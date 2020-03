Le Honor 8S est le point de vue de la marque sur le marché d’entrée de gamme. Un chipset MediaTek Helio A22 alimente le téléphone, et il y a 2 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage interne. Vous trouverez un appareil photo de 13 mégapixels à l’arrière, un tireur avant de 5 mégapixels et une batterie de 3 020 mAh pour tout alimenter. Bien sûr, cela ne sera pas parfait pour les jeux, mais pour les tâches quotidiennes, cela devrait très bien tenir le coup.