau

Pas de charge sans fil

Meilleur dans l’ensemble

OnePlus 7 Pro

Toutes les fonctionnalités essentielles que vous souhaitez pour le jeu

Jamais expérimenté le jeu à 90 Hz sur un téléphone? Laissez le OnePlus 7 Pro être le premier à vous éblouir avec son écran bord à bord et ses caractéristiques exceptionnelles.

Meilleur affichage: Samsung Galaxy S10 +

Les offres annuelles de Samsung continuent de repousser les limites de ce que nous attendons des smartphones, et cela s’étend bien dans le monde des jeux mobiles.

Si vous vous souvenez, le Galaxy S10 + a été lancé aux côtés de la version mobile de Fortnite, laissant Samsung fléchir son panneau Super AMOLED leader du secteur. Alors que d’autres téléphones offrent des taux de rafraîchissement plus élevés, les écrans de Samsung sont plus lumineux et offrent des couleurs vives et de vrais noirs qui font vraiment éclater et grésiller les jeux. Non seulement Samsung propose un téléphone exceptionnel pour votre utilisation quotidienne, mais des fonctionnalités telles que le mode jeu optimisent les performances pour les jeux, bloquent les distractions et facilitent la capture des captures d’écran ou des séquences de jeu pendant que vous jouez.

En plus de tout cela, vous obtenez l’inclusion de fonctionnalités matérielles précieuses telles qu’une prise casque et une fente microSD, ce qui signifie que vous posséderez un téléphone que vous pouvez utiliser pendant des années sans aucun compromis sur la table.

Avantages:

Écran Super AMOLED fantastique

Spécifications haut de gamme

Mode de jeu et lanceur de jeu

La prise casque 3,5 mm est ici

Conception et fonctionnalités de matériel haut de gamme

Stockage extensible via microSD

Les inconvénients:

Le logiciel de Samsung doit encore être peaufiné

La conception tout en verre glissante exige un étui

Meilleur affichage

Samsung Galaxy S10 + (128 Go)

Allez grand ou rentrez chez vous

Le Samsung Galaxy S10 + est un cheval de bataille absolu qui offrira des performances exceptionnelles quel que soit le jeu mobile qui vous obsède.

Meilleur design: Razer Phone 2

Razer a fait irruption sur le marché des smartphones en proposant des téléphones spécialement conçus pour offrir la meilleure expérience de jeu possible sur mobile. Vous obtenez de gros haut-parleurs orientés vers l’avant qui offrent un son incroyable, un écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz à la pointe de l’industrie qui fera fondre votre visage et un système de refroidissement de chambre à vapeur personnalisé pour que tout fonctionne à des performances maximales. Le Razer Phone 2 est la vision raffinée de Razer, et bien qu’il ne soit toujours pas sans défauts, il gère parfaitement toutes les tâches de jeu et est une joie absolue pour jouer à des jeux. Parce qu’il est sorti en 2018, il est également maintenant disponible pour seulement 400 $.

Razer propose également le contrôleur Raiju Mobile qui est tout simplement le meilleur contrôleur Bluetooth que j’ai testé et qui a parfaitement fonctionné avec le Razer Phone 2.

Avantages:

Matériel et logiciel optimisés pour les jeux

Haut-parleurs costauds alimentés par Dolby Atmos

Taux de rafraîchissement de 120 Hz

Stockage extensible via microSD

Principalement des logiciels Android en stock

Prix ​​réduit

Les inconvénients:

Pas de prise casque

Conception en blocs

Le logiciel de l’appareil photo est souvent en deçà des autres produits phares

Meilleur design

Razer Phone 2

Une option convaincante à son prix réduit

Accrochez le Razer Phone 2 pour seulement 400 $ – c’est une excellente option si vous recherchez une mise à niveau élégante vers un téléphone puissant spécialement conçu pour les joueurs.

Meilleurs contrôles avancés ASUS RoG

RoG signifie Republic of Gamers, et ASUS a apporté une tonne à la table qui satisfera tous ceux qui aiment sérieusement jouer à PUBG Mobile, Fortnite ou à d’autres jeux mobiles gourmands en appareils.

L’ASUS RoG se démarque du reste du pack avec sa conception unique qui comprend des ports de charge secondaire et des écouteurs sur le côté pour une utilisation plus facile pendant le jeu, des capteurs tactiles Air Trigger qui vous permettent d’utiliser les coins de votre téléphone comme entrées personnalisables pour les jeux de tir et un accessoire Aero Active Cooler externe inclus dans la boîte est conçu pour s’aligner avec la synchronisation de la chaleur exposée à l’arrière pour garder les choses au frais pendant que vous jouez.

L’écran FHD + de six pouces offre un taux de rafraîchissement de 90 Hz et le téléphone fait un excellent travail en exécutant des jeux sur la peau du logiciel certes occupée ASUS incluse ici. La seule chose à propos de l’ASUS RoG pourrait vous faire faire une pause, c’est le prix élevé, qui s’étend aux accessoires de jeu supplémentaires qu’ASUS propose sur son site Web. Bien sûr, ASUS a annoncé que le RoG 2 est à l’horizon, étant donné qu’il n’y a pas de véritable réduction disponible avec l’OG RoG, cela pourrait valoir la peine d’attendre.

Avantages:

Conçu spécialement pour les jeux

Les commandes Air Trigger sont innovantes

L’accessoire de refroidissement permet un accès facile aux ports secondaires

Les enceintes avant sont bruyantes

Grande autonomie de la batterie

Les inconvénients:

La conception globale du téléphone est peut-être trop gamer

Les accessoires sont chers

Meilleures astuces de fête

ASUS RoG

Un téléphone qui fait tout pour le jeu

Des fonctionnalités telles que les commandes Air Trigger et le port de charge paysage permettent au ASUS RoG de se démarquer tout en offrant une expérience de jeu mobile unique.

Meilleur rapport qualité / prix: Xiaomi Black Shark

Source: Xiaomi

La meilleure partie de l’émergence du segment des smartphones de jeu est peut-être l’approche créative de chaque marque lors de la conception du téléphone ultime pour les joueurs.

Pour le Xiaomi Black Shark, vous obtenez un téléphone qui a probablement été conçu pour imiter l’apparence de certaines plates-formes de jeu PC haut de gamme, mais ressemble essentiellement à une voiture de sport futuriste garnie de rayures vertes néon. Sur le devant se trouve un écran assez standard qui n’offre malheureusement rien de spécial en termes de taux de rafraîchissement plus élevé, mais il y a un chipset Snapdragon 845 sous le capot ainsi que 6 Go ou 8 Go de RAM pour offrir des performances de jeu de premier ordre.

Une autre décision audacieuse ici a été la décision d’inclure un interrupteur physique pour activer le mode de jeu, surnommé Shark Mode. Au lieu de tâtonner dans les menus, appuyez simplement sur l’interrupteur et vous verrez une liste de tous les jeux installés sur votre téléphone tandis que les notifications désactivées et libèrent de la RAM pour des performances de jeu améliorées. Le plus convaincant de tous est la valeur que vous obtenez pour un téléphone à un prix nettement inférieur à la plupart de ses concurrents.

Avantages:

Smartphone de jeu abordable

Conception légère

Système de refroidissement liquide

Qualité de jeu fluide

Game Dock offre des paramètres de téléphone rapides pendant le jeu

Les inconvénients:

Disponibilité limitée pour le téléphone et les accessoires

Pas de prise casque ou microSD

Aucune garantie américaine et incompatible avec les réseaux CDMA (Verizon, Sprint, etc.)

Meilleure valeur

Xiaomi Black Shark

Un smartphone de jeu abordable qui ressemble à ce monde.

Le Xiaomi Black Shark offre la meilleure valeur pour les joueurs internationaux à la recherche d’un smartphone abordable qui donne la priorité aux performances de jeu.

Idéal pour Stadia: Google Pixel 3a XL

Lorsque Google a sorti le Pixel 3a XL, l’intention était de proposer un téléphone de milieu de gamme qui offre autant de qualités de la gamme Pixel complète à un prix plus acceptable pour le consommateur moyen. Bien sûr, vous manquez certaines fonctionnalités phares premium telles que la charge et l’étanchéité sans fil, mais il utilise le même matériel photo que ses frères plus phares avec des spécifications comparables, de sorte que les performances quotidiennes sont similaires.

L’un des aspects qui s’est nettement amélioré par rapport au Pixel 3 est la durée de vie de la batterie, Google augmentant la capacité de la batterie tout en utilisant simultanément un processeur moins gourmand en énergie. Cela signifie que vous obtiendrez des performances de jeu tout aussi fluides du Pixel 3a XL sans épuiser la batterie.

La principale raison pour laquelle le Pixel 3a XL figure sur cette liste est qu’il sera parmi les seuls téléphones qui fonctionneront avec le service Stadia de Google au lancement. Si vous êtes déjà excité par ce que Stadia vise à apporter au monde du jeu, vous avez besoin de ce téléphone dans votre poche pour être prêt à diffuser le premier jour.

Avantages:

Matériel Pixel à moindre coût

Garantie de trois ans de mises à jour logicielles / de sécurité

Travaillera avec Stadia au lancement

Conception en plastique léger

Durée de vie de la batterie améliorée

Prise casque

Les inconvénients:

“Seulement” 4 Go de RAM

Pas de microSD

Meilleur pour Stadia

Google Pixel 3a XL

Si vous êtes super excité pour Google Stadia

Le Pixel 3a XL sera parmi les premiers téléphones compatibles avec Google Stadia et vous pourrez jouer plus longtemps grâce à l’autonomie améliorée de la batterie.

Idéal pour iOS: Apple iPhone XR

Puisque nous examinons les téléphones de jeu dans leur ensemble, nous serions négligents si nous ignorions complètement les offres d’Apple. Alors que l’iPhone XS est le gros canon de l’arsenal iPhone d’Apple ces jours-ci, l’iPhone XR offre simplement la meilleure valeur pour ceux qui cherchent à tirer le meilleur parti de la dernière version d’iOS et à profiter des fonctionnalités incluses dans l’iPhone actuel – sans avoir à déposez un grand cool.

Apple est notoirement borné en ce qui concerne le type de fiches techniques que nous attendons des fabricants de téléphones Android, mais il est également assez bruyant lorsqu’il se vante des chipsets et de la technologie qu’il développe en interne pour ses appareils. L’iPhone XR utilise le dernier chipset A12 Bionic d’Apple, un processeur à six cœurs qui utilise un nouveau moteur neuronal à huit cœurs pour alimenter les systèmes d’apprentissage automatique capables de traiter jusqu’à cinq mille milliards d’opérations par seconde. Inutile de dire qu’il doit gérer facilement tout ce que vous lui lancez. C’est un écran LCD, mais grâce à la technologie d’affichage Liquid Retina d’Apple, l’écran va jusqu’au bord du téléphone, maximisant la ration écran-corps pour vos jeux préférés.

Par-dessus tout, si vous achetez un iPhone, c’est probablement parce qu’ils sont si faciles à utiliser grâce aux améliorations constantes qu’Apple apporte à iOS. Vous obtiendrez la dernière version, iOS 12, ainsi qu’une prise en charge complète des versions à venir et des correctifs de sécurité pour les années à venir.

Avantages:

Écran Liquid Retina de 6,1 pouces

La puce A12 Bionic offre une meilleure efficacité de la batterie

Exécuter iOS 12 avec des années de support logiciel à venir

Disponible dans des couleurs amusantes

Les inconvénients:

Pas un téléphone Android

Pas de prise casque

Big ol ‘notch

Idéal pour iOS

Apple iPhone XR

L’offre “milieu de gamme” d’Apple

Apple n’offre pas de téléphone de jeu, mais l’iPhone XR offre la conception, les performances et le prix que vous souhaitez tirer le meilleur parti des jeux sur iOS.

Meilleur international: Honor View 20

Bien que les gens en Amérique du Nord ne soient peut-être pas aussi familiers, la marque Honor est assez réputée un peu partout ailleurs dans le monde pour offrir des spécifications phares à des prix défiant toute concurrence. Avec le Honor View 20, vous obtenez un téléphone avec un design magnifique qui comprend un écran expansif qui va bord à bord avec un trou de perforation pour la caméra frontale.

Les spécifications sont bien adaptées aux jeux avec des performances rapides et une fiabilité de 4000 mAh, ce qui est particulièrement bénéfique compte tenu de la rapidité avec laquelle certains jeux peuvent épuiser la durée de vie de la batterie de votre téléphone. Avec le Honor View 20 entre vos mains, vous pourrez jouer à des jeux avec les paramètres graphiques maximisés plus longtemps, et vous l’apprécierez d’autant plus avec la beauté de ce téléphone.

Avantages:

Beau téléphone d’avant en arrière

Affichage bord à bord

Spécifications généreuses pour les jeux

Batterie lourde de 4000 mAh

Prise casque incluse

Moins de 500 $

Les inconvénients:

Manque de disponibilité aux États-Unis

Pas de fente microSD

Haut-parleurs vers le bas

Meilleur international

Honor View 20

Vous ne trouverez pas de meilleure valeur pour un produit phare 2019

Le Honor View 20 est un téléphone de jeu génial et abordable qui offre des spécifications impressionnantes, un écran magnifique et des haut-parleurs puissants.

Idéal pour les jeux grand écran Sony Xperia 1

Certes, le Sony Xperia 1 n’est peut-être pas sur les radars de trop de gens en tant que premier choix pour les smartphones de jeu, mais il fonctionne admirablement grâce à son chipset Snapdragon 855 et 6 Go de RAM. Dans sa revue, Hayato Huseman décrit le matériel Xperia 1 comme “bien pensé et luxueux” avec une pondération parfaite et un verre arrière incurvé qui est un départ agréable des téléphones Xperia précédents. C’est particulièrement bien pour les jeux, car vous voulez vraiment que votre téléphone soit très confortable à tenir.

Le Xperia 1 est conçu avant tout pour le divertissement et tout commence par l’affichage. Sony a construit ce téléphone autour d’un écran OLED 4K de 6,5 pouces avec un rapport d’aspect 21: 9 – les mêmes proportions souvent utilisées dans les films grand écran. Sony appelle l’écran CinemaWide et il donne au téléphone une sensation extra-haute et mince maintenu en orientation portrait mais brille vraiment lorsqu’il est maintenu en mode paysage pour regarder des vidéos ou jouer à des jeux. Le son stéréo est inclus à l’aide de l’écouteur et du haut-parleur inférieur et est amélioré avec Dolby Atmos.

Sony a inclus un mode Game Enhancer qui vous permet de définir des options personnalisées pour les performances ou la priorité de la batterie, de verrouiller la barre de navigation et de limiter les notifications par jeu. Non seulement vous apprécierez les images et les sons de vos jeux préférés, mais vous ressentirez également l’action grâce au moteur de vibration dynamique de Sony qui fournit un excellent retour haptique à l’action à l’écran. C’est une fonctionnalité que peu d’entreprises ont privilégiée lors de la conception d’un téléphone, mais elle fait une différence en termes de vous plonger dans le monde du jeu.

Avantages:

L’écran OLED CinemaWide 4K HDR est incroyable

Configuration des haut-parleurs stéréo avec divers paramètres audio

Dynamic Vibration Engine fournit une excellente rétroaction haptique

Comprend un emplacement microSD

La plupart du temps, le logiciel Android 9 zippe vraiment

Les inconvénients:

Pas de prise casque

Design obsolète

Idéal pour les jeux sur grand écran

Sony Xperia 1

Conçu pour le divertissement

Le Xperia 1 est un excellent téléphone de jeu qui satisfera également les cinéphiles avec son écran 4K unique au format 21: 9.

Meilleure autonomie de la batterie: Huawei P30 Pro

Bien que le téléobjectif soit probablement le plus gros atout du Huawei P30 Pro, dans presque tous les autres aspects, c’est également un téléphone très performant qui gère facilement les jeux les plus intensifs.

Je peux parler personnellement après avoir utilisé le Huawei P30 Pro depuis son lancement qu’il fonctionne très bien pour tous les types de jeux sans ralentissement ni problème de performances. L’écran est grand et lumineux avec juste une encoche en forme de larme pour la caméra frontale. Le meilleur de tous est la durée de vie de la batterie – la batterie de 4200 mAh est parmi les plus grandes que vous trouverez dans un produit phare de 2019 et les vitesses de charge sont carrément ridicules avec la prise murale et le câble inclus.

Avantages:

Conçu pour rivaliser avec les principaux fleurons

Affichage lumineux et réactif

Durée de vie de la batterie et vitesses de charge incroyables

Excellent matériel photo

Résistance à la poussière et à l’eau IP68

Les inconvénients:

Pas de prise casque

Pas de microSD

Meilleure autonomie de la batterie

Huawei P30 Pro

Jouez plus longtemps avec une autonomie incroyable

Le Huawei P30 Pro est surtout célèbre pour son appareil photo, mais le vrai champion est la batterie massive qui vous aidera à prolonger vos sessions de jeu.

Conclusion

Si vous passez à un nouveau téléphone en 2019 et que vous voulez un excellent téléphone capable de gérer les jeux en toute simplicité, le OnePlus 7 Pro est votre meilleur pari. C’est un concurrent pour le téléphone de l’année et il contient à peu près toutes les fonctionnalités que vous souhaitez pour le jeu, tout en étant un téléphone dominant pour une utilisation quotidienne.

Plus précisément, le mode Fnatic est quelque chose dont vous voudrez faire bon usage pour les jeux, car il supprime toutes les distractions et consacre toutes les ressources suffisantes du téléphone pour offrir la meilleure expérience de jeu. Cela signifie que vous pourrez jouer à des jeux avec leurs paramètres graphiques les plus élevés sans vous soucier du ralentissement ou du retard du réseau, et cela peut faire une énorme différence lorsque vous jouez à des tireurs en ligne compétitifs.

Bien sûr, avec des marques comme ASUS, Razer et Xiaomi offrant de véritables smartphones de jeu avec des fonctionnalités spécifiquement optimisées pour les jeux mobiles, ce sont également de très bonnes options pour les joueurs compétitifs. Mis à part les jeux, chacun des téléphones que nous avons recommandés ci-dessus sont d’excellents téléphones pour une utilisation quotidienne, donc quels que soient les facteurs qui contribuent à votre décision d’achat – prix, disponibilité, fonctionnalités de jeu uniques, etc. – vous jouerez sur un site vraiment spécial téléphone.

Crédits – L’équipe qui a travaillé sur ce guide

Marc Lagace est l’éditeur d’applications et de jeux d’Android Central. Il a été joueur pendant la majeure partie de sa vie et a en fait suivi un cours universitaire sur la théorie des jeux vidéo – qu’il a réussi! Vous pouvez le contacter sur Twitter @spacelagace.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.